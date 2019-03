DHA YURT BÜLTENİ-19

KILIÇDAROĞLU: BU ŞANLI BAYRAĞIN ALTINDA HUZUR İÇİNDE YAŞAYALIM



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi parti, siyasi görüşte olursak olalım, dostluğumuzu beraberliğimizi asla bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde dostluğumuzu yaşayalım" dedi.

Partisinin Hatay merkez Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet diledi.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş hakkında övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, Savaş'ın 31 Mart'ta seçilmesi halinde kente EXPO'yu getireceğini, Hatay'a turist yağacağını kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a geldiğinde, '6 baraj yaptık' dediğini hatırlatarak, "Sordum Başkana, '6 baraj gerçekten yapıldı mı?' diye. 'Baraj yok ki' dedi. Adamın Türkiye'den haberi yok ya pes vallahi. Bir danışmanı da mı yok yahu? Nasıl olsa 'Ben atarım millet inanır' diyor. Ama benim bildiğim Hataylılar buna inanmaz, kim inanır biliyorum ama Hataylılar inanmaz. Amik Ovası'nı su basmış herhalde kendi yaptığı baraj sanmış. Allah'ın verdiği su kardeşim, baraj yaptığın yok" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ PERİŞAN'

Hatay, Adana, Trakya, Uşak ve Diyarbakır'da çiftçinin perişan olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gübre ve ilaç alacaksınız; yüzde 100 zam geldi. Su kullanacaksınız; zamlı, ne alırsanız alın zamlı. Sonra niye pahalı satıyorsun diye pazardaki esnafı, haldeki esnafı terörist ilan edeceksiniz. Pes vallahi, aklım almıyor bunu. Kinle, nefretle bir toplumu yönetemezsiniz. Bir toplum sevgiyle, bilgiyle yönetilir. Deneyimle, birikimle yönetilir. Bir toplum ayrıştırılmaz, kaynaştırılır. Bir toplumda bir kişi açsa, yoksulsa o toplumun diğer kesiminin rahatsız olmaması lazım. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, güzel bir Türkiye'dir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, güzel Türkiye'dir. Güzel Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Çiftçinin perişan olduğunu söyledim, doğrudur. Sadece 2018 yılında Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk, 13 milyon dolarlık tütün aldık. Allah aşkına bu memlekette tütün ekecek, pamuk ekecek yer kalmadı mı? Varsa niye dışarıdan alıyoruz? Bu soruyu sandıkta soracağız. Kaç yıldır ülkeyi yönetiyorsun? 17 yıldır. Bir de geliyorsun buraya '6 baraj yaptık' diyorsun. İftira ederek, kavga ortamı yaratarak memleketi yöneteceğini sanıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Hangi parti, siyasi görüşte olursak olalım, dostluğumuzu beraberliğimizi asla bozmayalım. Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde dostluğumuzu yaşayalım."

AK Parti'ye oy verenlere ve Ülkücülere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım; '17 yıldır seni omuzlarımda taşıyorum; 17 yıl dedin ki, tek başıma iktidar olacağım. 17 yıldır tek başına iktidar oldun. 17 yıldır istediğin kanunu çıkardın. 17 yıldır bizden vergi istedin. 17 yıldır vergi ödüyor herkes.' Çocuk, doğduğu andan itibaren vergi verir. Hanımlar musluğu evde açarlar 5 çeşit vergi öderler. Elektrik düğmesine basarlar 4 çeşit vergi öderler. Bir tek teneffüs ettiğimiz havada vergi yok, ileride ne yaparlar bilmiyorum. Ama laf aramızda, kimse duymasın, kürkten vergiyi sıfırladılar. Beyler eve giderken hanımlara kürk alın. Diyeceksiniz 'Kürk alacak paramız yok, niye sıfırladılar?' Çiftçiye, esnafa, sanayiciye, asgari ücretliye vergi var, hayatın her alanında vergi var, kürkte sıfır. Düşünün. Kim düşünecek? Geçmişte özellikle AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim düşünecek. Ben vergi veriyorsam onlar niye vermiyorlar?"

