DHA YURT BÜLTENİ 19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki programını akşam da sürdürdü. Tebrikleri kabul eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 36’ncı kuruluş yıldönümü programına katıldı. Balçova’daki bir otelde düzenlenen programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri ve DEÜ mezunları katıldı. Törenin sürprizi ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan geldi. Hükümet tarafından çıkarılan öğrenci affından yararlanan Yıldırım, devamsızlık nedeniyle atıldığı Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Yüksek Lisans Bölümü’nde sürdürdüğü eğitim hayatına geri döndü. Öğrenci kimlik kartını DEÜ Rektörü Nükhet Hotar’ın elinden alan Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok diyorum. Artık hikayesini anlatmak farz oldu. Yıl, zannediyorum 1979. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Fakültesi. Mezun olduktan sonra hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. O ara DEÜ yüksek lisans programı açmıştı. O programın sınavlarına girdik. Kazandık. Kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İstanbul Teknik de sınav açmıştı, onu da kazandık. İstanbul’da oturduğumuzdan İzmir’deki yüksek lisans öğrenciliğine devam edemedik. Devamsızlıktan atıldık. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı bulduk. Ben de DEÜ’nin meşhur mezunlarından değilim ama atılan öğrencisi olarak karşınızdayım" dedi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

Kocaeli'yi sağanak vurdu, 9 kişi mahsur kaldı (2)

MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar mevkiinde sağanak nedeni ile derenin yükselmesiyle sera, bağ ve bahçelerinde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Ballıkkayalar mevkiinde sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, sağanak nedeniyle taşan derenin yükselen sularından kurtulmak için konteyner ve ağaçların üzerlerine çıktı. Mahsur kalan 9 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri ve 1 helikopter sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri mahsur kalan 9 kişiyi zodyak botlarla kurtardı.

BURSA'DA YAKALANAN GASP ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



BURSA'nın Gemlik ilçesinde, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, 14 ayrı suçtan aranan N.İ. ve biri kadın 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 araç gaspı, 3 silahlı yaralama, 1 oto hırsızlığı, 1 güveni kötüye kullanma ve 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının firari şüphelisi olan N.İ.'nin saklandığı evi yaptığı çalışmalar sonucunda tespit etti. Dün sabah saatlerinde Gemlik'in Küçük Kumla Mahallesi'ndeki eve yapılan baskınla N.İ. ve evde bulunan A.B., E.G., İ.H. ve F.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.B.'nin 1 suç kaydı, E.G.'nin 7 ayrı suç kaydı, ve F.Ç.'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin çeşitli zamanlarda birlikte gasp olaylarına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()-

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER, İZMİR'DEKİ BİRLİK VE KARARGAHLARI DENETLEDİ (2)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İzmir bölgesindeki birlik ve karargahlardaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezuniyet törenini ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada: "Hain darbe girişimi sonrası ilk defa gerçekleşmesi itibarıyla ayrı önem arz eden söz konusu mezuniyet töreni sonrasında eğitimleri başarıyla tamamlayarak brövelerini takan genç Kartallar, mavi göklerde kendilerine verilecek görevleri ifa etmek üzere filolarına uğurlanmışlardır" denildi.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

BURSA'DA ESKİ EŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BURSA'da, eski eşinin erkek arkadaşı Y.A.'yı (33) tabanca ile ateş ederek yaralayan O.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabaha karşı merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerine doğru evine giden Y.A., kimliği belirsiz kişi tarafından karnından tabancayla vuruldu. Y.A., ihbar üzerine gelen 12 Acil Servis ekibi tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Y.A.'yı, kız arkadaşının eski eşi O.K.'nın vurduğunu belirledi. O.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgusunda O.K., Y.A.'yı kıskançlık yüzünden vurduğunu söyledi. O.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

