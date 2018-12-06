DHA YURT BÜLTENİ-19

FETÖ SANIĞI ESKİ VALİ ŞAHABETTİN HARPUT'A 6 YIL 3 AY HAPİS (2)- YENİDEN



BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan 8'i de aldıkları hapis cezalarıyla birlikte tahliye edildi.

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı, geçen ay verdiği mütalaasında, FETÖ/PDY sanığı 60 kişiye örgüt üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini, sanıkların örgüte finansman sağlamaktan beraatlerini, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Selamettin Özgörüş ve Mahmut Kesici'nin de etkin pişmanlık yasası kapsamında beraatlerini talep etti. Geçen 27 Kasım'da başlayan duruşma sürecinde, tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile avukatları son savunmalarını yaptı. Son sözleri sorulan sanıklardan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, "En zor karar benim için verilecek. Başkan Bey, size Allah kolaylık versin" dedi. Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

ESKİ VALİ HARPUT'A 6 YIL 3 AY HAPİS

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada bugün karar çıktı. Mahkeme heyeti, öğleden sonra verdiği kararda, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'a, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

Tutuklu sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün de yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti; diğer sanıklar Soner Eken, Emin Akça, Hilmi Gülcemal hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında, sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğunu belirterek; Gülcemal'in 26 Mayıs 2016'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Eken ve Akça'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmaları kapsamında, örgütün Bursa il yapılanması ve mütevelli heyetleri hakkında yararlı, tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle, ayrı ayrı, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti; sanıklar Cengiz Resimoğlu, Selamettin Özgörüş, Mahmut Kesici, Turan Boztepe, Ferudun Kahraman, Eyüp Karakuş, Şakir Umutkan ve Selahattin Çelik hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle; Kesici'nin 1 yıl 6 ay 22 gün, Özgörüş ve Kahraman'ın 2 yıl 1'er ay, Resimoğlu, Çelik ve Umutkan'ın 3 yıl 1 ay 15'er gün, Karakuş ve Boztepe'nin ise 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına, ayrıca Kesici'nin cezasının ertelenmesine karar verdi.

Heyet; Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Ali Kemal Turhan, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Mehmet Zengin, Mustafa Celal Eğreti, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sait Usul ve Sami Şentürk'ün örgüt yöneticiliği suçlamasından beraatlerine, üye olmak suçundan ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına, sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Celal Sevmezler, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın da örgüte üyelikten 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti; Yavuz K. ve Mehmet K. hariç, diğer sanıkların 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan ayrı ayrı beraatine, Yavuz K., Mehmet K., Orhan B., Ömer B., Sabri E., Salih U. hakkında üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan, Erdoğan Ö., Hüseyin A., Rahime Özcan Ö. ve Sevgi D. hakkında 'terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan, toplanan deliller kapsamında suçun sabit görülmemesinden dolayı ayrı ayrı beraatlerine ve varsa haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

ŞENTÜRK'ÜN MALİKANESİNİN MÜSADERESİNE RET

Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanık Sami Şentürk'ün şirketine ait, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsaderesini reddetti.

Sanıklar Ferudun Kahraman, Şakir Umutkan, Hilmi Gülcemal ve Emin Akça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi ise reddedildi, ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Resimoğlu, Özgörüş, Kesici, Boztepe ve Kahraman ile Karakuş ve Çelik hariç, diğer sanıklardan hakkında ev hapsi kararı bulunanların, yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla haklarındaki kararın adli kontrol tedbirine çevrilmesine, Sevmezler'in üstüne atılı suçun vasfı nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına, sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi. Ayrıca sanıklar Bülent Özdemir, Veli Velioğlu, Yunus Dağ, Dinçer Temur ve Salih Uçak hakkında, örgüte üye olma suçunu işlemedikleri, ancak örgüte bilerek yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri de mahkeme kararıyla kaldırldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-

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ÖLÜ BULUNAN KUZENLER BÜŞRA VE TUĞÇE'NİN DAVASI, 12 YIL SONRA BAŞLADI

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 12 yıl önce evden ayrılan, 44 gün sonra da cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım’ın (10) davaları 12 yıl sonra görülmeye başlandı. Tutuksuz sanıklar Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y.'nin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşma, iki sanığın avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle ertelendi.

Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyünde Tuğçe Yıldırım ile Büşra Karabacak, 21 Mart 2006 salı günü öğle tatilinde geldikleri evlerinden tekrar okula giderken kayboldu. Karacalar köyü Mustafa Kangal İlköğretim Okulu 4-B sınıfında okuyan, aynı sırada oturan, okula gidiş-dönüşte de birbirlerinden ayrılmayan kuzenler, en son köy ile okulu ayıran Balıkesir-Savaştepe karayolunun 100 metre yakınında görüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın raporu üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca Tuğçe ve Büşra'nın fotoğrafları ile kimlik bilgileri, tüm il ve ilçelerdeki jandarma ve emniyet birimlerine iletildi. Jandarma ekipleri, Balıkesir'e giriş-çıkış yapan yabancı plakalı tüm araçları tek tek incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde de kayıp çocuk olayıyla ilgili özel bir ekip oluşturuldu. Kayıp ilanından 44 gün sonra kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, köye 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu köyü civarında bulundu.

SÜPHELİLER GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILMIŞTI

Olayla ilgili daha önce de gözaltına alınan Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y.’den alınan ve öldürülen Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım’ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleri, olayın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi ile karşılaştırlaştırıldı. Adli Tıp’tan gelen raporda, doku örneklerinin Seyhan Y. ve Ayhan Y.’ye ait olmadığı, onların soyundan bir veya iki erkeğe ait olduğu belirtildi. İki şüpheli bu raporun ardından serbest bırakıldı. Ancak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu'nun 11,5 yıl önce alınan doku örneklerinin günümüz teknolojisi ile yeniden incelenmesi sonucu Seyhan Y. ve Ayhan Y.’ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanıklar 30 gün cezaevinde kalmalarının ardından Adli Tıp Raporu'yla yapılan itiraz sonrası serbest bırakıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım’ın ölü bulunması ile ilgili dava, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve çocuğu kasten öldürme suçlamasıyla bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Bergama Adliyesi'nden katıldı. Seyhan Y. ile Yeliz Y.'nin avukatları duruşmada hazır bulunmadığı için ifadeleri alınamadı. Mahkemede sanıklardan sadece Ayhan Y.'nin ifadesini alırken, tanıkların dinlenmesi için duruşma 28 Şubat 2019 tarihine erteledi.

‘ADLİ TIP DEĞERLENDİRME HATASINDA BULUNDU’

12 yıldır davanın elde maddi delil olmadığı için açılamadığını söyleyen avukat İbrahim Erenci, “Yani delilden kastımız şu; DNA profilleri vardı. Ancak Adli Tıp Kurumu bize erkek soy bağını gösteren kromozom tamam örtüşüyor, Seyhan Y., Ayhan Y. tamam diyor. Ama kimliklendirmeye gidildiğinde loguslar uyuşmuyor diyordu. Yani bu şahısların erkek soy bağı içinden olan birileri bu suçu işlemiştir, bunlar değil diyordu. Oysaki değerlendirme hatasının şurada olduğunu görüyoruz; Tuğçe ve Büşra’nın DNA’ları Adli Tıp literatüründe ifade biçiminde birbirlerinin üzerine aktığı söyleniyor. Bunlar ayıklanmamış, ayıklanmadığı için de bir tülbentin üzerinden gerçeğe bakmaya çalışmışlar, net görememişler. Değerlendirme hatası bu noktadadır. Yani bir kan örneği, DNA örneği alınmamıştır. Yapılan hatalı değerlendirme neticesinde bu şahıslar bugüne kadar ellerini kollarını sallayarak gezdikleri gibi, tutuklandıktan sonra da 5’inci İhtisas Dairesi’nin ‘bizim raporumuz doğrudur’ şeklindeki beyanı salıverilmelerine neden olmuştur. Biz bu çelişkinin de giderilmesi için yine Adli Tıp Kurumu’na başvurduk. Adli Tıp İhtisas Kurulu ki bunun üstünde daha bir şey yok. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bize verdiğimiz ilk rapor doğrudurö dedi.

