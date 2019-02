DHA YURT BÜLTENİ -19

DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI



ZONGULDAK’ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin kurtardığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak-Ankara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Çiftçi yönetimindeki 67 DR 005 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü Ali Çiftçi ile otomobildeki Naim Üntürk (44) ve Hamide Üntürk (38) yaralandı. Yaralıların yardımına kaza yerinden geçen diğer araç sürücüleri yetişti. Otomobilden çıkarılan yaralılara, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Av tüfeğiyle şakalaşırken kuzenini vurdu

KIRIKKALE'de ailesi ile birlikte ziyarete giden H.Ö. (14), kuzeni B.Ö. (11) ile evdeki av tüfeğiyle şakalaşırken. B.Ö.'yü vurdu. Elinden ve yüzünden yaralanan B.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giden H.Ö. evdeki av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu kuzeni B.Ö.'yü vurdu. B.Ö., eline ve yüzüne gelen saçmalarla yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ö., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. H.Ö. ile aynı evde bulunan diğer kuzeni D.Ö. ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet müdürlüğüne bağlı Çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (4)

‘BU MİLLETİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adıyaman’ın Besni ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Gül, yerel seçimlerde AK Parti'ye destek olmalarını isteyerek şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, bu partinin lideri milletin adamı, muhtar bile olamaz diyerek önünü her zaman kesmeye çalıştıkları ama milletle omuz omuza bu sıkıntıları, bu zorlukları aşan lider Recep Tayyip Erdoğan’ın yolculuğudur. Kutlu davada sizler Recep Tayyip Erdoğan’a yürüyorsunuz. Bu milletin adamlarının hep önünü kesmeye çalıştılar. Sandıktan Menderes çıktı, bu millet seçti diye, milletin iradesini baş göz etti diye idam sehpasına götürdüler. Bu milletin adamları, ne zaman bu millete hizmet etmeye kalkışsa, millete tepeden bakanlar milleti adam etme peşinde koşup hiçbir şekilde sözünü dinlemeyenler her zaman milletin değerleriyle ve adamlarıyla kavga etti. Ama bu millet darbe dinlemedi, F-16 dinlemedi, tank dinlemedi, muhtıra dinlemedi her zaman kutlu davasının yanında oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oldu ve olmaya devam edecek. Yedi düvel topunuz gelin diyerek meydan okumaya, alt alta, üst üste yan yana gelerek AK Parti’nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Aslında esasen Besnili kardeşimin, Adıyamanlı kardeşimin. Aziz milletimizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Kürt’ü ile Türk’ü ile Alevi’si ile Sünni’si ile 82 milyon milletimizin başı ne zaman dik olsa bu milletin hep önünü kesmeye çalıştılar. Her zaman bu senaryoyu ortaya koydular. Ama bu senaryoyu artık bu millet yemiyor. Bu tiyatroyu, bu oyunu bu millet artık yutmuyor. O yüzden 31 Mart’ta da Türkiye düşmanı terör örgütleri, onları kullanan daha büyük ağabeyleri, Türkiye düşmanları inşallah bir kez daha Besni’den 31 Mart’ta gereken dersi alacaktır ve o tokadı yiyecekler."

'BİZ PARTİCİLİK DEĞİL, MEMLEKETÇİLİK YAPIYORUZ'

Milletimizin duası ve Allah’ın rızası için siyaset yaptıklarını belirten Bakan Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim tek bir davamız var. Bu milleti, memleketi, milletimizi, hem özgürlüğünü, hem ekmeğini, hem huzurunu arttırmak ve büyütmek. Biz bunun için çalışıyoruz. Belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, particilik yapmıyoruz. Biz particilik değil memleketçilik yapıyoruz. Bizim tek davamız Türkiye davasını büyütmek, geliştirmek ve daha fazla kalkındırmak. Bu hizmeti de inşallah desteğiyle yapacağız. Biz milletimizin duası ve Allah’ın rızası için siyaset yapan kişileriz. Bu yolculuğu da hep beraber sürdüreceğiz. Hangi partili olursa olsun biz bir birlik, beraberlik, kardeşliğin teminatı partiyiz. Türkiye’nin çimentosuyuz. Biz dağıtarak, bölerek, küstürerek siyaset yapan anlayışa sahip değiliz. Bizim anlayışımız toparlamaktır, bütünleştirmektir, kardeşliktir. Hangi partili olursa olsun hiçbirisi düşman değildir. Sizden ricam bütün partilerin desteğini alarak yola devam etmektir."

