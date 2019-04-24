DHA YURT BÜLTENİ -19

Orman işçilerinin üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, devrilen ağacın altında kalan Mehmet Özgü(51) öldü, arkadaşı Durmuş Kaskatı(56) yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hisar Köyü Bakraz mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Mehmet Özgü ve Durmuş Kaskatı’nın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Yaralanan Özgü ve Kaskatı, diğer işçiler tarafından ağacın altından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda kalbi duran Mehmet Özgü’nün kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Özgü, kurtarılamadı. Durmuş Kaskatı’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Özgü’nün ambulanstan indirilmesi, hastaneye götürülmesi

-Hastaneden detay

-Mehmet Özgü’nün resmi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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İzmit'te kaza: 5 yaralı

İZMİT'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Yola girmeye çalışan Servet Öğe yönetimindeki 41 AL 002 plakalı otomobil ile Bayram Akagündüz yönetimindeki 41 LT 683 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü Servet Öğe ile diğer araç sürücüsü Bayram Aka gündüz, Emine Akagündüz, Rahime Sargın ve Şaban Sargın'a ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Eline korkuluk demiri saplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, korkuluktan atlamak isterken eline demir saplanan 7 yaşındaki Ahmet Özdemir'in yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Kesilen demirle birlikte hastaneye kaldırılan Özdemir ameliyata alındı.

Olay, bugün saat 180.00 sıralarında Bodrum'un Çıkran Mahallesi Şensal Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Ahmet Özdemir, iddiaya göre korkuluktan atlamak istediği sırada eline demir saplandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gözyaşlarına boğulan Özdemir'i kurtarmak için seferber oldu.

10 dakikalık uğraşın ardından talihsiz çocuk, kesilen demir ile birlikte Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Özdemir'in eline saplanan demirin kesilmesi

-Ahmet Özdemir'in elindeki demir ile birlikte ambulansa taşınması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Falçata ile arkadaşını yüzünden yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şadi Ö., (28) alacak verecek meselesi nedeni ile tartıştığı arkadaşı Ramiz Libo'yu(23) yüzünden falçatayla yaraladı.

Olay, Bursa'nın İnegöl İlçesi Orhaniye Mahallesi Türker sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu Ramiz Libo(23) ile arkadaşı Şadi Ö. arasında alacak verecek nedeniyle sokakta tartışma çıktı. İki arkadaşın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Şadi Ö. üzerindeki falçata ile Ramiz Libo'yu yüzünden yaraladı. Yüzünde derin kesi oluşan genç kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yüzünden yaralanan Ramiz Libo'yu n İnegöl Devlet Hastanesi kaldırırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Şadi Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Yaralının hastaneye getirilmesinden görüntüler

- Detaylar

Süre:00.52Boyut: 98 MB

Haber- Kamera:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Yurt dışına kaçırılan tarihi eserler için, Kaçakçılık Daire Başkanlığı kurulacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Troya Müzesi'nde konuşan Ersoy, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen eserlerin geri getirilmesi için Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın oluşturulmasıyla ilgili kararnameyi hazırladıklarını söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü anma törenlerine katılan Mehmet Nuri Ersoy, tören sonrasında, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Troya Müzesi’ni ziyaret etti. Troya Müzesi gezen Bakan Ersoy, Müze Müdürü Ali Atmaca’dan eserler ile ilgili bilgi aldı. Müzenin terasında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yılı sebebiyle 2 günlük program kapsamında Çanakkale’ye geldik. Özellikle de yabancı misafirlerimize eşlik etmek amacıyla geldik. Yarın da inşallah şafak ayinine katılacağız. Çanakkale’ye gelmişken Bakanlığımız tarafından yeni hizmete giren Troya Müzesi’ni ziyaret etme fırsatını yakaladık. Amacımız Çanakkale de sadece Çanakkale savaşları ile değil, zaten birçok savaşa ev sahipliği etmiş bir bölge Çanakkale. Troya ve birçok arkeolojik değerleri ile birlikte burada turizmin kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlamak" dedi.

'KAÇAKÇILIK DAİRE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ, KAÇAKÇILIK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEKLİNE GETİRECEĞİZ'

Müze ziyaretinin ardından Tevfikiye köyünü ziyaret eden Bakan Ersoy, köylüler oturup sohbet etti. Çanakkale 2018 yılı Troya yılı etkinlikleri sayesinde turizmde sadece 2018 yılında değil, sürekli davam eden bir ivme yakalandığını belirten Bakan Ersoy, son 3 aylık verilere bakıldığında, turist sayısında artış olduğunu söyledi. Türkiye’den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Yurt dışında tespit edilen hazinelerle ilgili bir çalışma var. Açıkçası son bir, iki ay içinde bir çalışma daha başlattık. Kaçakçılık Daire Müdürlüğümüzü, Kaçakçılık Daire Başkanlığı şekline getireceğiz. Bununla ilgili kararnameyi hazırladık, gönderdik. Orada çalışan ekip sayımızı 3-4 katına çıkaracağız. Bütçeleri de aynı oranda artacak. Çok fazla eser var ve yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Maalesef önemli olan yurt dışına çıkışına engellemek. Çıktıktan sonra getirmek yıllar sürüyor ve çok da maliyetli. Gerçekten kendini adamış bir ekibin bu işle ilgilenmesi lazım. Bizim ekibimiz de bu konuda başarılı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un müzeyi gezmesinden genel ve detay görüntüler.

-Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıklama görüntüsü.

-Bakan Ersoy'un Tevfikiye köyünde köylüler ile bir araya gelmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, ()

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Hamza Dağ'dan, Bergama ve Kınık'ta AK Partili başkanlara ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere girip kazanan Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu ile ikinci kez seçilen Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ilk olarak Bergama Belediyesi'ne gitti. Başkan Hakan Koştu, Dağ'ı belediye girişinde karşıladı. Ziyaret için teşekkür eden Koştu, AK Parti ve MHP teşkilatlarının da çalışmalarıyla seçimi kazandıklarını belirterek, "Bergama'da bu ittifakla, bu güçle çok iyi şeyler yapacağız. Sizlerin desteğiyle 5 yılda, 10 yıldır alamadığı hizmetleri yapıp ilçeye hizmet etmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise, "Kınık'ta 5 yılda neler yaptıysak, gelin bunların daha fazlasını daha büyük olan, neredeyse nüfus olarak çoğu ilden daha fazla olan bu ilçeye yapalım dedik. Sağ olsun, Bergama halkı da bize güvendi. Hakan Koştu kardeşimizi, belediye başkanlığı koltuğuna oturttu. Tüm Bergama halkına hayırlı olsun. Sorumluluğumuzun farkındayız, omuzlarımızdaki yükün de farkındayız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, daha sonra Kınık ilçesine geçti. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Hamza Dağ'ı belediye girişinde karşıladı. Ardından içeri geçen Dağ, Kınık Belediyesi şeref defterini de imzaladı. Başkan Doğruer, "Bir dönem daha Ak belediyeciliği Kınık'ta sürdürmek için yola çıktık. İnşallah bu dönemde de verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Hamza Dağ da, "Kınık'a baktığımızda, ilçede 5 yılda 600 milyon liralık yatırım yapıldı. Devlet Hastanesi'nden Öğretmenevine, TOKİ'sinden Gençlik Merkezi Parklarına kadar birçok hizmeti ya bitirdik ya da temelini attık. İlk 5 yıllık dönem belediye başkanımız için acemilik dönemidir. İkinci 5 yıllık dönemde Kınık'a, Bergama'nın da eklenmesiyle inşallah, Bakırçay havzasında parlayan yıldızlar ortaya çıkaracağız. İkinci 5 yılda milletimizin bize vermiş olduğu desteğin farkındayız. Hem Kınık'ta hem Bergama'da almış olduğumuz oy oranları ciddi bir oy oranıdır. Bunlar bugüne kadar bizim alabildiğimiz oy oranı değildi. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuzu daha da arttırdı. Bu sorumluluğun altında kalmamak için Belediye Başkanımız ve teşkilatlarımızla el ele vererek, bu 2 ilçenin her türlü sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamza Dağ'ın Bergama ve Kınık ilçelerindeki konuşmaları

- Bergama Ve Kınık Belediye Başkanlarının konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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Mesir festivalinde kortej yürüyüşü

MANİSA'da bu yıl 479'ncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren 479'ncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, Hükümet Konağı önünden başladı. Sekiz Eylül Caddesi üzerinden Malta Parkı'na kadar süren yürüyüşe, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti'li Bilal Demir, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehter Takımı'nın eşlik ettiği kortejde, Bulgaristan, İrlanda, Rusya, Sri Lanka, Ukrayna, Hindistan, Endonezya'dan gelen dans toplulukları da yer aldı. Ayrıca Manisa Senfoni Orkestrası yürüyüş boyunca oyun havaları çaldı. Protokol üyeleri başta olmak üzere kortejde bulunanlar, güzergah üzerindeki halkı selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortej yürüyüşünden genel görüntü

- Protokol üyelerinin vatandaşları selamlamasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, ()

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Yetiştirme yurdundan nikah masasına

KIRIKKALE'de, aynı yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçı (24) ile Ertuğrul Karagül (24), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın katılımıyla gerçekleşen törende dünya evine girdi.

Kırıkkale’de 13 yıl önce aynı yetiştirme yurduna yerleştirilen Kader Yalçı ile Ertuğrul Karagül, yıllar sonra hayatlarını birleştirme kararı aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşların destekleriyle genç çift için ev tutuldu ve düğün hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Yunus Sezer ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan yaptı.

ÇOCUKLUK AŞKINI UNUTMADI

2006 yılında yurda yerleştirilen Ertuğrul karagül, 3 yıl sonra Karabük'teki başka bir yetiştirme yurduna gönderildi. 18 yaşına kadar Karabük'te kalan Karagül, Kırıkkale'ye tekrar gelerek çocukluk aşkını buldu. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika işçiliği yapmaya başlayan Ertuğrul Karagül ile Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren Kader Yalçı, yüzlerce davetlinin yer aldığı törenle dünya evine girdi.

Görüntü dökümü:

- Çiftin salona gelişi

- Nikahın kıyılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRKKALE, ()

