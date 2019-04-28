DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adıyaman’daki kazada bebek öldü, 5 kişi yaralandı



ADIYAMAN’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Abuzer Yeşilyurt isimli bir yaşındaki bebek öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Şeker yönetimindeki 34 AYY 251 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeşilyurt’un kullandığı 02 AN 019 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Abuzer Yeşilyurt, Gülşah Yeşilyurt, Fatih Teke ve Sadiye Demirci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 1 yaşındaki Abuzer Yeşilyurt isimli bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Abuzer bebeğin annesi Gülşah Yeşilyurt’un hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acilden genel görüntü

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Yaralıların ambulanstan indirilişi

-Yaralıların acil servise götürülüşü

-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı



DÜZCE'de, ağabeyinin evine giden Bahattin K. benzin döküp evi yakmaya kalkıştı. Bahattin K. yengesinin bağırması üzerine kaçarken, itfaiye ekipleri eve dökülen benzini temizledi.

Olay akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2659 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Bahattin K. ağabeyi Ekrem K.'nin evine giderek ağabeyi ile görüşmek istedi. Ancak, yengesi M.K. eşinin evde olmadığını ve içeri giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Bahattin K. otomobilinde bulunan benzin bidonunu alarak eve dökmeye başladı. M.K’nın bağırması sonrası Bahattin K. kaçtı. M.K. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonunda ve camlarındaki benzini temizledi. Polis, Bahattin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin görüntüsü

Evin önünde kalabalık görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin balkonda temizlik yaparken görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi (3)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari aracın çapması sonucu Bürge Yolbilir'in (17) hayatını kaybettiği kazanın ardından olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, Bürge Yolbilir ve bir kişi karşıya geçmeye çalıştığı sırada, yolun sağ şeridinden gelen B.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıyor. Yolbilir'in önünden giden vatandaş kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari aracın çaptığı Yolbilir metrelerce savruluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Edirne Büyük Sinagogu'nda Yasmin Levy konseri



TÜRKİYE'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Edirne Büyük Sinagog'da verdiği konserle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Türkiye'de geniş dinleyicisi olan İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Vakıf Haftası nedeniyle Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi. Saat 20.00'de başlayan konsere Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, kurum müdürleri Yahudi cemaati ve çok sayıda Edirneli katıldı. Latin ve Sefarad müziğiyle Flamenko, Tango ve Fadoların divası Yasmin Levy, siyah üstü transparan elbiseyle çıktığı sahnede söylediği şarkılarıyla geceye katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Levy'nin, şarkı aralarında bozuk Türkçesi kalabalığa hitap etmesi gülüşmelere neden oldu. Sanatçı, küçük yaşından bu yana İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay dinlediğini söyledi. Orhan Gencebay hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Levy, gecede sanatçı Gencebay'ın 'Dil Yarası' adlı şarkısını kendi dilinde söyledi. Gecenin sonunda Yasmin Levy'e Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, çiçek verirken Edirne Valisi Ekrem Canalp'ta Edirne Kari işlemeli tablo hediye etti.

Vali Canalp, hediye sonrası yaptığı konuşmada, "Güzel geceyi organize eden Türkiye'deki Yahudi toplumunun bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bir sorunun cevabını bu akşam burada buldum. Kafamdaki soru şuydu, 'Yasmin Levy'i bu kadar meşhur eden, Türkiye'de bu kadar meşhur eden, belki kendi memleketinden de daha çok meşhur eden nedir?' diye. Bu akşam burada bu sorunun cevabını hep birlikte görmüş olduk. Yasmin Levi'nin sadece babası bizden değil, aynı zamanda ruhu da bizden" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konserden genel detay

Yasmin Levy'in Türkçe konuşması

Şarkı söylemesi

Vali Ekrem Canal'ın hediye vermesi

Canalp'ın konuşması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Evine giderken silahlı saldırıya uğrayan işçi yaralandı



SAMSUN'da H.Ü. (38), iş çıkışı evine giderken, sokakta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında uğradı. Saldırıda bacaklarına 4 mermi isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede alüminyum doğrama işi yapan H.Ü., işten çıkıp evine döndüğü sırada sokakta kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarına isabet eden 4 mermi ile yaralanan H.Ü., yere yığılırken, saldırgan ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen H.Ü., herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şüpheliyi tanımadığını söyledi.

Olay yerinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahlı saldırganı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tayfur KARA / SAMSUN,()

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