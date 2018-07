DHA YURT BÜLTENİ-19

BASKETBOLUN DUAYEN İSMİ HAKYEMEZ, YOĞUN BAKIMDA

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alındı.

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtildi.



BAKLAVA USTASI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ



GAZİANTEP'te, borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen baklava ustası Mustafa T. (33), çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey Oto Sanayi Sitesi yakınlarında kanlar içerisinde bir kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin, çenesine tüfeği dayadıktan sonra ateş ederek canına kıydığını belirledi. Jandarmanın incelemesinde, ölen kişinin baklava ustası Mustafa T. olduğu ve borçları nedeniyle intihar ettiği saptandı. Mustafa T.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENGELLİ KIZ KARDEŞİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ GENCİ ÖLDÜRDÜ

BURSA'da Yusuf P. (28), duyma ve konuşma engelli kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi (26) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yusuf P., "Sağır ve dilsiz olan kız kardeşime sürekli tecavüz ediyormuş. Öğrenince çılgına döndüm" dedi.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf P. kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi arayıp buluşmak istedi. Boş bir arsada bulunan ikili Mehmet K.'ye ait otomobilin içinde konuşurken tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf P., yanındaki silahı çekip, Mehmet K.'yi ensesine ve karnına iki el ateş ederek vurup, kaçtı. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin ambulansla aldığı Mehmet K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Yusuf P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yusuf P. ilk ifadesinde, "Biz üç kardeşiz. Erkek kardeşim ile kız kardeşim Burcu sağır ve dilsiz. Bugün, Mehmet K.'nin kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Kendisini cep telefonu ile arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dedi.

Mehmet K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mehmet K.'yi öldüren Yusuf P., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Namusum için" cevabını veren Yusuf P., 'Pişman mısın?' sorusunu yanıtlamadı.

Bu arada Mehmet K.'nin ismini açıklamak istemeyen arkadaşları, "İkisi otomotiv fabrikasında çalışıyorlardı. Arkadaş olarak görüşüyorlardı. Hatta, Mehmet'in paylaşımlarını beğeniyordu. Olayı öğrenince şoke olduk" diye konuştu.

Malatya'da dondurma fabrikasında yangın (2)

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Malatya'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 5 noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada büyük çaplı zarar oluştu.

HAREKET HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ KAVGA YARGIYA TAŞINDI (3)

OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE KAVGA EDEN YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da hareket halindeki otobüsün şoförüne saldıran Volkan E., Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıştığı iş yerinde yakalanan Volkan E.'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

EDİRNE'DE, 1000 SOKAK HAYVANI İÇİN YAPILACAK BAKIMEVİNİN TEMELİ ATILDI

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi tarafından projelendirilen 1000 sokak hayvanı kapasiteli 'Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'nin temeli, törenle atıldı.

Paşayiğit Mahallesi Kocayaman mevkiindeki temel atma törenine, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Milli Parklar İl Müdürü Cüneyt Emrah Salt, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, son dönemde ülkede meydana gelen hayvanlara yönelik işkencelerin, çocuk istismarları kadar ön plana çıktığını belirterek, "Yaşadığımız bu dünyada yaşama hakkı sadece insanoğlunun değil. Yaşam hakkı bütün canlıların ve bunu unutmamamız gerekiyor. Her insanın içerisinde bir zerre de olsa hayat, insan ve yaşam sevgisi varsa onda Allah sevgisi de vardır. Yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevme kültürüne tam manasıyla sahip olsak hayvanlara yapılan işkenceleri herhalde en aza indirmiş oluruz. Keşan Belediyesi olarak 2004 yılından beri gezici bir konteynerle başladığımız süreçte hayvanlarımıza kısırlaştırma dahil çeşitli faaliyet ve operasyonlarda bulunduk. Şu ana kadar Keşan mezbaha işletmemizin yanında pek ideal olmayan şartlarda hayvanlarımıza hizmet veriyorduk. Bu durumdan hep rahatsız oldum ancak yenisini yapmak bugüne kısmetmiş" dedi.

