DHA YURT BÜLTENİ - 19

Uçurumda asılı kalan aracın içerisinde uyudu



ANTALYA'da, park edildiği yerden kayarak uçurumda asılı kalan otomobilde uyuyan Metin Vergiveren, aracı halatla bağlayarak önlem alan ekipler tarafından kurtarıldı. Araçtan inip uçurumdan düşerek yaralanan arkadaşı Cüneyt Balcı ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında yaşandı. Cüneyt Balcı ve Metin Vergiveren, 07 D 5679 plakalı otomobille çıkmaz sokağa girdi. Çevredekilerin iddiasına göre burada bir süre alkol almaya başlayan ikiliden Cüneyt Balcı araçtan inip çevrede dolaşırken, aracın arka koltuğuna geçen Metin Vergiveren ise uyumaya başladı. Seyir terasının çevresinde gezen Balcı, dengesini kaybederek düştü. Yol kenarında park halinde otomobil ise, el freni çekilmediği için kayarak uçurumun kenarında askıda kaldı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen Balcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Balcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Askıda duran otomobilde uyuyan Vergiveren ise aracın hareket etmemesi için uyandırılmadı. Ekipler önce aracı çekme halatıyla sabitledikten sonra Vergiveren'i uyandırdı. Araçtan indirilen Metin Vergiveren ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobil ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Asılı kalan araçtan görüntüler

-Araç içerisinde uyuyan kişiden görüntüler

-Araç içerisinde uyuyan kişinin çıkarılması

-Aracın itfaiye tarafından çekilmesi

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA,()

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Pencereye çıkan kadını görenler, cep telefonuna sarıldı



ADANA'da otelin 4'üncü katında pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bırakmak isteyen kadını görenler, cep telefonlarına sarılıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uzun süre pencereden sarkan kadın, polisin ikna etmesi sonucu intihar girişimden vazgeçti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında pencereden sarkan kadını görenler, durumu polise bildirdi. Otele gelen polis, kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polislerin ikna çabası sürerken, kadının atlaması muhtemel noktaya, itfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak önlem alındı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeden geçen bazı kişilerin cep telefonuna sarılıp, olay anını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı görüldü. Polisin uzaklaştırmakta güçlük çektiği yaklaşık 200 kişilik meraklı kabalıktan bazı kişiler, bir yandan da "Bacım atlama diyerek" genç kadını ikna etmeye çalıştı. Polisin bir saati aşkın süren ikna çabası sonucu ismi açıklanmayan kadın, eyleminden vazgeçti. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan kadının, eşiyle yaşadığı sorunlar neden intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Pencereden aşağı sarkan kadından görüntü

- Kadının gazetecileri "Çekin çekin" diye bağırması

- Meraklı vatandaşlardan görüntü

- Elinde cep telefonu ile penceredeki kadını çekip, canlı yayın yapan vatandaşlardan görüntü

- İtfaiye aracı ve ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Kahramanmaraş'ta fosseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta su dolu fosseptik çukuruna düşen Musa Cantürk (12) ve Ahmet Dağ (11) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Cantürk ve Ahmet Dağ, yakınlarındaki inşaat çevresinde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki su dolu fosseptik çukuruna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri çocukları çukurdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Dağ'ın öldüğünü belirlerdi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Morg tabelası

- Morg önü

- Çukurun fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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Orhaneli'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi



BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişininde yaralandığı kazada durumu ağır olan Hanife Çavdar (63) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza pazar günü saat 17.00 sıralarında Orhaneli- Bursa yolunda meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Nalınlar mevkiinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75), hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 2 gün boyunca Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren evli ve 2 çocuk annesi Hanife Çavdar bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ayrıca hastanede tedavi gören diğer 7 yaralıdan 2’sinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Osman SAK / ORHANELİ(Bursa),()

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Soyer: O mazbata mutlaka teslim edilecek



İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’daki programın ardından bir televizyon kanalının ana haber bültenine katıldı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın mutlaka teslim edileceğini savunan Soyer, İstanbul seçiminin yenilenmesi halinde, İmamoğlu’nun yanında duracaklarını söyledi. Soyer, ayrıca İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte ortak projeler üreteceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’da televizyon kanalının ana haber bültenine konuk oldu. Soyer, İstanbul’daki seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Soyer, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Demokrasiden geri adım atmayacak kadar yol alındı. Bu mazbatayı mutlaka verecekler. Bütün bu gecikmenin, bütün bu sürecin bir çırpınış olduğunu düşünüyorum ama Türkiye’yi geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. O mazbata mutlaka verilecek, hak yerini bulacak" dedi.

