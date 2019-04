DHA YURT BÜLTENİ -19

Balkon düşüp ölen minik Ramazan Ege, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 15 aylık bebek Ramazan Ege Kıranmezar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Fatma Kıranmezar oğlunun battaniye ve emziğini elinden bırakmazken, 6 yaşındaki diğer oğlu Mustafa Kıranmezar ise kardeşinin cenazesinde ön safta yer tuttu. Küçük Mustafa, ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Dün (Pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında oturan Fatma Kıranmezar'ın 15 aylık bebeği Ramazan Ege Kıranmezar, annesinin dalgın olduğu sırada balkona çıktı. Minik Ramazan Ege, balkon korkuluğundaki, yaklaşık 30 santimetrelik boşluktan aşağıya bakmak isterken düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen Ramazan Ege, ağır yaralandı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olayı fark eden annesi Fatma Kıranmezar tarafından, yoldan geçen bir otomobile bindirilerek Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Ramazan Ege, doktorların müdahalesine rağmen beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Minik Ramazan Ege'nin bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, son kez acı olayın yaşandığı evlerinin önüne getirilip, hellalik alındı. Ardından cenaze ikindide Pazar Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine minik Ramazan Ege Kıranmezar'ın gözü yaşlı babası

Melih Kıranmezar, annesi Fatma Kıranmezar, 6 yaşındaki ağabeyi Mustafa Kıranmezar, babaannesi Elif Kıranmezar, dedesi Mustafa Kıranmezar, anneannesi Gülseren Yeşil ve diğer dedesi Ramazan Yeşil ile diğer yakınları ve komşuları katıldı. Cenazede anne Fatma Kıranmezar, oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmadı. Babaannesi Elif Kıranmezar ve dedesi Mustafa Kıranmezar, güçlükle ayakta durabildi.

Kardeşinin cenazesinde küçük Mustafa Kıranmezar da ön safta yer aldı. Kılınan namazın ardından bebeğin Alaşehir Yeni Mezarlığa götürüen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeden sonra Mustafa Kıranmezar, kardeşinin tabutu başındaki çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü

KÜTAHYA'da, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip gölete açılan 2 kişi suya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri bilinmeyen 2 kişi, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği ifadeye göre buzdolabının devrilmesi sonucu içindeki 2 kişi suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen 2 erkeğin cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Hollanda savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisin boğaz geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Zihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde zihinsel engelli Hamza Keser'e (20), temsili olarak yapacağı 1 günlük askerlik için kına gecesi düzenlendi.

Hacılar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen kına gecesine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Hamza Keser’in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Zihinsel engelli Hamza Keser'in asker kınasını yakan Başkan Bilal Özdoğan, Keser’in yakın bir zamanda 1 günlük temsili askerlikte yapacağını, kendilerinin de bu törene katılacağını söyledi.

Oğulları için düzenlenen etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını belirten anne Akgül ve baba Osman Keser ise, çok güzel duygular yaşadıklarını ifade etti. Hamza Keser ve yakınları, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'



ANKARA Anıtpark’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu tarafından '10’uncu Yıl Büyük Konseri' sahnelendi.

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘10’uncu Yıl Büyük Konseri’ni gerçekleştirdi. Anıtpark’ta düzenlenen etkinliğe, Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda çocuk ve velileri katıldı. Çankaya genelindeki 14 okuldan yaklaşık bin 57 öğrencinin oluşturduğu Bin Çocuk Korosu, haftalardır hazırlandığı konseri, 23 Nisan’da sahneledi. Abdurrahman Tarikçi’nin düzenlemesini yaptığı marşlara, Çankaya Belediyesi’nin müzik eğitmenleri eşliğinde hazırlanan çocuklar, ‘23 Nisan’, ‘İzmir Marşı’, ‘10’uncu Yıl Marşı’ gibi eserleri seslendirdi.

'KENDİMİZİ ‘ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ’ OLARAK TANIMLIYORUZ'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, programda yaptığı konuşmada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı Anıtkabir’in yanı başında kutladıklarının altını çizen Taşdelen, "Büyük Atatürk size şöyle sesleniyor; ‘Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz’ diyor. Bizler de büyük Atatürk’ün ulusumuzun en büyük bayramını hem sizlere hem de tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı bugün Türkiye’nin en güzel yerinde Anıtkabir’in, Ata’mızın yanı başında bayramımızı kutluyoruz. Hiçbir önder ulusunun en büyük bayramlarından birini çocuklara armağan etmemiştir. Atatürk’ün Çankaya’sında onun çocuklara verdiği değerin farkında ve bilincinde olarak biz de kendimizi en çok ‘çocukların belediyesi’ olarak tanımlıyoruz. Bütün çabamız sizleri mutlu etmek ve sizlere güzel bir gelecek yaratmak içindir. Biz, ulus egemenliğinin, halk iradesinin yaşama geçirildiği ilçedeyiz. Cumhuriyetin en güzel yüzüyüzö dedi.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'

Atatürk'ün, devrimlerini kurumlara ya da devlete değil, halka, millete, çocuklara, kadınlara ve gençlere emanet ettiğini kaydeden Taşdelen, "Çankaya olarak biz de buradan söz veriyoruz. Her zaman ve her koşulda Mustafa Kemal’in izinden yürüyeceğiz. Onun devrimlerinden, Cumhuriyetin değerlerinden, vatanın bölünmez bütünlüğünden, ulusun egemenliğinden ve çocuklarımızın geleceğini hazırlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hiçbir güç bu ülkeyi bölmeye yetmeyecek. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Terörün adı ne olursa olsun, ister PKK olsun, ister FETÖ olsun, adı ne olursa olsun hiç kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye yetmeyecektir. Herkes şunu bilsin, 82 milyon Türk yurttaşı olarak her zaman haykırdık, haykıracağız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR'

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ise miniklere yaptığı konuşmada "Sizler bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü biliyorsunuz. Bu çocuklarımızın gözlerine baktığımda, Mustafa Kemal’in gözlerindeki gibi mavi gözleri, çakmak çakmak gözleri görüyorum. İşte bu çocuklar, arkamızda olduğu zaman sevgili Atam Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman endişe etme, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

