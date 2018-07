DHA YURT BÜLTENİ 19

251 HAFIZ TÜRKİYE'Yİ OLUŞTURDU



İZMİT'te hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 251 şehide ithafen 251 hafız sahnede ay yıldızlı Türkiye haritası ve 'Önce vatan dediler' yazısını oluşturarak, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

İzmit'te 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe gecesi hayatını kaybeden 251 şehide ithafen 251 hafız, beyaz cübbeleriyle Milli İrade Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak 'Önce vatan dediler' yazısı ve ay yıldızlı Türkiye haritası şeklini oluşturarak şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Yapılan koreografi ve duaların ardından meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde yaptığı konuşma canlı olarak yansıtıldı.

Etkinliğin devamında 'Dombıra' adlı şarkıyı seslendiren Aslanbek Suntanbekov sahneye çıkarak meydanda bekleyen vatandaşlara şarkılar söyledi. Gece vatandaşların meydanda sabah saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutmasıyla devam etti.

SİNOP'TA MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK YÜRÜYÜŞÜ

SİNOP'ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yılında '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe, vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. 'Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'ne Vali Köksal Şakalar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş Hükümet Meydanı'nda sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

ORDU'DA '15 TEMMUZ NÖBETİ'



ORDU'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Ordu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü', Altınordu ilçesinde, Altınordu Belediyesi önünden başladı. İsmetpaşa ve Süleyman Felek Caddesi güzergahı üzerinden Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Programa Vali Seddar Yavuz, Ordu milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dua edildi. Etkinlik çerçevesinde daha önce düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye girenlere de ödülleri verildi. Ardından program sabah ezanına kadar sürecek olan 'Demokrasi Nöbeti' ile devam etti.

DİYARBAKIR, TUNCELİ VE ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMLARINA BİNLER KATILDI



DİYARBAKIR, Tunceli ve Elazığ'da valiliklerce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinin toplanma bölgesi, Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Demorkasi Parkı oldu. Anma törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve binlerce kişi katıldı. 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri erkan sivil kıyafetlerle katılması dikkati çekti. Program kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dualar edildikten sonra, darbe gecesinde yaşanan olayların görüntüleri izletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu ülkenin geleceğine, birliğine, varlığına kast edenlerin yine bu milletin iradesi karşısında yok olup, gideceğini söyledi. PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin yok olup gideceğini dile getiren Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi, canı pahasına bu değerleri koruda ve sonsuza kadar inşallah koruyacak. 15 Temmuz'da 40 yıllık ihaneti planlayanlar, bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle geleceğini hesap etmediler. 7'sinden 77'sinden, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bir an düşünmeden ihaneti temsil eden hainlere karşı dimdik ayakta, yılmadan yorulmadan duracaklarını hesap etmediler" dedi.

TUNCELİ'DE 7 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı 7 bin kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 15 Temmuz gazileri Erol sönmez ve Habip Kiraz ile binlerce kişi SGK binası önünden, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Kalabalık yol boyunca terör örgütleri aleyhine sloganlar attı. Anma programında konuşan Vali Sonel, darbe girişimiyle karanlık odaklar ile dış güçlerin maşası olan FETÖ'cülerin amaçlarına ulaşamadığını belirterek, "Büyük Türk miletli 15 Temmuz akşamı hain darbecilere gerekli dersi en iyi şekilde vermiştir. Darbeci hainlere karşı direnerek canını feda edenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kahramanca söylemleri ile Türk halkı 15 Temmuz gecesi hainlere karşı kahramanca direnecek dış güçlerin ve karanlık güçlerin maşası olan hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir" diye konuştu.

GEÇEN YIL HERKESİ AĞLATAN CHP İL BAŞKANI BU YIL KATILMADI

Geçtiğimiz yıl Tunceli’de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen programda, PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'la ilgili yaptığı konuşma ile dikkat çeken CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder ve CHP'lilerin, bu yılki anma programına katılım sağlamadığı görüldü.

ELAZIĞ’DA 15 TEMMUZ MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ

Elazığ Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine ise Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı kapsamında mehter takımı gösteri yaptı.

İzmir'de şehitler için anma etkinliği düzenlendi

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de şehitler adına anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitleri anmak isteyen İzmirliler, Konak Meydanı'nda buluştu. Birçok AK Partili milletvekilinin yanı sıra Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Necat Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan da katıldı.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla marşlar ve türküler söyleyen binlerce kişi, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, hem 15 Temmuz 2016'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminde şehit olanlar, hem de bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyesi de, ikram standları açarak vatandaşların alandaki gıda ihtiyacını giderdi.

