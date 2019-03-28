DHA YURT BÜLTENİ-19

ZONGULDAK'ta 6 saat arayla vefat eden Reyhan Şakir(81) ile Osman Şakir (86) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

On Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Şakir dün akşam saat 22.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reyhan Şakir, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi yaklaşık 1 aydır tedavi gören eşi Osman Şakir'in de aynı saatlerde kalbi durdu. Osman Şakir'in kalbi, doktorların müdahalesi sonucu tekrar çalıştırıldı. Osman Şakir, saat 04.00 sıralarında ise hayatını kaybetti. 60 yıldır evli oldukları öğrenilen yaşlı çiftin yakınları iki acı haberle üzüntü yaşadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Reyhan ve Osman Şakir çifti, bugün öğle namazının ardından On Temmuz Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Çiftin oğlu Hüseyin Şakir, babası ve annesini birkaç saat arayla kaybettiklerini anlatarak, "1 ay önce yoğun bakıma yattı babam. Yoğun bakıma yatması nedeniyle annem üzülüyordu. En son cumartesi günü ablamın eşi rahatsızdı. Annem orada biraz fenalaşmıştı. Dün acile getirdik ambulansla. Solunumu durdu. Doktorun çabasına rağmen kurtaramadık. Saat 22.30 gibi rahmetli olduğu söylendi. Sabaha karşıda babamın rahmetli olduğu haberi geldi." dedi.

Görüntü Dökümü

-Oğulları Hüseyin Şakir ile röp.

-Evlerinden detay

-Camiden detay

-Hastaneden detay

-Ölen çiftin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,()

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BAKAN KASAPOĞLU: HER İMKANI GENÇLERİMİZE SUNACAĞIZ



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü' programına katıldı. Hükümet olarak gençlere her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz her imkanı her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir’e geldi. İlk olarak Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü’ programına katılan Bakan Kasapoğlu’na AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ile gençlik kolları üyeleri eşlik etti. Her gittiği ilde gençlerle buluştuğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerin en önemli varlıkları olduğunu söyledi.

'YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Gençleri geleceğe hazırlamak konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığı gibi. Sizler de daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımız da sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise onları sizler için seferber etmek. Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de iş birliği halinde yapacağız. Yerel yöneticilerimizde mutlaka ve mutlaka sizler öncelikli gündemlerinde varsınız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız bir takım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da inşallah 31 Mart sonlarında da hem Büyükşehirimizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

'MUHALEFETE RAĞMEN SEÇİLME YAŞI 18 OLDU'

Gençlere önem verdiklerine dair somut ispatların da olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Nedir onlar? Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı konu gençler. Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle ortaya koyan bir liderimiz, hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var. Eskiden seçilebilmek için 30 yaşında olmanız gerekiyordu. Şimdi kaç oldu yaş? 18 oldu. Bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımızın sizlere güveni, sizlere olan muhabbeti ve bu konudaki muhalefete rağmen. Bir muhalefet vardı ‘Aman seçilme yaşını düşürmeyin. Çoluk çocuğu Meclise sokmayın’ tarzı yaklaşımları vardı muhalefetin. Onlara hiç Cumhurbaşkanımız itibar etmedi ve bugün hamdolsun gençlerimiz en güzel şekilde bizleri parlamentoda temsil ediyorlar. Mutlaka içinizde Belediye Meclisine girecek genç arkadaşlarımız da vardır. İnşallah belediye meclislerinde de, bazen il genel meclislerinde de, Büyükşehir olmayan yerlerde gençlerimiz temsil edecekler. Biz her imkanı, her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun."

Bakan Kasapoğlu konuşması sonrasında gençlerin sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Kasapoğlu Balıkesir ziyareti kapsamında Susurluk ilçesinde düzenlenecek olan ‘Sevgi Yürüyüşü’ ve merkez Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde düzenlenecek olan mitinge katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKĞMĞ

- Konuşması

- Detaylar

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-

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KAÇARKEN ATTIKLARI POŞETTEN 2 BİN YILLIK TARİH ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşetin içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık gümüş sikke çıktı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Elbistan-Malatya Karayolu'nun Söğütlü Mahallesi yol ayrımında kontrol noktası oluşturdu. Bir otomobil kontrol noktasına yaklaştığı sırada karayolundan tali yola geçti. Uygulama yerindeki polisler şüphelenerek aracın peşine düşerken, bu sırda otomobilden dışarı poşet atıldı.

4 FARKLI İMPARATOR DÖNEMİNE AİT

Kovalamacının sonunda durdurulan araçtaki M.I. gözaltına alınırken, poşetten 56 gümüş sikke çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Sikkelerin Roma döneminin 4 farklı imparatoru zamanında basıldığı belirlenirken. M.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gümüş sikkeler

- Sikkelerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-)

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KUVVETLİ RÜZGAR DENİZE DÜŞÜRDÜ

EREĞLİ(Zonguldak),