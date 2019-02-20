DHA YURT BÜLTENİ -19

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 105 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i evinde ziyaret etti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla 105 gündür açlık grevini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile milletvekilleri evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardında Güven'in evinin önünde açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Güven'in 105 gündür eylemini sürdürdüğünü hatırlattı.

Güven'in sesine kulak verilmesi gerektiğini anlatan Temelli, "Leyla Güven, çok kararlı bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Sadece Leyla Güven değil. Bugün Leyla Güven’le birlikte 300’den fazla tutuklu ve hükümlü, Selma Irmak, Sebahat Tuncel, Erbil’de Nasır Yağız, Strazburg’da birçok arkadaşımız ve dünyanın birçok yerinde birçok arkadaşımız bu eyleme katılmış durumda. Hepsinin ortak sözü demokrasidir, barıştır. Demokratik siyaset içerisinde çözüm üretmek istiyorsak, demokrasi ve barıştan yana eğer bir tavır koymak istiyorsak işte bu eyleme Leyla Güven’in sesine kulak vermek zorundayız" dedi.

Temelli, açıklamasında İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukat ve yakınlarıyla görüştürülmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bu vesile ile bu sesi sizler aracılığı ile tüm Türkiye toplumuna ulaştırmak istiyorum. Bir an önce herkesin duyarlılık göstermesini istiyorum. En başta da bir kez daha Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Adalet Bakanlığı bizzat uyması gereken yasalara uymalıdır. Adalet Bakanlığı ve iktidar, Ceza İnfaz Kanunu’nda çok açık bir şekilde belirtilen yasanın gereğini yerine getirmelidir. Bugün İmralı’da aile ve avukatlarının görüşü hemen sağlanmalıdır. Bu düzenli olarak gerçekleşmesi gereken bir şey. Bunun ihmal edilmesi, bu görüşmelerin engellenmesi Türkiye’ye hiçbir hayır getirmemiştir, hiçbir yarar sağlamamıştır. "

'GÜVEN'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ'

Leyla Güven’in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten Temelli, "Leyla başkanın sağlık durumu çok ciddidir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Doktorları yanındadır. Kendisiyle gereken görüşmeleri yapmaktadırlar. Doktorların da tıbbi açıdan açıklamaları muhakkak olacaktır. Ama benim gözlemlediğim ve aldığım bilgi de sağlık durumunun ciddi boyutlara ulaştığı yönündedir. Bu konuda bir an önce yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar hızlıca atılmalıdır" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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- HDP'lilerden görüntü

- Temelli'nin konuşması

- Leyla Güven'in oturduğu binadan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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İNGİLİZ CLİF PETER BARBER, MÜSLÜMAN OLUP CEMİL ADINI ALDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz Clif Peter Barber, düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İngiliz Clif Peter Barber, 'Cemil' ismini aldı.

Üzümlü Mahallesi'nde 14 yıldır yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Clif Peter Barber, geçen pazartesi günü tansiyonu yükselince dengesini yitirip evinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Clif Peter Barber, tedavisi sonrası taburcu edildi. Uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını belirten ve Müslüman olarak ölmeye karar verdiğini kaydeden Barber, Fethiye Müftülüğü'ne müracaat etti. Müftülükte bugün düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Barber, Müslüman olup, Cemil ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e İngilizce Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti. Cemil Barber, İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında okuduklarının Müslümanlığa karşı sevgi duymasına yol açtığını söyledi.

Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise, "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Müftülük töreninden görüntü

- Cemil Barber röp.

- Müftü Hamdi Uzunharman röp.

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendi

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

Ay, dün gece dünyaya en parlak yüzünü gösterdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Süper Ay, saat 18.15'ten itibaren görülmeye başlandı. Süper Ay, saat 08.30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart'ta izlenebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Süper aydan görüntüler

Haber- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()-

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Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir kolejin çevre kulübü öğrencileri ile belediye temizlik işleri ekipleri, kıyı temizliği yaptı.

Marmaris'te bir özel kolejin çevre kulübüne üye 20 öğrencisi, belediye temizlik işleri ekiplerinden 4 kişi ile birlikte 15 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkii'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Minibüsle saat 16.00'da bögleye giden öğrenciler, verilen eldivenleri takarak çöp toplamaya başladı. Bir saat süren temizlik çalışmasında çoğunluğu plastik ve cam şişelerden oluşan çöpler toplandı. Balık ağları, balık avlama malzemeleri, bidon, koltuk başları ve sigara izmaritlerinden oluşan bir traktör römorkunu dolduracak atık toplandı. Toplanan çöplerin, yarın (perşembe) Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda farkındalık yaratmak için dövizler ve açılacak afişlerle sergileneceği belirtildi. Öğrenciler de her hafta farklı alanlarda çöp toplayarak farklı caddelerde sergileyeceklerini söyledi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Çocuklarımız, bizlere gelerek çevre temizliği projelerini anlatarak destek istediler. Bizler de çocuklarımızla beraber kıyı kenar temizliği yaptık. Çıkan atıklar farkındalık yaratmak için meydanlarda sergilenecek" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minibüsle gelen öğrenciler görüntü

- Kıyı temizliği yapan öğrencilerden görüntü

- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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