'ADLİ TIP'A GÜVENEMEYECEĞİZ DE KİME GÜVENECEĞİZ'

Tuğçe’nin annesi Ayşe Yıldırım da yaptığı açıklamada, "Bunların verdiği rapora en başından beri ben inanmadım. Çünkü katil yok, DNA testi çocuklarda çıkıyor, doku var ama katil yok. İkincisi çocuğun birinin ölüm nedenini veremiyor. Nasıl veremez? Biz Adli Tıp’a güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Vermediği için ben bunların verdiği rapora zaten inanmadım, yine de inanmıyorumö diye konuştu.

Adliye önündeki basın açıklamasına Büşra’nın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak, Tuğçe’nin annesi Ayşe Yıldırım ve babası Yüksel Yıldırım ile akrabaları katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Balıkesir Adliyesi’nden görüntüler

- Aile ve avukatlar adliyeye gelirken görüntüler.

- Avukat İbrahim Erenci açıklaması

- Tuğçe Yıldırım’ın annesi Ayşe Yıldırım açıklaması.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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PARALARINI ALAMADIKLARINI SÖYLEYEN İŞÇİLER, İŞ BIRAKTI



İZMİR'in Torbalı ilçesinde, belediye hizmet binası inşaatında çalışan 200 taşeron işçi, 70 gündür paralarını alamadıklarını ileri sürerek iş bıraktı.

Torbalı Belediyesi Hizmet Binası inşaatında çalışan yüklenici firmanın taşeron işçileri, bugün saat 11.00 sıralarında inşaat alanında buluştu. İşçiler, hizmet binası inşaatında çalışan toplam 200 kişinin 70 gündür paralarını alamadıklarını söyledi. İnşaat işçileri, evlerine para gönderemediklerini belirterek, kış günü çaresiz kaldıklarını vurguladı. Ustalardan vasıfsız işçilere kadar herkesin zor durumda olduğu ifade edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden çalışmak için Torbalı'ya geldiklerini belirten işçi temsilcilerinden Cebrail Aydın, "Biz ekibimizle asma tavan işi yapıyoruz. 70 gündür ödeme alamıyoruz. Alacaklarımız ödenene kadar işe çıkmayacağız. 10 gündür de çalışmıyorum. Belediyenin en azından arabuluculuk görevi üstlenmesi gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 40 kalıpçı olarak işlerini teslim ettiklerini, ilçeden ayrıldıklarını, ancak paralarını alamadıklarını söyleyen bir diğer işçi temsilcisi Şentürk Özkılıç ise "İşçilerin alacaklarını cebimden ödemeye başladım. Beni her gün sıkıştırıyorlar. Arabamı sattım, evi de satılığa çıkardım" diye konuştu.

Öte yandan işçiler, polise hem yazılı hem de sözlü şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçi temsilcisi Cebrail Aydın açıklama

- İşçi temsilcisi Şentürk Özkılıç açıklama

- İnşaattan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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AYDIN'DA KIRSAL KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

AYDIN'ın Kuyucak ve Buharkent ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık, Sarıcaova ve Buharkent Ericek hattında başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yağan kar nedeniyle yolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için yolları açık tuttu. Olası bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının vatandaşlarımızın hayatını etkilememesi için bütün tedbirleri aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi kışa hazır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağan kar yağışı nedeniyle bölgede iş makineleriyle ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

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