DHA YURT BÜLTENİ -19

Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı

Kayseri Havalimanı'nda görevli polis memuru Eyüp B., tartıştığı mesai arkadaşı polis memuru Ali A.'yı tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Yaralanan 2 polis, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.20'de Kayseri Havalimanı'nda meydana geldi. İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında görevli polis memuru Eyüp B., mesai arkadaşı Ali A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Eyüp B., tabancasını çıkarıp meslektaşına 3 el ateş etti. Eyüp B., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Yaralanan 2 polis, çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Havalimanında yolcular büyük panik yaşarken, polis ekipleri havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()-

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Çavuşoğlu: Bazı Arap ülkeleri, İsrail korkusundan sesini çıkaramıyor (2)

ÇAVUŞOĞLU, MHP'NİN KEMER ADAYINA DESTEK İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras'ın Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katıldı. Mitinge MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve partililer de katıldı.

İlçe sakinlerini selamlayan Çavuşoğlu, bu seçimin şehirler için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Menderes Türel'in son 5 yılda Kemer'e 300 milyon lira yatırım yaptığını belirten Çavuşoğlu, ancak ilçenin yerel yöneticileri nedeniyle Kemer'in hak ettiği noktada olmadığını anlattı. Bazı adayların AK Parti'den aday gösterilmeyince başka partilerden aday olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu adaylar sonradan partimize geçeceğine yönelik söylemleriyle kafa bulandırmaya çalışıyor. Bu söz konusu bile olamaz. Trenden inenler bir daha o trene binemez, davaya ihanet edenleri bir daha bu davaya sokmayız" dedi.

DENİZ BAYKAL'IN CHP'SİNİ ÖZLEDİK

HDP'nin Kürtlere değil, PKK'ya hizmet ettiğini belirten Çavuşoğlu, HDP'nin bazı adaylarının CHP'ye sızdığını aktardı. 325 HDP'linin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden belediye meclis üyesi adayı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Deniz Baykal'ın genel başkan olduğu dönemki CHP'yi özlediklerini söyledi. Deniz Baykal'a kendi genel başkanlarına gösterdikleri saygının aynısını gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, CHP'nin eskisi gibi olmadığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın Çavuşoğlu'nun karşılanması

-Protokol görüntü

-Vatandaş görüntü

-Bakan Çavuşoğlu'nuın konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Muş'ta PKK operasyonu: 31 gözaltı

Muş'ta, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 31 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Operasyonlarda, 31 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Varto ve Bulanık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 15 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Korkut ve Merkez ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise yakalanmıştır. Bulanık, Hasköy, Korkut ve merkez ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 14 şahıs da yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hükümet binasından detay

-Adliye binasından detay

-Gözaltına alınanlarının fotoğrafları

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / Varto / MUŞ,()

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Eşini sokak ortasında döven kocaya 5 yıl 7 ay hapis

Eskişehir'de, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Tiker'i (44), başını apartman duvarına vurup yere düşürdükten sonra, defalarca tekmeleyerek yaralayan Ayhan Tiker (51), tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ayhan Tiker, ayrı yaşadığı Nesrin Tiker ile avukatlarının yanı sıra Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar katıldı. Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Ayhan Tiker, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaparak beraatini istedi. Ayhan Tiker, pişman olduğunu söyleyerek, "Barışmak için olay günü İzmir'den Eskişehir'e gelmiştim. Sabah ben, eşim ve kızımla birlikte kahvaltı yaptık. Çarşıya giderek alışveriş yaptık. Daha sonra eşimi alnından öperek 'Yuvamız yıkılmasın' dedim. 'Bana senden iğreniyorum' diye karşılık verdi. Ben şeker hastasıyım. Tansiyonum var. Ne yaptığımı bilmiyorum. Çok pişman ve üzgünüm. Firar etmek gibi bir düşüncem olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, Ayhan Tiker'e 'eşi kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

ESKİŞEHİR,()

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AK Parti adayı Zeybekci: 30 ilçenin yarısının bile yakınından geçemeyecekler (2)

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanlığı, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin hayvan barınağı ile ilgili sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Görüntülere konu olan yer, hayvan barınağındaki soğuk hava dolabıdır. Seferihisar ilçe hudutları içerisinde trafik kazası sonucu ölen canların 5199 Sayılı Kanun gereği toplama, kısırlaştırma ve defin işleri belediyemiz tarafımızdan yapılmaktadır. Ölen canlar, soğuk hava dolabında bekletilip belediyemizin gömü alanına gömülmektedir."

İZMİR, ()

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Düziçi'nde kız çocuğuna istismar şüphelisi 13 kişi adliyede (2)

11 TUTUKLAMA

Düziçi ilçesinde cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DÜZİÇİ,(Osmaniye),()

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3 çocuğunun annesini, sokak ortasında 3 kurşunla öldürdü (2)

MAHKEME GÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Erzurum'da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden Seher P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi. Bir yıldır eşinden ayrı olan Özgür P. ise duruşmaya katılmadı. Özgür P., adliyeden çıkarak evine giden Seher P.'nin karşısına çıktı, kendisiyle konuşmak istemeyince de tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Seher P., kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi. Seher P.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum'na kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Özgür P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ERZURUM,()