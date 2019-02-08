DHA YURT BÜLTENİ -19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Adana'ya geldi.

Ankara'dan Adana'ya karayolunu kullanarak gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, kentin girişinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP İl Yönetimi tarafından karşılandı. Karşılama sırasında çiçek takdim edilen Bahçeli, daha sonra gece kalacağı otele geçti. Bahçeli, yarın MHP'nin 50'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak.

Görüntü Dökümü

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- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoynun gelişi

- Adana üyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP İl Yönetimi'nin Bahçeli'yi karşılaması

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA, ()

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Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy Kilis'te

SURİYE'de görev almak için Hatay'dan yola çıkan Bolu Komando Tugayı'na bağlı askerler ve zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

Hatay'da konuşlu Bolu Komando Tugay'ına bağlı asker ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen konvoydaki askerlerin Suriye'de Tel Rıfat bölgesine sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Komando birliklerinin geçişi

- Mühimmat dolu araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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İşten çıkarılan çalışan, eski patronunu vurdu

İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te geçen hafta işten çıkarıldığı şarküteriye gelen Ali Z. "Beni neden işten çıkardın"' diyerek Hayati İ.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Hayati İ. hafif yaralanırken, Ali Z. kaçtı.

Olay akşam saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., şarküteriye geldi. Üst katta bulunan ofise çıkan Ali Z., kendisini işten çıkaran Hayati İ. ile görüşmek istedi. Hayati İ.'nin odasına giren Ali Z., "Beni neden işten çıkardın" diyerek pompalı tüfekle bir el ateş etti. Hayati İ. sol dizinden yaralanırken, Ali Z. olay yerinden kaçtı. Şarküteri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Ünversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hayati İ. tedavi altına alındı.

Polis, Ali Z.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Yaralının ambulansa taşınması

-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık Caddesi'nde seyir halinde olan Hüseyin Coşkun (41) yönetimindeki 46 AAG 217 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde ilerleyen Eyüp Alkaya (24) yönetimindeki 63 AB 817 plakalı otomobil ile caddelerin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüsü Hüseyin Coşkun ile otomobildeki Nuray Coşkun, Beyza Coşkun (15) ve Şahin Coşkun (10) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobildeki yaralıya müdahale edilmesi

- Yaralının araçta çıkarılması

- Sedye ile taşınması

- Ambulansa alınması

- Kaza yapan araç

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Çalınan kamyon yol kenarında bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce işyerinin önünden çalınan kamyon, plakaları sökülmüş halde yol kenarında bulundu.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde geçen hafta meydana gelen olayda Abdülgani Özkuzu'ya ait kamyon işyerinin önünden kişi veya kişilerce çalındı. Kamyon sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Olayın ardından ekipler araştırma başlatırken, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Ortaköy ile Deydinler mahallesini birbirine bağlayan yol kenarında plakaları sökülüp, terk edilmiş kamyonu fark etti. Kamyon üzerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri, kamyonun İnegöl merkezden çalındığını tespit edince Polise haber verdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekilen kamyonet daha sonra sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonun çekilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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