DHA YURT BÜLTENİ -19

Balkon düşüp ölen minik Ramazan Ege, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 15 aylık bebek Ramazan Ege Kıranmezar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Fatma Kıranmezar oğlunun battaniye ve emziğini elinden bırakmazken, 6 yaşındaki diğer oğlu Mustafa Kıranmezar ise kardeşinin cenazesinde ön safta yer tuttu. Küçük Mustafa, ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Dün (Pazartesi) saat 15.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Büyük Selçuklular Caddesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında oturan Fatma Kıranmezar'ın 15 aylık bebeği Ramazan Ege Kıranmezar, annesinin dalgın olduğu sırada balkona çıktı. Minik Ramazan Ege, balkon korkuluğundaki, yaklaşık 30 santimetrelik boşluktan aşağıya bakmak isterken düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen Ramazan Ege, ağır yaralandı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olayı fark eden annesi Fatma Kıranmezar tarafından, yoldan geçen bir otomobile bindirilerek Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Ramazan Ege, doktorların müdahalesine rağmen beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Minik Ramazan Ege'nin bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, son kez acı olayın yaşandığı evlerinin önüne getirilip, hellalik alındı. Ardından cenaze ikindide Pazar Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine minik Ramazan Ege Kıranmezar'ın gözü yaşlı babası

Melih Kıranmezar, annesi Fatma Kıranmezar, 6 yaşındaki ağabeyi Mustafa Kıranmezar, babaannesi Elif Kıranmezar, dedesi Mustafa Kıranmezar, anneannesi Gülseren Yeşil ve diğer dedesi Ramazan Yeşil ile diğer yakınları ve komşuları katıldı. Cenazede anne Fatma Kıranmezar, oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmadı. Babaannesi Elif Kıranmezar ve dedesi Mustafa Kıranmezar, güçlükle ayakta durabildi.

Kardeşinin cenazesinde küçük Mustafa Kıranmezar da ön safta yer aldı. Kılınan namazın ardından bebeğin Alaşehir Yeni Mezarlığa götürüen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeden sonra Mustafa Kıranmezar, kardeşinin tabutu başındaki çerçeveli fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yaşamını yitiren Ramazan Ege Kıranmezar'ın fotoğrafı

-Fatma Kıranmezar'ın oğlunun battaniyesi ve emziğini elinden bırakmamasından görüntü

-6 yaşındaki Mustafa Kıranmezar'den görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Olayın meydana geldiği evden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Hollanda savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Hollanda Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Hollanda savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisin boğaz geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Hollanda Savaş gemisinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Zihinsel engelli gence, asker gecesi düzenlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde zihinsel engelli Hamza Keser'e (20), temsili olarak yapacağı 1 günlük askerlik için kına gecesi düzenlendi.

Hacılar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen kına gecesine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Hamza Keser’in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Zihinsel engelli Hamza Keser'in asker kınasını yakan Başkan Bilal Özdoğan, Keser’in yakın bir zamanda 1 günlük temsili askerlikte yapacağını, kendilerinin de bu törene katılacağını söyledi.

Oğulları için düzenlenen etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını belirten anne Akgül ve baba Osman Keser ise, çok güzel duygular yaşadıklarını ifade etti. Hamza Keser ve yakınları, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Asker gecesinden görüntü

-Genel görüntü

Süre:4.30-473 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,