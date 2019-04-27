DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kırıkkale'de fünye ile patlatılan valizden bebek bezi ile klozet kapağı



KIRIKKALE'de, Atatürk Parkı duvarının dibine bırakılan sahipsiz valiz paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı valizden bebek bezi ve klozet kapağı çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'ndaki duvarın dibindeki sahipsiz valizi görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alarak, caddeyi araç trafiğine kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanları, valizde inceleme yaptı. Daha sonra valize fünye yerleştiren uzman ekip, valizi kontrollü şekilde patlattı. Valizden bebek bezi ve klozet kapağı çıktı. Yapılan çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerden görüntü

- Olay yeri incelemenin gelmesi

- Bomba imha ekibinin gelmesi

- Şüpheli valize fünye bağlanılarak patlatılması

- Çantanın içerisinden bebek bezi çıktı

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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Kırıkkale'de 'emniyet kemeri' hayat kurtardı



KIRIKKALE-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan ve ardından 6 takla atan otomobilde bulunan iki kişi emniyet kemeri sayesinde yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. 16 ASL 53 plakalı Mustafa Kayadibi yönetimindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 12'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sol ön lastiği yerinden fırladı, araç 6 takla attı. Sürücü ile birlikte otomobildeki Ali Yorulmaz da kazayı emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle yaralı olarak atlattı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sığlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçlardan detay

-İlk yardım ve kurtarma ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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