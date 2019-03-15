Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

DHA YURT BÜLTENİ -19

VAN'da düzenlenen 5'inci Shopping Fest etkinlikleri kapsamında verilen konserde şarkıcı Aydilge Sarp Andaç hayranlarıyla buluştu. Van Kent Park alanında konser veren Aydilge, Yeni Zelanda da yaşanan katliamdan dolayı hareketli şarkı söylemeyeceğini...

DHA YURT BÜLTENİ -19
VAN'da düzenlenen 5'inci Shopping Fest etkinlikleri kapsamında verilen konserde şarkıcı Aydilge Sarp Andaç hayranlarıyla buluştu. Van Kent Park alanında konser veren Aydilge, Yeni Zelanda da yaşanan katliamdan dolayı hareketli şarkı söylemeyeceğini belirtti.

Van Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ve kurumların desteği ile 15-29 Mart tarihleri arasında yapılan 'Shopping Fest' bugün kortej yürüyüşü ile başlarken, etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde şarkıcı Aydilge Sarp Andaç sahne aldı. Kent Park alanında düzenlenen konsere Vanlılar büyük ilgi gösterirken, şarkıcı, sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Yeni Zelanda da yaşanan katliamla ilgili konuşan Aydilge, "Üzücü bir olay yaşandı Yeni Zelanda da. Dolayısıyla orada kaybedilen bütün canlar ve güzel insanlar için çok hoplamadan, zıplamadan biraz da onların hüznünü paylaşarak, daha romantik ve slov şarkılarla konserimizi yapalım diye düşündük. Umarım çok hareketli bir konser olmayacağı için sizi hayal kırıklığına uğratmayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Konser alanından görüntüler
-Konsere katılan vatandaşlardan görüntüler
-Sanatçı Aydilge Sarp Andaç'ın sahneye çıkması ve şarkı söylemesi
-Sanatçı Aydilge Sarp Andaç'ın Yeni Zelanda ile ilgili konuşması
-Sanatçı Aydilge Sarp Andaç'ın şarkıları
Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328