Turgutlu'dan gelen mehter takımı, birçok marşın ardından, son olarak İzmir Marşı'nı seslendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Orkestrası da, geleneksel türküleri modern formda yorumlayarak etkinliğe renk kattı. Gece boyunca, 12 çocuk için kayıp anonsu yapılırken, kadın polisler tarafından sakinleştirilen tüm çocuklar sonunda ailelerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma da barkovizyondan canlı olarak alandakilere aktarıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmasında, milletin varlığı ve desteğinin kendilerine güç ve kuvvet verdiğini belirterek, "Allah sizleri ve ülkemizi kıyamete kadar var etsin, bu güzel toprakları ilelebet bu millete yar etsin. Aziz milletimizin ecdadına yakışır bir şekilde her türlü melanete dur dediği bir gündür 15 Temmuz, yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz yiğitlerin tüm haksızlıklara haykırırcasına dur dediği gündür. Aziz milletimiz, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 yılında girişilen hain darbe girişiminin bozdurulmasının ikinci yıldönümüdür, hayırlı olsun diyoruz. Bu millet uğruna gözlerini kırpmadan gözlerini kırpmadan, tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan ve tek devlet etrafında birleşip bu ulvi amacın gerçekleştirilmesini sağlamıştır bu aziz millet. Tankın topun ve tüfeğin karşısına imanı ve inancıyla dikilen aziz milletimiz tarihimizin destansı sayfalarına bir sayfa daha eklemiştir. O şanlı direniş ülkemizin her alanında güçlü ordunun ilelebet payidar olacağını dost düşman herkese bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz terör örgütleri tarafından kendisine kurulan tüm tuzaklarına birer birer bozguna uğratmıştır. Bundan sonraki dönemde daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için çıkılan bu kutlu yolu cenabı hak açık eylesin. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin imkanlarını kullanan, aklını ve ruhunu ipotek vermiş hainlere rabbim fırsat vermesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz. İzmir'in bu güzel meydanından Reisimize, meclis başkanımıza, tüm ümmete selam olsun diyoruz" dedi.

"MİLLETİMİZ ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ DARBECİLERE DARBE YAPTI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ/PDY'nin planlarının gerçekleşmesi durumunda, bu kürsülerin kendilerine haram olacağını belirterek, "O akşam ne oldu biliyor musunuz? O akşam milletin iradesine suikast oldu. Bir buçuk yıl önce seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 8-9 ay önce seçilmiş bir başbakan varken, çıktılar televizyona şöyle böyle dediler. Ama siz ne yaptınız, millet ne yaptı? Dur dedi. Milletimiz, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın" dedi. Milletimiz, rabbime şükürler olsun ki o gece darbecilere darbe yapmıştır. Milletimiz o akşam tek vücut, yek vücut oldu, aynı bu akşam olduğu gibi. O akşam, demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz, çocuklarımızın geleceği sınavdan geçti. Rabbime şükürler olsun, ülkemizi büyüterek bunların hepsinin üstesinden geldik. Hainin planı alt üst oldu. Her şerde bir hayır da vardı, böyle de düşünmek lazım. Eğer bu şerri yaşamasaydık bunlardan asla kurtulamayacaktık. Hain içeride olursa kapı kilit tutmaz, sonuna kadar da bu yapıyla mücadeleye devam edeceğiz, bunun için çok kararlıyız. Son FETÖ'cü kalmayana kadar devletimizde bu mücadeleye devam edeceğiz. Rabbim milletimize böyle bir illet ve zillet bir daha yaşatmasın. 248 şehit 2 bin 193 gazimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad etsin, hala şifa görmemiş olan gazilerimize de şifa versin diyorum" dedi.

"HAİNLERE EN GÜÇLÜ CEVAP GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR"

Şimdi daha küresel ve güçlü bir Türkiye'nin olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Vakit Türkiye vakti, vakit çalışma vakti. Haine en güçlü cevap nedir biliyor musunuz, güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye'nin yapısı 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile beraber gelmiştir. Ben Cumhurbaşkanımızın birinci kabinesinde yer alan bir kardeşiniz olarak, sizlere Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. Allah'a şükürler olsun, onun liderliğinde sizlerin teveccühünüze layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da, dün olduğu gibi dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda olacağız inşallah. Rabbim gecemizden ayımızı ve yıldımızı eksik etmesin" dedi.

KAHRAMANKAZAN'DA MEŞALE VE BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler ile binlerce vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Başkent Mehteran ekibi eşliğinde meşaleli ve Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü düzenlendi. Kahramankazan Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran ekibinin gösterisi burada da devam etti. Kent Meydanında düzenlenen etkinliklere ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, 15 Temmuz gecesi hainleri açtığı ateşte yaralanan vatandaşlara müdahale eden Kahramankazan Devlet Hastanesi eski Başhekimi Uğur Yıldız ve sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Derneği tarafından ise lokma tatlısı dağıtıldı.

