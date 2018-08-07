DHA YURT BÜLTENİ 19

Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Yunus hamarat'ın gittikleri ormanlık alanda göğsüne kurşun sıkarak intihar ettiğini öne sürdüğü eşi 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, Ehli-Beyt Dergahı’nda kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum’a gönderildi. Helallik istendiği sırada yakınları 'Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık' diyerek feryat etti.

Çerkezköy’de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe - Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan silahla intihar etti. Ardından Silivri Jandarma Komutanlığı'na giden Yunus Hamarat, eşinin tartışma sırasında aracın torpido gözünde bulunan silahı alarak göğsüne ateş ederek intihar ettiğini öne sürdü. Yunus Hamarat cinayet şüphesi olarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sarıgül Hamarat için Çerkezköy Ehl-i Beyt Dergahı’nda cenaze namazı kılındı. Alevi dedesi Seyyid Sinan Boztepe tarafından kıldırılan cenaze namazına Sarıgül Hamarat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Cenazede Sarıgül Hamarat’ın kardeşleri ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olay sırasında İzmir’de olduğunu belirten Sarıgül Hamarat’ına ağabeyi Alican Sönmez, "Eşi kardeşimi götürmüş ormanda öldürmüş. Başka da bildiğim bir şey yok" dedi. Ablası Özgül Dilek de "Devlet koruyamadı, ağabeyim koruyamadı, ben koruyamadım. Bunu bacım hak edecek ne yaptı buna? 'Boşan' dedim. ‘Çocukları göstermez, beni öldürür" demişti. Dünyaya sığdıramadı seni, tabuta sığdırdı" diye feryat etti.

“ASIL O BİZE HAKKINI HELAL ETSİNö

Kardeşlerden Özgül Dilek de kadın sığınma evine giden Sarıgül Haramatı ağabeyinin ikna ederek geri getirdiğini belirterek, "Ağabeyimi kandırmış. Kadın sığınma evinden ağabeyimden başkası alamazdı. Alıp getirip evine koyuyor. Kocası çocukları alıp kapının önüne koyuyor. Kardeşimi alıp gidiyor ormana, orada da öldürüyor. Sonra da ağabeyimi arıyor, 'bacınız kendini vurdu' diye. Bacım kendini niye vursun?" şeklinde konuştu.

Cenazede ailenin ve yakınların feryatları yürekleri sağlarken, helallik istendiği sırada Sarıgül Hamarat’ın yakınları 'Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık' diyerek feryat etti.

ERZURUM’DA TOĞRAĞA VERİLECEK

Cenaze namazının ardından 17, 16 ve 4 yaşındaki 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat’ın cenazesi otobüs ile memleketi Erzurum’a gönderilirken, aile yakınları da cenaze için aynı otobüsle Erzurum’a gitti. Eşini öldürüp, intihar ettiğini öne sürdüğü iddia edilen kocası Yunus Hamarat ise Silivri Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazeden detay görüntü

-Alican Sönmez'in konuşması

-Özgül Dilek konuşması

-Cenaze namazı

-Cenazenin otobüse konulması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Onur KAYA /ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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Park halindeki otomobil alev alev yandı



ŞANLIURFA'da sürücüsünün mola vermek için bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobil, bilinmelen nedenle alev alev yandı.

Yangın, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 35'nci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, mola için tesiste park edildi. Bir süre sonra otomobilin arka kısmında yükselen duman kısa sürede alev topuna döndü. Tesiste paniğin yaşanmasına neden olan yangın üzerine durum itfaiye ekiplerini bildirildi. Bu sırada diğer müşteriler ise park ettikleri araçlarını, alev alev yanan otomobilin yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın nedeniyle zaman zaman otomobilin lastikleri patlaması sonucu tesiste korkuya neden oldu. LPG'li olduğu öğrenilen otomobildeki yangını söndürmek isteyen tesisin oto yıkamacısı, hortumla yangını söndürmek istemesi üzerine başka bir kişi tarafından otomobil yanından uzaklaştırıldı. Otomobili saran alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, bir süre sonra ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipler ise soğutma çalışmasında bulundu. Tesiste yaşanan yangın anı ise cep telefonlarıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tesiste park halindeki otomobilde başlayan yağın

- Kısa sürede alev topuna dönen otomobil

- Araçlarını otomobilin yanında uzaklaştırmaya çalışanlar

- Yangın nedeniyle otomobilin lastikleri patlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Uludağ eteklerinde orman yangını (1)

BURSA'da Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Uludağ'ın eteklerinde Sarıaalan mevkisi yakınındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Eğimli arazideki yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Bursa ve Balıkesir'deki iki helikopter havadan müdahale ediyor. Yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopterden detaylar

-Ormandan detaylarGörüntü bilgisi

-İtfaiye araçlarından görüntüler

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/ BURSA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uludağ eteklerinde orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangına 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında 250 metrekarelik çam ağacından oluşan ormanın yandığı belirtildi. Yetkililer, "Bilecik'te görevli helikopter yangın sırasında Bursa sınırlarında uçuyordu. Alevlere anında müdahale etti. Balıkesir'den gelen helikopterin de katılmasıyla yangın büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

Helikopterden yangın söndürme görüntüsü

Yangına müdahale

Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA,()

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Keşan'daki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi (EK)

STATTAKİ CENAZE TÖRENİ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİLER

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, Beyendik beldesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, katılımın çok yoğun olması nedeniyle Keşan'a bağlı Beyendik beldesindeki Kemal Unakıtan Spor Kompleksi'nde bulunan stada getirildi. Cenazeye, hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Beyendik Belediye Başkanı Nuran Uslu, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan ve yaklaşık 1000 kişi katıldı. Mustafa Yergök, Muammer Gülverin, Adem Dak ve Şahin Bayraktar'ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen 4 kişinin akrabalık bağlarının bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Musallaya konulan cenazeler

-Cenazeye katılanlar

-Cenazede gözyaşı dökenler

-Cenaze namazının kılınması ve helallik alınması

-Cenazelerin kaldırılması

-Spor kompleksi ve cenaze araçları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),()

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Çankırı'da eski komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

ÇANKIRI'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı K.Y., tutuklandı.

FETÖ ile ilişiği tespit edilen eski komiser yardımcısı K.Y. hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.Y. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra adliyeye sevk edildi. K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,()

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