DHA YURT BÜLTENİ - 19

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



SİVAS'ta üniversite öğrencisi B.Ç. (28), kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi B.Ç.'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları B.Ç.’yi yatağında hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından B.Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılışı

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MİNİK MELİSA'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ KREŞ MÜHÜRLENDİ



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, geçen 7 Kasım'da 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş’in hayatını kaybettiği ve yapılan soruşturmada kaçak olduğu belirlenen Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreş, mühürlendi.

Olay, geçen 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Minik Melisa Tuana Memiş, kreşte yemek yedirildikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra kusan Melisa bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni Fatma Bakır, moraran çocuğu kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Öğretmen, Melisa'yı kollarına alıp koşarak kreşten çıktı, bu sırada yoldan geçen başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş’in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KREŞ 2 YILDIR RUHSATSIZ ÇALIŞTIRILMIŞ

Acı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa’nın yaşamını yitirdiği derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ettiği, derneğe eğitim izni verilmediği halde eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1-6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. İzin verilmemesine karşın eğitim ortamı oluşturulan binada, olay günü 1-6 yaş arası 16 çocuğun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili ihmal ve kusurları görülen dernek başkanı S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma Bakır, taksirle öldürme suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Bakır tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KREŞ MÜHÜRLENDİ

Melisa Tuana Memiş’in ölümünün ardından Bursa İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada sürdürülen incelemeler tamamlandı. yapılan araştırmada kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, bugün zabıta ekiplerince mühürlendi. Kapısına kilit vurulan kreşe çocuklarını gönderen velilerinin ise kaçak olduğunu bilmedikleri söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mühürlü kapının görüntüsü

Kreş binasının genel görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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DÜN SİPARİŞ VERDİĞİ ALTINLARI, BUGÜN ÇALDI



ADANA'da kendini astsubay olarak tanıtan bir kişi, dün kuyumcuya ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, bu akşam gelip, çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, dün kuyumcuya gelip, kendisini asker olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet Altını ayırttı. Bu akşam kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen hırsız, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuyumcu dükkanından görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Röp.

(Güvenlik kamerası görüntüsü)

Hırsızın altından çalıp dükkandan çıkışı

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TÜRKİYE'NİN İLK MADENCİ KOROSUNDAN KONSER

TÜRKİYE'nin maden işçilerinden oluşan ilk korosu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Zonguldak'ta ilk konserinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Zonguldak Kent Konseyi ve Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yerin metrelerce altına çalışarak ekmek parası kazanan maden işçilerinden oluşan koro kuruldu. 'Madenciler Korosu' adı verilen 27 kişilik koro, yeraltındaki mesailerini tamamladıktan sonra yer üstünde bir araya gelerek provalar yaptı. Koro, 6 ay süren çalışmanın ardından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi. Konseri, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, maden işçilerinin yakınları, akademisyenler ve öğrenciler izledi. 800 kişilik salonda yer kalmayınca izleyiciler ayakta konseri takip etti. Sahneye kömür yüklü vagonu taşıyarak çıkan maden işçileri, Mustafa Kömürcü'nün şefliğinde birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. İzleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti. 2 saat süren konser sonunda izleyiciler, maden işçilerini bir süre ayakta alkışladı.

YERALTINDA ÇIKARAK KONSERE GELDİLER

Koro şefi Mustafa Kömürcü, işçilerin büyük bir özveriyle konsere hazırlandıklarını anlattı. Koronun en büyük özelliğinin Türkiye'de bir ilk olması olduğunu ifade eden Kömürcü, şöyle dedi:

"Zor koşulların insanları olan madenci kardeşlerim gerçekten zor zamanlarda, mesailerinin dışında eşlerinden çocuklarından zaman ayırıp çalışmalara geldiler. Bizlere inandılar ve birlikte böyle bir iş yaptık. Sahne dekorlarını bile günlerce kendileri hazırladılar. Bu madenci kardeşlerimiz 8 saat kazma salladıktan sonra mesai çıkışı koroya yetiştiler. Onları sevgi ve saygıyla alkışlıyoruz."

KORODA YER ALAN MADENCİLER KONUŞTU

Maden işçisi Birol Bıyıklı, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 18 yıllık maden işçisi olduğunu söyledi. Koroda 'atmacayı vurdular' türküsünü söylediğini söyleyen Bıyıklı, "Her şey bizim için hayatta. Yerin metrelerce altına indiğimizde çıkmama ihtimalimiz olmadığını bizde biliyoruz. Bizim bu kömürü çıkarmamız gerekiyor. Zonguldaklı olarak kaderimizde madencilik yazıyor. " dedi.

TTK Asma Müessese Müdürlüğü'nde kazmacı olarak yeraltında çalışan 12 yıllık madenci Yalçın Bayram da, "Koro var katılır mısınız dediler. Bende sesime güvendim ve geldim. İş çıkışı çalıştık. Bugünde yeraltından çıkıp koroya geldik. Yarında sabah işe gideceğiz. Çok güzel oldu konser. Emeği geçenlere, tüm izleyicilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Derya Akbıyık, "Zonguldak Kent Konseyi olarak bizler yürütme kurulu olarak böyle bir proje hazırladık. 6 ay bu projenin hazırlanma süresi oldu. Titiz bir çalışma yapıldı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde böyle bir konseri gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserin başlaması

-Maden işçilerinin şarkılar söylemesi

-Alkış ve salondan detaylar

-Koro şefi Mustafa Kömürcü'nün konuşması

-İşçilere başarı belgesi verilmesi

-Maden işçisi Birol Bıyıklı ile röp.