Konuşmanın ardından Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Bakan Gül, ardından Gaziantep'e hareket etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ: SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ BİR SEKTÖR DAHA VARDIR, O DA TARIMDIR



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacağını belirterek, "Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da Kültür Merkezinde AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, önümüzdeki süreçte tarımın çok daha önemli hale geleceğini belirterek, "Çünkü önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacak. Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır. Buzdolabı boş ise uçakları yiyemezsiniz, o yüzden buzdolabını doldurmamız lazım, o yüzden üretim çok önemlidir" diye konuştu.

'TARIM DESTEKLERİ 8 KAT ARTTI'

Tarımda Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada 7’nci sırada olduğumuzu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Toprak kaynağı olarak dünyada 17’nci sıradayız. Bu başarı sizlerin başarısı, destek bizden çalışmak sizden, kendi başarınızı alkışlayın. Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa’da 1’inci sıradayız. Süt sığırı varlığında 1’inci sıradayız, büyükbaş hayvan varlığında Avrupa’da Fransa’dan sonra 2’nci sıradayız. 2022’ye doğru inşallah tekrar hayvan ihraç eder bir ülke haline geliyor olacağız. Tarımsal üretimimiz, tarımsal desteklerimiz AK Parti döneminde 8 kat artmış, karşılığında bitkisel üretimimiz yüzde 25 artmış, yüzde 80 büyükbaş ve küçükbaştaki üretimimiz artmış. Et üretimimiz yüzde 160, süt üretimimiz yüzde 163 artmış, bal yüzde 45 yani AK Parti gelmiş, memlekete bereket gelmiş. Su ürünlerinde de Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 3’üncü ülke haline gelmiş. Avrupa Birliği'nde 2002’de 7'nci sıradaydık, şimdi 2'nci sıraya yükselmişiz. 2017 yılı sonu itibariyle 276 bin ton üretim yapmışız ve 1 milyar dolar ihracatımız var. 1 milyar dolar ihracatla da 2023 hedeflerimiz 4 yıl öncesinden tuttu. Tohumdaki yeterliliğimizde yüzde 74’e çıkmış, 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz, üretim olarak. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, çiftçilere verilen desteği şöyle açıkladı:

"Genel olarak üreticimiz zor bir dönemde bunu da kabul etmemiz lazım. Neden işte döviz kurları arttı. Allah'a şükür bunun etkilerini yavaş yavaş geriye doğru aldık. Sizleri nasıl daha rahat ettiririz diye düşünürken, geçmiş yıllardan gelen destek ödemelerini hızlı şekilde ödemeye başladık. Mart ayında da icmalleri tarafımıza ulaşmış hiçbir destek ödemesini sizleri ödemeden bırakmamış olacağız. Çok kısa bir zamanda da yine tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankası'na olan borçları da yüzde 10 ile yapılandırma imkanı getirdik. Çiftçimizin elektrik maliyeti yüzde 12 ucuzlayacak."

KARAMOLLAOĞLU: SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZI BİZE ÜMİT BAĞLAYANLARIN DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜYORUZ

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balıkesir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz" dedi.

Saadet Partisi, 31 Mart günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Balıkesir aday tanıtım toplantısı düzenledi. Merkez Karesi Belediyesi’ne ait Karesi AVM Konferans Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra partililer de katıldı. Toplantıda konuşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin seçim yardımı almadığını söyleyerek, "Seçimlerde imkanlarımız eşit şekilde dağıtılmış değil. Aslında biz bütün partilerde bütçeden çok büyük imkanlar alanlar var. Hepsi hazineden destek aldılar. Seçime gittikleri için aldıkları miktarın iki misli destek alıyorlar. İş Saadet’e gelince biz sadece bizi sevenlerin, bize destek verenlerin, bize ümit bağlayanların desteğiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Genelde bizim insanımız içinde milyarder ve milyoner insanlar yok. Garibanlar topluluğuyuz ama bizim birimiz onların bininden daha etkili" diye konuştu.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Sait Terzioğlu ile ilçe belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarıyla birlikte partilileri selamladı.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()