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'li Binali Yıldırım’ın yarıştığı seçimin ardından, AK Parti’nin geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazlarına dair de açıklamalarda buluna Tunç Soyer, "Defalarca sayıldı, defalarca itiraz edildi, defalarca incelendi. Rakam bu, çok net ortada. '10-15 bin civarında oyla başkan mı olur' demek, kabul edilebilir bir şey değil. Bu gerçekten devletin köklerinin en temel sütunlarının çökmesi anlamına gelir." diye konuştu.

'UMUDU KORUYUP BÜYÜTMELİYİZ'

Sonunda mutlaka mazbatanın Ekrem İmamoğlu’na teslim edileceğini belirten Tunç Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Umut o kadar çok büyüdü ki Türkiye’de. 'Asla gitmeyecekler. Ne yapsak boş, asla değişmeyecek bu hikaye' söylemi, yerini başka bir şeye bıraktı. Kampanya döneminde günde 6 miting yaptığımız oldu. Hani böyle turşumuz çıkmış artık. Son mitinge gidiyorsunuz ve kendinizi tükenmiş hissediyorsunuz. Neredeyse arabada uyukluyorsunuz falan. Ama çıkıyorsunuz kürsüye ve insanları görüyorsunuz. İnsanların yüzündeki gülümsemeyi, gözlerinde umudu görüyorsunuz. Birden canlanıyorsunuz, birden o umut size de geçiyor. İnsanlarda muazzam bir umut var. Gerçekten başka bir dünyanın, başka bir Türkiye’nin, başka bir İzmir’in, başka bir Ankara’nın, İstanbul’un mümkün olacağını insanlar görmeye başladı. Bunun umudu, coşkusu, heyecanı ile yaşıyorlar. İnsanların hayatında önemli bir değişiklik olmaya başladı. Bu değişiklik aslında şu, yerelden başlayarak değişecek bu hikaye. Türkiye aşağıdan yukarıya doğru değişecek, yukarıdan aşağıya doğru değil. Onun ipuçlarını gösteriyor bu seçim sonuçları. O nedenle böyle umutluyuz. Bu nedenle bu umuda toz kondurmamız lazım. Bu umudu koruyup büyütmek zorundayız."

'YANINDA DURUP DESTEK VERİRİZ'

"İstanbul’da seçimler yenilenirse CHP’nin hazırlığı var mı" sorusuna Soyer, “Olanca gücümüzle yanında durup destek veririz. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne, geleneklerine güveniyorum. Demokrasinin kat ettiği mesafeye güveniyorum. Ben bunları yapabileceklerini düşünmüyorum. Ama eğer olursa da, biz destek olmak için, gücümüze güç katmak için her şeyi yapacağızö yanıtını verdi.

'HATAYI KENDİLERİNDE ARAMALARI GEREKİYOR'

Soyer, Binali Yıldırım’ın 'Murdar olmuş bir seçim' sözlerini de, "Kedi erişemediği ciğere ‘murdar’ dermiş. Gerçekten iş o noktaya geldi. Bence hatayı kendilerinde aramaları gerekiyor" ifadeleri ile değerlendirdi. Soyer, Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verilmesini isteyerek, "Bu kaos, bu belirsizlik büyüyecek ve bütün vatandaşlarımız bundan zarar görecek. Mazbatayı teslim etsinler, hak yerini bulsun" dedi.