'İŞSİZ SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işsiz sayısının 8 milyona yaklaştığını, son 1 yılda ise 1 milyon 11 bin kişinin işsiz kaldığına değinerek, şöyle dedi:

"İşsizliğin, yoksulluğun ne olduğunu biliyorlar mı? Bir çocuğun yatağa aç girmesinin anne için önemini biliyorlar mı? AK Parti'ye oy veren kardeşlerim, bu sorunun sorulması lazım. 17 yıl sonunda milleti soğan kuyruğuna sokacak hale nasıl getirdin? E Bay Kemal konuşacak. Niye konuşmayacak? Bay Kemal olmak kolay mı? Bay Kemal olmak için her şeyden önce namuslu adam olmak lazım, malı götürmemek lazım, kul hakkı yememek lazım, dürüst adam olmak lazım, siyasete girdiğin gün malvarlığını açıklaman lazım, çocuğunu bedelli askerliğe göndermemek lazım. E diyor ki, 'Konuşuyor'. Konuşacağım. Esnafın, çiftçinin, işçinin, sanayicinin hakkını savunacağım. Emeği savunacağım. Kazananı savunacağım. Beyefendi de rahatsız oluyor. İstediğin kadar rahatsız ol. Ben bu ülkede herkesin hakkını savunacağım."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'li belediye başkan adayları için oy istedi.

Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (2)

'BİZ ONU DİNLEMEYECEĞİZ, O ARTIK MİLLETİNDEN KOPTU'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında ikinci programında Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Burada halka seslenen Akşener, "Yerel bir seçime gidiyoruz ama ağaların konuşmasına bakarsanız savaşa gidiyoruz. Bize karşı gösterilen şecaati Trump’a göstermelerini dilerdim, rahip Brunson'a karşı göstermelerini dilerdim. Biz onu dinlemeyeceğiz, o artık milletinden koptu" dedi.

'SİZ NASIL YERLİ VE MİLLİSİNİZ ?'

Türkiye’nin 2 trilyon dolarının 5 müteahhite peşkeş çekildiğini öne süren Akşener, "Sordular Yeni Zelanda katliamından sonra Ayasofya'da namaz kılalım diye, 'Sultanahmed’i doldurun 4 tane Ayasofya eder' dedi. Nohut ithal etti, Türkiye’de nohut üretimi bitti. Tunus’tan Afrin’den zeytin ve zeytinyağı geliyor. Bunlar Türkiye’deki çiftçiyi, tarımı katletmişler" diye konuştu. Akşener, Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den de su ve elektrik paralarında indirime gidilmesini istedi. Bozbey de su paralarında yüzde 25 indirime gidileceğini açıkladı.

Daha sonra İznik ilçesine geçen Meral Akşener burada da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, "İznik çinisinin durumu ne vaziyette? Hani dünya markası yapacaktın, çinicilik sanatından İznikli kardeşlerim kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Buna verecek cevabı yok. Zeytininiz elinizde kaldı mı, kalmadı mı? Zeytini ve zeytinyağını İznik'ten, Bursa'nın ilçelerinden almak yerine Tunus'tan Afrin'den eğer bunları ithal ediyorsan çiftçi düşmanısın" ifadelerini kullandı.

KIZINI TACİZ EDEN KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: SAVCILIĞA 50 DEFA GELDİM, YALVARDIM



KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'i (34) tabancayla vurarak öldüren Kadir I. (47) hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayarak ifade veren Kadir I., Çetin'in kızını ve kendisini defalarca mesajla taciz ve tehdit ettiğini belirterek, "Savcılığa 50 defa geldim hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım kimse bir şey yapmadı" dedi.

Olay, 5 Haziran 2018'de İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında meydana geldi. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Kadir I., kızı Z.I.'yı (24) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Kadir I. daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Ambulansla hastaneye götürülen Tamer Çetin hayatını kaybederken, olay yerinde gözaltına alınan Kadir I. tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Kadir I. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu Kadir I. ile kızı Z.I., tanıklar ve Tamer Çetin'in ailesinin avukatı katıldı.

