DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti(2)

'BEN ATATÜRK'Ü DEĞİL SENİ ELEŞTİRİYORUM'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çorlu'da göçmen dernekleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı eleştirdi. Çavuşoğlu, "Eleştirdiğin zaman da ne diyor sen? Atatürk düşmanısın diyor. Ben Atatürk'ü mü eleştiriyorum kardeşim? Ben seni eleştiriyorum. Sen hizmet yapmıyorsun bunu eleştiriyorum. Bir de Atatürk'ün tek temsilcisi sen misin? Atatürk senin tekelinde mi? Ama diyor benim partimi Atatürk kurdu diyor. Atatürk partiyi kurdu doğru. Cumhuriyetimizi de kurdu. Türkiye Cumhuriyeti için hedefler gösterdi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarın dedi Atatürk" dedi.

'ATATÜRK'TEN GEÇİNEN ASALAKLAR'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminde bulunan 6 okun hepsinin bir anlamı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Ben size soruyorum o ilkelerin hangisi var bugün partide. Diğer taraftan Atatürk partiyi kurdu da sen o parti nereye götürdün. Bugün Türkiye'de herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sever. Herkes müteşekkirdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusudur ve Türkiye için hedefler ortaya koymuştur. Dış politika için de aradan milyonda bir meczup çıkabilir. Meczup her yerde vardır o herkese karşıdır. Pekiyi Cumhuriyet Halk Partisinin aldığı oy ne kadar? Yüzde kaç? En fazla yüzde 25. Yüzde 20 ila 25 arasında. Bazen yüzde 20'ye düşüyor. Neden, her evden HDP, PKK'ya oy veriyorlar da ondan düşüyor. Bu milletin yüzde 99.99'u Atatürk'ü sevdiğine göre neden sadece dörtte biri ya da beşte biri CHP'ye oy veriyor geri kalanı niye vermiyor hiç düşündünüz mü? İşte bunlar afedersiniz Atatürk'ten geçinen asalaklardır" şeklinde konuştu.

'CHP RADİKALLEŞİYOR'

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 30 yıldır Çorlu'yu CHP'nini yönettiğini ifade ederek, "Çorlu belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış yerlerinden bir tanesi, yakışıyor mu? Şu anda Trakya'da nüfus olarak en büyük yerdir. Diğer il merkezlerinden de daha büyüktür. Bunun değişmesi lazım, bu seçimlerde bu değişecek. Şehirlerimizin ileri gitmesi lazım. Ben burada CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza laf söylemiyorum, kimse beni yanlış anlamasın. Bir de siyasi partilerin hiçbirisine karşı saygısızlık etmem, ideolojilere karşı değilim o ideoloji benimsemem ayrı bir şey. Biz radikalizme karşıyız. Ama bir gerçek var ki bugünkü CHP radikalleşiyor. O nedenle DHKP-C'liler, parti içerisinde zemin kazanıyor. O nedenle artık PKK'lıların cenazesine hiç çekinmeden giden milletvekilleri var" dedi.

'İTTİFAKLARDA TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

İttifaklara karşı olmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yeni sistemin faydaları ittifak kuruyorsunuz. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İstikrar için de bu önemli. Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütlerini görmek istemiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Biz içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken PKK'nın belirlediği isimleri hiçbir ismi hiçbir partimizin listesinde görmek istemiyoruz. Ama bugün 325 kişi maalesef hem İYİ Parti, hem Saadet Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde var. Bunların da istisnasız hepsini istisnasız yüzde yüzünü PKK belirlemiştir. HDP belirlememiştir. Zaten HDP'nin kendi listelerini de PKK belirliyor. Yani HDP, PKK'dan izinsiz bir adım atmaz. Pekiyi ne oldu da partiler bir araya geldi. Bu partiler üç tane parti. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti bir terör örgütü ile ittifak kurmak zorunda kaldı. Kim ikna etti bu partileri? Artık PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar. Hala terörist olarak görüyorlarsa kim zorladı? Ben bunu gerçekten öğrenmek istiyorum, bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Yoksa CHP'ye bir karşıtlığımız yok CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize de hiçbir sözümüz yok. Bir yerel seçim uğruna PKK'nın ittifaka katılmasının bir sebebi var olmalı, bunu da izah edecek olan arkadaşlar. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, ilçe belediye başkanı iken çukur eylemleri olduğu zaman, kahraman askerimiz ve polisimiz mücadele verirken, şehit olurken o zat oradan çıktı o teröristlere dedi ki, 'sizinle dayanışma içerisindeyim' dedi. Yahu teröristlerle dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen bir kişi bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir belediye başkan adayı ve bunu da PKK'yla, CHP beraber belirledi. Yanlışsa beni dava etsinler. Net açık söylüyorum. Bakın iftira falan atmıyorum, çok net konuşuyorum bu zat seçilirse işte Mardin de olduğu gibi, Diyarbakır'da olduğu gibi, Ağrı'da olduğu gibi, Tunceli'de, Hakkari'de olduğu gibi yani kayyumdan önce HDP'li belediyelerin olduğu yerlerde olduğu gibi İzmir'in kaynakları o dayanışma içerisinde olduğu PKK'lılara gidecek. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Şehri ehil kişilere emanet etmemiz lazım. Hizmet edecek kişilere, projesi olan kişilere şehirler emanet etmemiz lazım. Ama aynı zamanda bu seçim öyle bir garip seçim ki Türkiye'nin bekası için her zamankinden daha önemli bir seçim. Ama Allah'ın izniyle 31 Mart'ta demokrasi her zaman olduğu gibi kazanacak ve vatanını milletini sevenler kazanacak bundan şüphemiz yok."