'ALLAH MANSUR BEY’E SABIR VERSİN'

Ankara temasları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret ettiklerini açıklayan Soyer, "Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katına bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir? Anlaşılır gibi değil gerçekten. Mansur Bey’e Allah sabır versin. Gerçekten çok zor bir iş. Bütün 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş belediyeyi, yeniden insanlara sevgi ve saygı ile hizmet edecek noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

'EKSİKLİKLERİ GÖRMEK İSTEDİK'

İzmir’de bisiklet ile işe gidip geleceğine dair yaptığı açıklama da Tunç Soyer’e hatırlatıldı. Soyer, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"İzmir bisiklet şehir olmak zorunda. Çok düz alanlarımız var. Mutlaka bisikleti çok daha yoğun kullanacağız. Eksiklikleri görmek, nerede aksaklık var, bunu nasıl iyileştiririz, onu görmek için yapacağım. Hem gençlere örnek olsun, hem de sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanmak istiyorum."

Soyer, ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul belediyeleri olarak ortak zeminler yaratacaklarını, birlikte projeler uygulayacaklarını da anlattı. Başkan Soyer, "Ortak proje havuzlarımız olacak. Çünkü kendi kentlerimizde yaratacağımız güzel, doğru algıların, kendi kentlerimizin dışına çıkması için, Türkiye’ye yönelik bir algı haline gelebilmesi için ortak işler yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Soyer, Türkiye’de siyaset dilinin değişmesi gerektiğini de savunarak, "Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu başka bir siyaset dili var. Türkiye’de yeni bir siyaset diline ihtiyaç var. Birbirimizi dinlemeye, birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Türkiye’de siyasetin dili yerelden başlayarak değişecek. Bu topraklarda barış içinde yaşamalıyız" dedi.

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Haber: İZMİR,()

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AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu (2)

‘ÖLÜ SEÇMENLERİN YERİNE OY KULLANILDI’

AK Parti’nin İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için YSK’ya yaptığı olağanüstü başvurunun detayları ortaya çıktı. AK Parti adına başvuruda bulunan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 'Seçimin neticesine müessir olaylar ve haller' olduğunu belirtti. 44 sayfalık dilekçede seçimlerin güvenliği için yasa metinlerin içinde teknik ayrıntı gibi gözüken bazı hükümlerin demokratik bir seçimin kaderi üzerinde ana ilkeler kadar etkili olabileceği ifade edildi. Olağan ve olağanüstü itirazlar sonucunda iptal kararı vermenin doğrudan YSK’ya ait olduğuna dikkat çekilen başvuru dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Neticesine Müessir Olaylar şöyle sıralandı

"Oy kullanmayacak ‘kısıtlı’ bulunan bazı kişilerin oy kullandığı, seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ‘ölü’ olan seçmenlerin yerine başkaları tarafından oy kullanıldığı, bazı seçmenlerin hem cezaevi listesinde hem de asıl ikametgahına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu, bazı seçmenlerin ise Türkiye’nin herhangi bir yerinde (İstanbul veya İstanbul dışı) hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul’da seçmen gözüktüğü anlaşılmıştır."

‘GERÇEK DURUMU TESPİT EDİLEMEYEN 300 BİN SEÇMEN VAR’

AK Parti’nin dilekçesine göre, seçmen listelerinde yapılan maddi hatalar veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen 300 binden fazla seçmen bulunuyor. Bu rakamın, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti’nin Adayı Binali Yıldırım’ın arasındaki farkın 20 katından fazla olduğunun kaydedildiği dilekçede, “Seçim takvimine göre yürütülen seçmen kütükleri ve sandık kurullarının oluşumuna yönelik yapılan işlemler ile bu yönde verilen kararlar seçimin ve seçim sonuçlarının ana unsurunu oluşturmaktadır. Bu denli önemli olan ve seçimin sonucuna doğrudan etki eden işlemlerin olağanüstü itiraz kapsamında ele alınması gerekmektedirö denildi.

‘8 BİN 848 USULSÜZ OY SAYIM DÖKÜM CETVELİ MEVCUT’

Dilekçede, kısıtlı, ölü ve asker gibi kişilerle ilgili olarak usulsüz oy kullanılmasının sabit görülmesi halinde seçimlerin YSK tarafından geçmişte iptal edildiği hatırlatıldı. AK Parti’nin YSK’ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda, 5 bin 388 mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, bin 135 adet sayısı eksik oy sayım döküm cetvelinin bulunduğu aktarılarak, “İstanbul seçimlerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açmakta ve dolayısıyla seçimin sonucuna doğrudan gölge düşürmektedirö ifadeleri kullanıldı.