'KIZIMIN FOTOĞRAFLARININ ALTINA ÇIPLAK KADIN FOTOĞRAFLARI YAPIŞTIRIYORDU'

Kadir I. savunmasında, Tamer Çetin'i isteyerek öldürmediğini söyledi. Olayın bu noktaya gelmemesi için çok çaba harcadığını, hukuki yolları denediğini belirten Kadir I., Tamer Çetin'in kendisini arayıp kızını sevdiğini söylediğini, kendisinin de kızının istemediğini belirttiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Bana, 'Kızınla çekildiğim fotoğrafları arkadaşlarına atarım, Facebook'a atarım. Google haritaya girip esnaflara atarım' şeklinde şantaj yapmaya başladı. Kızımın fotoğraflarının altına çıplak kadın fotoğrafları yapıştırıyordu. Bu hususta savcılığa şikayette de bulunmuştum. Bana her türlü terbiyesizliğin alasını yapmıştı. Bu konuyu kimse duymasın diye mahkemeye gitmeden gerekli başvurularda bulundum, savcılığa 50 defa geldim, hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım, kimse bir şey yapmadı."

'BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Savunması sırasında ağlamaya başlayan Kadir I., bu işin güzellikle bitmesi için bir alışveriş merkezinde Tamer Çetin'i, kızı, eşi ve kızının arkadaşıyla görüştürdüğünü ifade eden Çetin, "Görüşme sonunda, Çetin yaşadığı İstanbul'a giderken kızımın peşini bırakmayacağını söyledi. Kızıma uçak biletini atarak geri geleceğini söylemiş, 'Sizi öldürmeye geleceğim' demiş. Maktul yüzünden 45 gün işe gitmedim. Benim sürekli biber gazını, silahımı ve çekicimi yanımda bulunduruyordum. Öldürmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Olay günü lokantaya girdiğimde maktul içinde silah olduğunu düşündüğüm çantasına doğru hamle yaptı. Ben silahı belimden çıkarıp bacaklarına doğru 2 el ateş ettim. Yere düştüğünde bana zarar vereceğini düşünerek çekiçle maktulun ellerine vurdum. Maktul hayattaydı ve kendindeydi. Bu olay göz göre göre gelmiştir. İsteyerek olmadı. Ailemiz ve kızımı korumak için elimden geleni yaptım. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu. Olaydan dolayı çok pişmanım, hayatım karardı" dedi.

Z.I.: 'ARABAMI SATTIĞIM GÜN SENİN SONUN OLACAK' DEDİ

Tanık olarak dinlenen Kadir I.'nın kızı Z.I. ise arkadaşı Şefika Çetin'in, Tamer Çetin'in kuzeni olduğunu ve onun aracılığıyla tanıştığını ancak bir süre sonra görüşmek istemediğini ilettiğini söyledi. Tamer Çetin'in kendisini takıntı haline getirip tehdit etmeye başladığını ifade eden Z.I., şöyle konuştu:

"Bana telefonda ve mesajlarında sürekli 'Senin okul hayatını bitiririm, aileni de bitiririm' şeklinde sözler söyledi. Durumu babama anlattım o da beni haklı buldu ve arkamda durdu. Maktul bu durumu görünce babama 'Madem Z.'nin akasında duruyorsun ya Z.'yi bana vereceksin ya da Z. ile birlikte sende öleceksin. Kaybedecek bir şeyim yok, senin 5 çocuğun var. Z.'yi bana gönder yoksa diğer çocuklarının da ölümünü izleyeceksin' dedi. Sonra telefon hatlarını değiştirdik ama benim fotoğraflarımı kullanarak sosyal medyada açtığı sahte hesap ile numarama ulaştı. Vurulmadan önce bana 'Arabamı sattığım gün, senin sonun olacak. Antep'ten silah alıp geliyorum sıkacağım, kurşunlar seni konuşturacak' şeklinde mesajlar yazdı."

ŞEFİKA ÇETİN: Z.'NİN TELEFONUNDA ÖLÜM MESAJLARI GÖRDÜM

Tamer Çetin'in amcasının kızı olan Şefika Çetin ise ifadesinde, "Z. bana cep telefonunu gösterdiğinde telefonda ölüm mesajları görmekteydim. Maktul benim kuzenimdir. Ben de telefon numarası olduğu için Z.'ye gönderdiği ölüm tehditlerini içerir mesajları görmüştüm. Biz maktulün ailesini aradık oğlunun normal olmadığını söyledim bir hastaneye yatırılmasını istedim. Benim babam da konuştu. Maktulün ailesinden aldığımız cevap ise 'Ölsün biz de kurtaralım' veya 'Benim oğlum ölümden korkmaz' şeklinde cevaplardı. Olayın iyi bir şekilde sonuçlanması için Kadir amca elinden geleni yapmıştır" diye konuştu.