'MİLLETTEN, HALKTAN KOPUK DIŞ POLİTİKA SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Bakan Çavuşoğlu, bugün kolay bir dünyada bulunmadığımız, hele bulunduğumuz coğrafyanın dünyanın en çetrefilli, en karmaşık coğrafyası olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Sorunlar hiçbir zaman bitmez. Uluslararası ilişkilerde zaten sorun bitmez. Uluslararası ilişkilerde sürekli dost yoktur, sürekli düşman da yoktur. Sorun bitmez, orayla biter burayla başlar bir yerlerden çıkar önemli olan sorunları yönetebilir miyiz? Kontrol altında tutabilir miyiz? Mesele budur. Türkiye Cumhuriyeti yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlı bir şekilde girişimci ve insani bir dış politika izliyor. Girişimciliğimiz esasen Trakya'nın girişimci ruhunu yansıtıyor. İnsani dış politikamız da sizin insanlığınızı sizin vicdanınızı yansıtıyor. Milletten de halktan kopuk bir dış politika söz konusu olamaz. Girişimci ve insani politikamızla dünyanın her yerinde varız. Tabii ki çıkarlarımızı gözeteceğiz ki burada sizin gibi çalışkan insanların ürünlerini dünyanın her yerine satacağız. Yatırımlarımızı arttıracağız. Dışarıdan yatırım gelecek, anlaşmalarımızı sağlayacağız. Serbest ticaret anlaşmalarının sağlayacağız, vizeleri kaldıracağız. Sosyal güvenlik anlaşmaları imzalamamız lazım ve ekonomik ilişkilerle ilgili ne gerekiyorsa yapmamız lazım, yapıyoruz da. O yüzden ticaretimiz artıyor. Özellikle de ihracatımız sürekli artıyor ama dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmamız lazım. Bugün 242 misyonumuzla dünyada gerçekten beşinci sıradayız. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da yukarıya çıkacağız. 9 sene önce Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 42 büyükelçiliğimiz var ilave 30 tane büyükelçilik açmışız. Latin Amerika'da bundan 7 - 8 sene önce 6 tane temsilciliğimiz vardı şimdi 17 temsilciliğimiz oldu Karayipler dahil, Orta Amerika dahil, Kuzey Amerika'yı saymıyoruz. Asya Bölgesi'nde TİKA'mızla, Kızılay'ımızla, AFAD'ımızla, Türk Hava Yolları'mızla, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'mizle, Maarif Vakfı'mızla, Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı'mızla tüm kurumlarımızla beraber o yumuşak gücümüzü göstererek dünyanın her yerinde varız. İnsani yardımlarımızla Türkçe'mizi öğreterek, eğitim kurumlarımızda, afet durumunda tüm mazlumlara yardım elimizi ulaştırarak. Türk Hava Yollarıyla tüm dünyayı birbirine bağlayarak, dünyanın her yerinden öğrencilere burslar vererek, ülkemizde eğitim yapmalarını gerçekleştirerek, Türkiye gerçekten çok aktif bir ülke olduk."

'BAŞKALARI KARAR ALACAK TÜRKİYE UYACAK DEVRİ BİTTİ'

Türkiye'nin uluslararası alanda aktif rol oynayarak, girişimci ve insani politikasını gerçekten başarılı bir şekilde uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Seven ve sevmeyen herkesin takdirini kazanıyor. Suriye'de bir barış için, İdlib'de ateşkes için anayasa komisyonu kurulması için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemek için. Irak'ın yeniden inşası için. İran'ın ambargolardan artık etkilenmemesi için. Komşu bölgelerdeki sorunların çözülmesi için dondurulmuş ihtilaflara çözüm bulmak için gece gündüz çalışan katkı sağlayan çözüm arayan inisiyatif alan bir ülke olduk. Artık başkaları karar alacak o kararlara Türkiye uyacak o devir bitti. Başkalarının aldığı kararlara da senin aldığın karar yanlış o kararı tanımıyorum diyen güçlü bir Türkiye var. En son ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından işgal edildiği güya İsrail'in toprağı olduğunu tanıyan kararda, senin kararın uluslararası hukuka aykırıdır, yok hükmündedir bu kararı tanımıyoruz diyebilen bir Türkiye var. Kim olursa olsun güçlüymüş, güçlü değilmiş o ülke öyle bakmıyoruz kimselere tepeden bakmıyoruz en az gelişmiş olan ülkelerin sorunlarına çare bulmaya çalışan ülkeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, daha partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenerek, ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