-Maden işçisi Yalçın Bayram ile röp.

-Kent konseyi üyesi Derya Akbıyık ile röp.

Süre: (13.21) - Boyut: (1.45 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, İPLE ASILI BULUNDU



ERZURUM'un Oltu ilçesinde gün boyu kendisinden haber alamayan ailesinin şehir merkezinde aradığı ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki M.D., evlerinin çatı katıda ipe asılı şekilde ölü bulundu.

Oltu Ortaokulu öğrencisi olan M.D.’nin öğlen saatlerinde eve gelmemesi ve telefona da cevap vermemesi ailesini endişelendirdi. Çocuklarından haber alamayan aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. Polisler ve ailesi tarafından gün boyu her yerde aranan M.D., saat 22.00 sıralarında Şehitler Mahallesi’ndeki evlerinin çatı katında iple asılmış halde ölü olarak bulundu. M.D.'nin yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine ailesi sinir krizleri geçirdi. Ortaokul öğrencisi M.D.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Murat AYDIN / OLTU(Erzurum),()

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SİLAHIYLA OYNARKEN MÜŞTERİSİNİ VURDU



KÜTAHYA'da, sanayi sitesindeki oto elektrikçi dükkanına giden Recep Akoluk, iddiaya göre iş yeri sahibi H.Ö.'nün silahıyla oynadığı sırada kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı. H.Ö. ile kardeşi Ö.Ö., gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Fatih Sanayi Sitesi'nde bulunan H.Ö.'ye ait oto elektrik dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. tabancayla oynarken silah kazayla ateş aldı. İş yerinde müşteri olarak bulunan Recep Akoluk boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Akoluk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİ

H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö., polislere önce, dışarıdan bir kişinin dükkana doğru ateş etmesi sonucunda Recep Akoluk'un yaralandığını söyledi. Ardından H.Ö., kendisinin tabancayla oynarken silahın kazara ateş aldığını ve Recep Akoluk'un boynundan vurulduğunu itiraf etti. H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haber: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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AV TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN, KENDİNİ VURDU



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, Emin A. (65) temizlerken yere düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu omzundan yaralandı.

Olay, Yarhasanlar Mahallesi 2305 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emin A., evde yalnız olduğu sırada, iddiaya göre kendisine ait av tüfeğini temizlemeye başladı. Emin A. av tüfeğini elinden düşürmesi sonucu, silahın ateş alması sonucu sol omzundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Emin A., sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA,()

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İŞTEN ÇIKARILDI OTELİN KASASINI ÇALDI



ANTALYA’nın Serik ilçesindeki otelde yaşanan kasa hırsızlığını, 5 gün önce işten çıkarılan teknik personel Mesut Kurt'un gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan Kurt tutuklanırken, kasa ve içerisindeki evraklar ise boş arazide bulundu.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin muhasebe odasında duran ve içinde otele ait evrakların bulunduğu küçük çelik kasa dün gece çalındı. Bu sabah gelen muhasebe çalışanları kasanın olmadığını fark edince durumu otel yetkililerine, onlar da polise bildirdi. Olay yerine gelen Belek Polis Merkezi ekipleri inceleme yaptı.

GÜVENLİK KAMERASINDA TESPİT EDİLDİ

Oteldeki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızlığı sezonun bitmesi dolayısıyla 5 gün önce oteldeki işinden çıkarılan teknik personel M.K.’nın gerçekleştirdiği belirlendi. M.K.’yı takibe alan polis sabah saatlerinde Belek Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

BOŞ ARAZİDE AÇMIŞ

Polis merkezindeki ifadesinde çelik kasayı otelin ilerisindeki boş araziye götürüp, açtığını söyleyen M.K., içinden para değil, otele ait evrakların çıktığını anlattı. M.K., kasayı bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını kaydetti. Polis şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı incelemede ağzı açık kasayı ve yanındaki evrakları buldu. M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞ

Diğer yandan aynı kasadan 20 gün önce de 5 bin liranın çalındığı belirtilirken, olayın failinin bulunması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),()

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SANAYİDE VARİLDEN YAYILAN GAZ, 15 KİŞİYİ ETKİLEDİ



KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, sanayi sitesinde parçalanan varilden yayılan gaz, 15 kişiyi etkiledi.

Olay, Yenice Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir kişi, Zonguldak Devrek'teki bir hurdalıktan alınan yarım tonluk kapalı varili su tankı yapılması için sanayideki kaynak işçisi Şeref Alaz’a getirdi. Bir kısmı kesilen varilden çıkan 2,5 litre kadar bir sıvının üzerine su dökülünce oluşan buhar etrafa yayıldı. Bogaz yakan ağır koku nedeniyle çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ve itfaiye ekipleri önlem alarak kimseyi yaklaştırmadı. AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karbonmonoksit ve sülfürik asit olduğu belirlendi. Varilin üzeri toprakla örtüldü. İmha edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Boğazında yanma hisseden 15 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, hastaneye götürülenlerin ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, "Zehirlenme bulgusu da yok. Sadece kokudan etkilenme sonucu telaşla ve endişeyle hastaneye gelmişler. Hepsinin genel durumu iyi. Şu anda olumsuz bir durum yok." dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

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