"KASTEN VEYA SEHVEN AK PARTİ’NİN OYLARI AZ GÖSTERİLDİ"

Öte yandan, dilekçede bazı oy torbalarında imzalı sandık seçmen listelerinin, oy sayım ve döküm cetvelinin ve sandık sonuç tutanaklarının bulunmadığı belirtilerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde, kasten veya sehven yapılan hatalar sonucunda, AK Parti’nin geçerli oyları gerçekte aldığı oylardan az, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de gerçekte aldığı oylardan fazla oy almış gibi gösterilmiş olup; bu durum, seçimin neticesine müessir bir hal teşkil etmektedirö denildi. Bu iddialara ispat olarak “Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar ve Bayrampaşa’da AK Parti’ye eksik yazılan oylar bulunduğuö şeklinde ifadeler kullanıldı.

GEÇERSİZ OYLAR

Birçok sandık sonuç tutanağında geçersiz oyların sebeplerinin yazılmadığına veya eksik yazıldığına ve geçersiz oy sayısının 314 bin 243 olduğuna dikkat çekilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı

"Birinci ve ikinci parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikardır. Zira bu durumda partilerin aldığı oy miktarı değişebilecek ve hatta kazanan partinin değişmesi dahi söz konusu olabilecektir. Tüm bu hususlar göstermektedir ki sandık sonuç kurullarınca tutulan ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyeti hatalarla doludur. Tüm bu hususlara ilişkin yapmış olduğumuz itirazlar üzerine, yapılan usulsüzlükler İlçe Seçim Kurullarında tek tek ortaya çıkmış ve bu durumlar tutanağa bağlanarak haklılığımız tescil edilmiştir."

KAYIP OY PUSULALARI

Dilekçede bugün AK Partili Yavuz’un da dikkat çektiği 'kayıp oy pusulaları' iddiası da yer aldı. 4 sandıktaki 34 oy pusularının kayıp olduğunun aktarıldığı dilekçede, “Bu tespitler göstermektedir ki; tümü sayılmayan seçim torbalarında da birçok kayıp oy pusulasının var olduğu ancak torbalar açılamadığı için tespitinin mümkün olmadığı ciddi bir karine olarak göz önüne alınmalıdırö ifadeleri kullanıldı.

EKSİK VE FAZLA OY PUSULASI ÇIKAN SANDIKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonrasında düzenlenen birleştirme tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile seçimlerde kullanılan oy pusulası sayısı arasında ciddi farkların olduğunun öne sürüldüğü dilekçede, “18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlanmış olduğu; buna karşın 12 bin 410 sandıkta ise rakamsal olarak tutarsızlıkların olduğu ve eşitliğin sağlanamadığı görülmektedirö denildi. Oy kullanan seçmen sayısı ile pusula sayısının birbirini tutmadığı öne sürülen 12 bin 410 sandığın, 10 bin 418’inde 16 bin 502 oy pusulasının eksik olduğu belirtildi. Bin 992 sandıkta ise 8 bin 811 oy pusulasının fazla çıktığı savı AK Parti'nin dilekçesinde yer aldı.

KISITLI-ÖLÜ VE MÜKERRER SEÇMEN

AK Parti’nin olağanüstü başvurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, oy kullanamayacak durumda olan kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların oy kullandığı öne sürüldü. Dilekçeye göre, 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmenin yerine oy kullanıldı ve 10 bin 290 seçmen hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedildi. 5 bin 287 hükümlü İstanbul Seçmen listesine kaydedildi ve İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen tespit edildi. Öte yandan, İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddia edildi.

12 KHK’Lİ SANDIK GÖREVLİSİ

İstanbul genelindeki 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyenin 19 bin 623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasında belirlendiğinin öne sürüldüğü dilekçede, “32 kişi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde halen bulunan sivil personel, 298 sayılı kanuna ve YSK kararlarına aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atanmıştır. Ayrıca ilk etapta bizim tespit ettiğimiz, KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış olan 12 kişinin ise sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettikleri tespit edilmiştirö denildi. Dilekçede ifade edilen hata usulsüzlüklerin, 'Sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organize bir şekilde yapıldığının' kaydedildiği dilekçe ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istendi.

Haber: Arda ERDOĞAN / ANKARA,()

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