-Toplantıya katılanlar

-Çavuşoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

-Mitinge katılanlar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

=============

Jandarma operasyonda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirdi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Ankara’da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı istihbaratı üzerine yaptıkları operasyonda 22 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mahallesinde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde başka fabrikanın, Bursa’daki fabrikayla bağlantılı olduğu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Bursa’daki iş yerinde 20 bin litre, Ankara’da da 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıt numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

- Jandarmanın baskın yaptığı mekandan detaylar

- Jandarma ekipleri arama çalışmaları

- Kaçak akaryakıttan detaylar

Süre: 00.38 Boyut: 76 MB

Haber - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

===========

Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Alaplı ilçesinde, iş arkadaşı temizlik işçisi Nazım Akın’ı öldüren İsmail Çavdar, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İsmail Çavdar, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ZONGULDAK ()

===========

Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okuldan ve sınıflardan detay

Haber-Kamera: DENİZLİ, ()

=====================

Bakan Pekcan: Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız



TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşandığını belirterek, "Biz bu treni kaçıramayız. Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda 7 ilin katılımıyla gerçekleşen bölgesel istişare toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pekcan, ihracatın ekonomideki önemine değinerek ihracatın tabana yayılması için esnafa, KOBİ'lere sanatkarlara, kadın ve genç girişimcilere birçok destek verdiklerini söyledi.

'BAŞARIMIZI DEĞERLENDİRİRKEN KÜRESEL EKONOMİYE GÖRE DEĞERLENDİRİN'

Küresel ekonominin şu an bir yavaşlama sürecinde olduğunu belirten Bakan Pekcan, şöyle dedi:

"Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel ticaret yüzde 4'ten yüzde 3.7'ye revize edildi. Küresel büyüme de IMF verilerine göre 3.9, 3.7 ve en son 3.5 olarak revize edildi. AB'nin büyümesi ki yüzde 52 ile en büyük ticaret ortağımız. Yüzde 2'den 1.6'ya revize edildi. Almanya'nın büyümesi, en büyük ticaret yaptığımız, ihracat yaptığımız ülke 1.3 olarak revize edildi. Bunları neden söylüyorum. Bizim buradaki çalışmalarımızı, başarılarımızı değerlendirirken dünya nereye doğru gidiyor lütfen ona göre değerlendirin. Burada bir şeyler yapılıyor, büyük bir çaba sonucu yapılıyor. Ama dünya nereye gidiyor? Küresel ekonomi, küresel ticaret, AB, en büyük ticaret ortaklarımızın durumu nereye gidiyor? Ona göre değerlendirin. Bu şartlar altında dahi biz 2018'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 168 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan da öte ihracatımızın ithalatını karşılama oranını yüzde 75'e çıkardık. 2019 Ocak-Şubat ayında ihracatımızın ithalatını karşılama oranını yüzde 87'ye çıkardık. Sadece Ocak-Şubat ayında dış ticaret açığını biz 10.8 milyar dolar aşağı çektik. Yani biz, ülkemizin 10.8 milyar dış finansman ihtiyacını azaltmış olduk bu yaptığımız çalışmayla. Bir taraftan ihracatımızı azaltırken bir taraftan da ithalatımızı dengelemeye çalışıyoruz ama üreticimize ve ihracatçımıza zarar vermeden."

'DIŞ TİCARETİN MİLLİ GELİRE ORANI CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA YÜZDE 50'YE ULAŞTI'

Ticaret Bakanlığı olarak bu dönemde yaptıkları çalışmaların Türkiye'nin büyümesine katkı sağladığını ifade eden Bakan Pekcan, "Bütün bu küresel koşullarda, ağustos ve eylül ayındaki doların spekülatif iniş çıkışlarında Türkiye 2018 yılında yüzde 2.6 büyümüştür. Bu büyümeye 3'üncü çeyrekte 6.73, dördüncü çeyrek 9.7 olmuştur. Ayrıca dış ticaretimizin milli gelire oranı Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 50'ye, yüzde 49.9'a ulaşmış durumdadır. Bu da demek ki bundan sonra ihracat Türkiye ekonomisi için çok daha önemli. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha fazla teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya yatırım yaparak ihracatımızı kalıcı hale getireceğiz" diye konuştu.