Diğer tanıklar da dinlendikten sonra mahkeme, Kadir I.'nın tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda adliyenin önünde Kadir I.'nın ailesi ve yakınlarıyla birlikte açıklama yapan avukat Kadir Bastırmacı, herkesin başına gelebilecek sıkıntılı bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Ailesine, kızına zarar gelmesin diye, eşine, çocuklarına zarar gelmesin diye maddi ve manevi her türlü ciddi bir saldırıyı önlemek adına kendini feda eden bir babanın davası bugünkü dava" dedi.

Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın (2)

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

İZMİR'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, iki çocuk babası Mehmet Güneş'in (40) 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldız'ın çocuklarını evinin önündeki parka götürdüğü, olayın da onların gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Ayrıca, polisin yaptığı çalışmada, Güneş'in otomobilinin bagajında, cinayette kullandığı tabancanın yanı sıra 3 tane daha tabancanın bulunduğu belirtildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI PARKTA EYLEM

Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyesi yaklaşık 30 kadın, olayın meydana geldiği çocuk parkında bir araya gelip, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Zeynep Reyşen, kadın cinayetlerinin son 7 yılda yüzde 1400 arttığını belirterek, "Bizler çok üzgünüz ve kızgınız. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için, başta siyasal iktidar olmak üzere ilgili tüm kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Cezaların artırılması, iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, kadına yönelik ayrımcı ve ötekileştirici politikalara son verilmesi gerekiyor" dedi.

Fatma Yıldız'ın evine giderek, ailesine taziyede bulunan kadınlar, olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.

Teröristin mezarına gitmek isteyen HDP'lilere polis müdahalesi (2)

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in, Diyarbakır'da toprağa verildiği Yeniköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret bahanesiyle toplanan ve polisin uyarısına rağmen taş atan gruptaki 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BAŞİSKELE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN, SUÇ DUYURUSU



İYİ Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta, İYİ Parti meclis üyesi aday listesinde PKK'dan gözaltına alınan bir kişinin olduğu iddialarını gündeme getiren internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı konuşmada, İYİ Parti Başiskele İlçe Belediye Meclis üyesi listesinde bulunan bir adayın, 2010 yılında terör örgütü adına 'Zınhar' kod adıyla faaliyet gösterirken 2012 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi. Millet İttifakı Başiskele Belediye Başkan adayı Rıza Güven Usta da bu iddiaları ortaya atanlar ve kamuoyuna haberleri servis edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında çeşitli iftiralar atıldığını savunan Rıza Güven Usta, "Millet İttifakı'nın Başiskele Belediye Başkan adayı olarak gösterilmemin ardından hakkımda gerek yazılı, gerek internet medyada ortaya atılan çirkin iftiralara kayıtsız kalmayarak, tüm bu karalama politikalarının uzaktan yada yakından içinde olduğunu tespit ettiklerimiz ve kuvvetle ihtimal verdiklerimiz hakkında CHP ve İyi Parti ilçe başkanlarımız, Millet İttifakı meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte bugün itibariyle adalet arayışımızı başlatmış bulunmaktayım. Bugüne kadar susmuş olmamın öncelikli sebebi kirli ellerin bizim temiz siyasetimizi kirletmesine izin vermemek ve kimseyi zan altında bırakmamaktı. Ancak o kadar çok üstümüze gelindi ve hakkımızda o kadar çirkin iftiralar atıldı ki bu saatten sonra susmanın tüm bu iddiaları kabul etmek olarak anlaşılacağını düşünerek hakkımızı aramanın yerinde ve onurlu bir davranış olacağına karar verdim. Tüm delillerimizi topladık ve bugün mahkemeye başvurdum" dedi.

