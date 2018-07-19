DHA YURT BÜLTENİ 19

GELİN ARABASIYLA DRİFT ATAN DAMADA PARA CEZASI

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sanayi sitesi içinde gelin arabasıyla drift atan damat M.Ç. ile arka koltukta tabanca ile havaya ateş açan arkadaşı M.H.K., bu sırada çekilen görüntünün 2 yıl sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişiden M.Ç.'ye, 1989 TL para cezası uygulandı.

Damadın, üstü açık gelin arabasıyla drift yaparken, arkasında oturan arkadaşının da tabanca ile havaya ateş ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, içinde gelinin de bulunduğu araçla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada olayın, 24 Temmuz 2016 tarihinde Beşevler Sanayi Sitesi içinde meydana geldiği saptandı. Kimliği belirlenen damat M.Ç., bugün Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifadesi alınan M.Ç., 'Saygısızca araç kullanmak' tan 1989 TL trafik cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Görüntüde havaya eteş ettiği saptanan M.H.K.'nin ise Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığı, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Süre: 57 saniye Boyut: 106 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medyada paylaşılan drift ve silah sıkma görüntüsü

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KAZADA YANARAK ÖLEN 3 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

SAMSUN'da önceki gece bariyerlere çarpan otomobilin alev alması sonucu meydana gelen kazada yanarak hayatını kaybeden 3 kişi, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Vezirköprü-Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde önceki gece meydana geldi. Ünal Dursun (24) yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan otomobilde bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa (21) ve amcasının oğlu Mustafa Dursun (21) yanarak hayatını kaybetti. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan 3 kişinin cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ünal Dursun'un uzman çavuş olarak Trabzon'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Vezirköprü'ye geldiği belirtildi. Kardeşi Mustafa Dursun'un ise Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Kuzenleri Mustafa Dursun'un da kısa bir süre önce vatani görevini yapıp askerden geldiği, ardından Ankara'da bir inşaatta çalışmaya başladığı belirtildi.

Kimlik tespitinin ardından cenazeler bugün Vezirköprü ilçesine getirildi. Avdan Mahallesi'nde saat 19.00’da İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından cenazeler aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altuner, ölen üç kişinin yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin taşınması

-Detaylar

(SÜRE:2.01 Dk) (BOYUT:359 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

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ADAPAZARI'NDA EVLER SULAR ALTINDA KALDI

ADAPAZARI'nda etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler, sokaklar ile ev ve işyerlerinin bodrum katları sular altında kaldı.

Adapazarı'nda bugün akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış, en çok Korucuk, Karaman ve 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı araçlar, yarım metreyi aşan su birikintilerinin içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yolda kalan araçları suların içerisinden çekti. 3 mahallede binaların bodrum katlarını sular bastı. Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye, evlerdeki suları tahliye etti. Çok sayıda vatandaşın evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sular altında kalan sokaklar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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YARALIYKEN BİLE YAVRULARINI EMZİRMEYE DEVAM ETTİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde karnındaki yara nedeniyle yürüyemeyen sokak köpeği, yaralı olmasına rağmen 4 yavrusunu emzirmeye devam etti.

Çınargeçidi Mesire Alanı'ndaki oyun parkında yaralı bir köpeği gören vatandaşlar hemen Andırın Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Karnındaki yara nedeniyle yürümeyen köpek ise yanındaki 4 yavrusunu emzirmeye devam etti. Yarası nedeniyle ayağa kalkamayan köpeğin yavrularını emzirmesi vatandaşları duygulandırırken, çocuklar da anne köpeğe et, yavrulara ise süt getirdi.

Vatandaşların yakından ilgilendiği anne köpek ile 4 yavrusu, yetkililerin bilgi vermesi üzerine parka gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından alınarak Hayvan Barınağı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı köpek yerde yatarken

- yavrularını emzirmesi

- Çocukların köpekleri beslemesi

- Köpeğin sürünmesi

- Zabıtanın olay yerine gelmesi

- Köpek ve yavruların araca alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ ()

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YÜKSEKOVA’DA 'DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ' UNUTULMADI



HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' anısına halı saha turnuvası düzenlendi. Öğrencilere maç öncesi forma hediye edildi.

İlçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ait halı sahada yapılan turnuvaya Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çanlı ile Şube Müdürleri İskender Akdoğan, Cumalı Kaya ve çeşitli okullardaki öğrenciler katıldı.

Turnuva öncesi Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere Fenerbahçe forması hediye edildi. Daha sonra resmi kurum personelleri ile öğrenciler 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' anısına maç yaptı. Maç renkli görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halı sahadan detaylar

- Öğrencilerin antrenman görüntüleri

- Detaylar

- Öğrencilere forma hediye edilmesi

- Detaylar

- Hatıra fotoğrafının çekilmesi

- Maçtan detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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