'NİYE HELVA YAPMIYORSUNUZ?'

Kahramanmaraş'ın ihracatçı bir il olduğunu ancak 1 milyar dolar olan yıllık ihracatı en az 3'e katlaması gerektiğini ifade eden Bakan Pekcan, Kahramanmaraşlı iş adamlarına verilen destekleri de anlattı. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Bakan Pekcan, "Dünyada bir e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşanırken bizim bunu kaçırma şansımız yok. Biz bu treni kaçıramayız. Biz bu trenin lokomotifi olmak zorundayız. Burada bizlere iş düştüğü kadar size de iş düşüyor. Biz Bakanlık olarak yanınızdayız Kahramanmaraş'tayız her türlü desteğimizle. Hani diyorlar ya 'Un var, su var, irmik var niye helva yapmıyorsunuz?' Buyurun" dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: BU SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise iş adamlarına kısa bir süre önce başlatılan istihdam seferberliği kapsamında sunulan desteklerden faydalanma çağrısında bulundu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Elbette sıkıntılarımız yok değil var mı var. Zaten birazdan sizler bunu dile getireceksiniz ama aklımızdan şunu çıkarmayalım. Türk iş dünyası olarak karşımıza çıkan her engele rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu geçmişte pek çok defa ispat etik. Özel sektör, devlet istişaresiyle sorunları aştığımızı da gördük. Biz içinden geçtiğimiz bu sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira, Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede onlarca kriz ve çalkantı yaşadık ve Allah'a çok şükür hepsinin de üstesinden geldik, yolumuza kuvvetlenerek devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Ülkemizi, dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti ve bu bölümde iş adamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorunlarını ve Bakanlıktan isteklerini dile getirdi.

Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri ile iş adamları da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Bakan Ruhsar Pekcan'ın gelmesi

- Salondan detay

- Pekcan'ın konuşması

- Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-)

==================================

Arınç: Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin önceki seçimlere göre daha önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği var" dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Nusaybin'e gelen Bülent Arınç, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde AK Parti Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra seçim bürosuna geçen Arınç ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi. Mahalli İdareler seçiminin bundan önceki belediye seçimlere göre daha önemli hale geldiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği, bir tarafta Türkiye'nin Suriye'nin biraz yukarıda Ermenistan'ın aşağıda Kıbrıs'ı ile pek çok meselesi var. Avrupa Birliği ile meselelerimiz var. Mesele geliyor, Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanlığı'nın olmasına dayanıyor. Bu seçimlerdeki bir başarısızlık bunların sorgulanmasına yol açar, bizi zaafa uğratır diye endişe ediyorum. Bu yüzden kendime görev bildim, durumdan vazife çıkardım ve çalışmalara katıldım. Dimdik ayaktayız ama yedi düvel Türkiye'ye karşı birleşmiş."

Arınç, ardından beraberindekilerle Halk Eğitimi Merkezi'ne geçip, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

--------------

- AK Parti seçim bürosu önündeki partililer

- Arınç’ın karşılanması

- Bülent Arınç’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

==============================

Büyükelçi Berger: AB, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır (2)

'AVRUPA’YA YAPILACAK İHRACATTA KALİTE EN ÖNEMLİ FAKTÖR'

Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Berger, Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından kalitenin en önemli faktör olduğunu söyledi. 13 milyon 650 bin avro değerindeki kayısı lisanslı deponun projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini ifade eden Berger, şunları söyledi:

"Bu proje aslında yaptığımız tek çalışma değil. Avrupa Birliği olarak Malatya kayısısı koruma altına alındı coğrafi işaret olarak. Avrupa'da Noel'den önce San Nicolas tatili oluyor ve hediyeler veriliyor. Çoğunlukla da kuru kayısı hediye ediliyor. O kayısıların nereden geldiğini görmekten de ayrıca bir memnuniyet duydum. Zaten Malatya kayısısı isminin koruma altına alınması ileriye yönelik büyük bir adım teşkil ediyor. Bunun yanı sıra lisanslı depo projesinin yapılmasıyla birlikte sağlanan teknik destekle de beraber ihracat kapasitesinin daha da artırılmasına büyük bir destek vermiş olacağız. Çok önemli bir hususa değindiniz, kaliteden bahsettiniz. Kalite aslında en önemli faktörü oluşturuyor Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından. Dolayısıyla biz bu projeyle aşamalı olarak kalitenin artırılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yıl boyunca aynı kalitede ürün elde edilmesini de desteklemek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konuşmaları

- Detaylar

MALATYA ()

==============================

Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınındaki şüpheli poşetten çöp çıktı



ADANA’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin miting yaptığı Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı’na 150 metre uzaklıktaki Mithat Saraçoğlu Caddesi’nde kaldırımın üzerinde şüpheli poşet gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik güçlerini çalışmaları

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()-

==========================