'SALDIRILAR KARŞISINDA DURMA CESARETİM VAR'

Haklarında çıkartılan asılsız dedikoduları aklamak için bu şikayeti yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirten Usta, "Hakkımda aslı astarı olmayan haberler, mesajlar kim tarafından yayınlanmaktadır? Delillerin işaret ettiği, medya, sosyal medya hesabından iftira atanlar hakkında hukuk yoluna başvurmuş bulunmaktayım. Ayrıca tüm bu servis yapılan haberleri doğruluğunu sorgulamadan yayınlayan bazı haber sitelerini de esefle kınadığımı belirtmek isterim. Bizler sırf seçim kazanmak adına bel altı siyaset yapmayacak kadar şerefliyiz. Hakkımızda çıkardıkları asılsız dedikoduları aklamak için bu şikayeti yapmaya mecbur kaldık. Ben mühendisim, proje adamıyım. Başiskele için çok güzel projelerim var. Ama insanım da. Bu nedenle üzerime atılan çirkin iftiraları savunabilme hakkım, tüm saldırıların karşısında durma cesaretim ve ayrıca hukuk bilgim var."

KADIN POLİS MEMURUNU DARP EDİP YARALAMALI KAZAYA KARIŞAN ZANLI YAKALANDI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil kadın polis memurunu darp ettiği öne sürülen ve kamyonetiyle kaçarken bir otomobile çarpınca 2 kişinin yaralanmasına yol açan Mehmet S. (27), yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde görevli sivil polis memuru Solmaz C. (43), okul önünde şüpheli gördüğü Mehmet S.'nin kimliğini kontrol etmek istedi. İddiaya göre Mehmet S., tartıştığı Solmaz C.'yi saçlarından tutarak yerde sürükledi, darp etti. Ardından 45 M 9817 plakalı kamyonetine binen Mehmet S., kaçmaya başladı. Mehmet S. kullandığı kamyonetle, 3317 Sokak ile Sakarya Caddesi kesişiminde, Muhammed Emre Kıran'ın (26) yönetimindeki otomobile sağ tarafından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kıran ile aracındaki Zehra Zengin (38) yaralandı. Mehmet S. ise aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Darp edilen polis memuru ile kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli Mehmet S. ise kaza yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MALKARA ET KOMBİNA TESİSİ TÖRENLE AÇILDI

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin Malkara ilçesinde 35 milyon liraya yaptığı Trakya'nın en büyüğü olan Malkara Et Kombina Tesisi törenle açıldı.

Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Ballı Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Malkara Et Kombina Tesisi'nin açılışına CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile davetliler katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan, "Açılışını yaptığımız tesis Trakya'nın en büyük, Türkiye'nin de ikinci en büyük et kombina tesislerinden biri olarak üretimdeki yerini alacaktır. Tesisin inşaatına 2017 yılı Mart ayında başlandı. Maliyeti ise 35 milyon Türk Lirası'dır. Tesisimiz günlük 600 küçük baş hayvan, 400 büyük baş hayvan kesimi yapabilecek, tüm hijyen şartlarını sağlayan modern bir tesistir" dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, tesisin ilçe ve Trakya Bölgesi'nin ekonomik anlamda kaderini değiştireceğini belirterek, "Hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşerilerimiz de daha hızlı, daha rahat ve daha kaliteli hizmet alacak. İlçemize, bölgemize ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak. Hayvancılıkla uğraşacak vatandaşlarımızı rahatlatacak, Trakya Bölgemizin en büyük et entegre tesisini açacağız" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tesisin 'Kırsal Kalkınmayı Destekleme ve Hayvancılığı Geliştirme' projeleri kapsamında en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden biri olduğunu ifade eden Albayrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın Türkiye'deki başkentidir. Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de 1'i, ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 66'sı, arpanın yüzde 3'ü, üzümün yüzde 2'si burada üretiliyor. Türkiye'nin buğday üretimi dekar başına ortalama 251-270 kilogram iken, ilimizde 510 kilograma ulaştık. Bu sayısal veriler Tekirdağ'ın tarımsal üretimde, ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis Trakya'nın en büyük; Türkiye'nin ise ikinci büyük, et kombinasıdır. Projede 9 bina ve 1 arıtma tesisi yer almaktadır. İnşa ettiğimiz tesiste et kombinası binası, idari bina, sosyal tesis binası, güvenlik binası, yakma binası, gübre deposu, trafo binası, su deposu ve kantar binası bulunuyor. Malkara Çavuşköy Et Kombinası'nı hizmete sunarak besicilerimiz için bir katma değer sağlamış oluyoruz. Besicilerimiz emek ve alın terinin karşılığını alacaklar. Bu dev yatırım bölgemizdeki et üretimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

