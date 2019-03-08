DHA YURT BÜLTENİ -19

GÖZALTINA ALINAN CEZAEVİ FİRARİSİ: 20 DOSYADAN ARANMAM VAR, PİŞMAN DEĞİLİM

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine yaptığı GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Bünyamin K. (30), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis,

şüphe üzerine Bünyamin K.'yı durdurdu. Bünyamin K.'nın GBT sorgusunda mala zarar verme, yaralama gibi çeşitli suçlardan 20 ayrı dosyadan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Bünyamin K., polisler tarafından gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Bünyamin K., hastane çıkışında gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine gülerek 'Yetmez mi?' dedi. Bünyamin K., neden gözaltına alındığının sorulması üzerine ise "Ne açıklaması yapacağım, bir şey yok ki açıklayayım. 20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önü

- Bünyamin K.'nın hastaneden çıkarılması

- Gazetecilere açıklama yapması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-)

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GÖZALTINA ALINAN 22 YAŞINDAKİ KADININ 'YAŞI' KADAR 'SUÇ' KAYDI ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alınan 3 kadından 22 yaşındaki Leyla Ç.'nin, yaşı kadar suç kaydı olduğu ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Selçuklu Mahallesi'nde izinli olan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis F.A., 3 kadın dilencinin apartmanlara girip çıktığını gördü. Şüphe üzerine takibe aldığı kadınların dilenci kılığında girdikleri apartmanlardaki daireleri kontrol ettiğini saptayan polis, durumu arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Üzerlerinde kapıyı açmaya yarayan plastik aparat ve çorap eldiven çıkan şüphelilerden Leyla Ç.'nin 22 suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Leyla Ç. polisler arasında

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-)

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BARİYERLERE ÇARPARAK ALEV ALAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp, refüjde asılı kalarak alev aldı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nizip'in Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Nergiz (35) yönetimindeki 47 MH 146 plakalı tavuk yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici kısmı alev alan TIR, refüjde asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Nergiz, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Nergiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesiyle TIR'daki yangın söndürülürken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otoban köprüsü altı tırın dingili

Tırın Kafası köprüden sallanırken

Tırın motor bölümü köprüde asılı yanarken

Tırın parçaları köprünün altında yanarken

Otoban kaza alanı çeşitli detaylar

Yaralı şoför yolda yatarken

Araçtan savrulan yemler

Ambulans Sağlık görevlisi müdahalesi

Yoldan çeşitli detay

İtfaiye soğutma çalışması

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (

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NİLGÜN BELGÜN VE AYŞEGÜL ALDİNÇ'TEN YILLAR SONRA GELEN İLHAN GENCER İTİRAFI

İZMİT'te, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç katıldı. Çok yakın arkadaş olan ünlü sanatçılardan Belgün eski eşi İlhan Gencer hakkında itirafta bulundu, Gencer'in Belgün ile evlenmeden önce Ayşegül Aldinç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Oylum Talu'nun sunduğu programa katılan Ayşegül Aldinç ve Nilgün Belgün sohbetleri ile katılımcıları güldürdü. Bir temizlik ürünleri firmasının düzenlediği etkinlikte Ayşegül Aldinç ve Nilgün Belgün katılımcılara 30 yıla yaklaşan arkadaşlıklarını ve birlikte yaşadıkları hatıralarını anlattı. Programın başlangıcında sunucu Oylum Talu, Ayşegül Aldinç'e, "Daha önce Nilgün Belgün'ün bir dönem birliktelik yaşadığı değerli bir beyefendinin önceki aşkı sizmişsiniz" dedi.

Talu'nun sorusuna cevap veren Aldinç, "Son derece masum bir flört. Zaten o kadar masum ki, adı üzerinde flört. O zamanlar öyle. Nilgün de o arada, evlenip ayrılmış. Ben daha gözü açılmamış sığırcık yavrusu gibi, bir baktım ki adam Nilgün'e uçtu gitti. Resmen elimden aldı" diye konuştu.

'KİM BU ADAM?'

Aldinç'e cevap veren Nilgün Belgün ise, "Benim haberim yok. Nereden bileyim" ifadelerini kullandıktan sonra, Gencer ile evlilikleri sırasında Aldinç'in Eurovision yarışmasına gittiğinde televizyona çıktığını anlatan Belgün, "Bu arada ben daha önceki flörtünün Ayşegül olduğunu biliyorum. Televizyonda Eurovision yarışması gösteriliyor. Ben de o sırada adam görmesin diye, sürekli televizyonun önündeki sehpayı topluyorum. Bütün tabakları topluyorum. Adam arkamda, televizyon önümde. Bana, 'Çekilsene' diyor, ben de 'Dur masayı topluyorum' diyorum. Bitene kadar adamı arkama hapsettim" dedi.

Oylum Talu'nun, "Kim bu adam?" sorusuna cevap veren Ayşegül Aldinç ise, Nilgün Belgün'ü işaret ederek, "İlhan Gencer, kim olacak?" dedi. Bunun üzerine salon alkış ve kahkahaya boğuldu.

Programda bazı şarkılarını da seslendiren Ayşegül Aldinç, seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Aldinç'e şarkılarında Nilgün Belgün de eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Programdan görüntüler

-Nilgün Belgün ile Ayşegül Aldinç'in İlhan Gencer itirafı

-Ayşegül Aldinç'in sahnede şarkı söylemesi

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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