'6 AYDA TAMAMLANACAK'

Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi tesisinin 6 ay sürede tamamlanacağını ifade eden Özcan, "2 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü’nden 72 dönüm alanı tahsis aldık. Bu zamana kadar da proje üzerine çeşitli çalışmalarda bulunduk. Bu anlamda Milli Parklar görevlisi Nazan Hanım’a çok teşekkür ederim. Çok güzel önerileri oldu. Proje bedelimizin yüzde 50 hibe alarak onaylandı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL bedelli bir iş oldu. 6 ay gibi kısa bir sürede burayı müteahhit firmamızla bitirmeyi hedefliyoruz. Keşan’daki ve bölgedeki hayvanseverlerimize de bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ise Keşan'da sosyal demokrat belediyeciliğinin bölge adına ilk örneğinin gerçekleştirildiğini dile getirerek, tüm canlıların değer görmeyi hak ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, tesisin temeli atıldı.

Fikret Hakan 33 yıl yaşadığı evinde anıldı

TÜRK Sineması'nın duayenlerinden ve asıl adı 'Bumin Gaffar Çıtanak' olan Fikret Hakan, ölüm yıldönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl yaşadığı, vefatının ardından hayat arkadaşı tarafından adına müze ve anı evi olarak düzenlenip, bugün açılışı yapılan pansiyon evde düzenlenen mevlit ve okunan dualarla anıldı.

Türk sinamasının usta isimlerinden Fikret Hakan, 11 Temmuz 2017 tarihinde, akciğer kanserinden tedavi gördüğü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 83 yaşında yaşamını yitirdi. Fikret Hakan ölüm yıldönümünde, Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki, adını taşıyan sokaktaki, 33 yıl yaşadığı, pansiyon-evde mevlit okutulup, dualar edilerek anıldı.

YAŞADIĞI PANSİYON EV, ANI EVİ VE MÜZE OLDU

Usta oyuncunun ölümünden sonra sonra hayat arkadaşı Tijen Kılıç tarafından 'Fikret Hakan Oteli Anı Evi ve Müzesi'ne dönüştürülen pansiyon-evin açılışı da bugün yapıldı. Sanatçının 70 yıllık sanat yaşamında kullandığı objeler, giyim eşyaları, sanat yaşamı boyunca aldığı ödüller, sahne kostümleri, film fragmanları, yazdığı kitaplar, çalışma masası, saatleri, daktilolar film afişleri ile süslenen anı evi ve müze büyük ilgi gördü.

Anma töreni ve açılışa ünlü ses sanatçı Gülistan Hoşkan (Gülistan Okan), sinema oyuncusu İzzet Günay, oyuncu Nevra Serezli ve Fikret Hakan'ın Göltürkbükü'ndeki dostları katıldı. Sanatçının yakın arkadaşlarından Gülistan Hoşkan, Fikret Hakan'ın Bodrum'u Bodrum, Göltürkbükü'nü Göltürkbükü yapan değerlerin başında geldiğini belirtip, "O'nun yaşam ve sanat çizgisi asla değişmedi. Arkasında bir hoş seda bıraktı, gitti. Biz dostlarına onun anılarını yaşatmak düşüyor, Nur içinde yatsın" dedi.

Fikret Hakan'ın hayat arkadaşı Tijen Kılıç ise "O yaşarken burayı bir sanat evi ve müze olarak derlemeyi düşünmüştü. Onun vasiyetini yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İçimde hala bir burukluk var, keşke bugün yaptığımız Türk sinemasının nereden nereye geldiğini, geçmişini gösteren anıların yer aldığı bu müzeyi kendisi de görebilseydi. Fikret'in anılarını yaşatmak için burada imza ve sanat günleri, söyleşiler, sergiler düzenleyeceğiz. Müzemiz Fikret'i seven herkese açık olacak" dedi.

Tören Fikret Hakan'ın anısına okunan mevlit ile sona erdi.

Konya'dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletli öğretmenler Eskişehir'de

KONYA'dan '15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu' projesi kapsamında İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere bisikletleriyle yola çıkan sınıf öğretmenleri Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit Şen Eskişehir'e geldi. Öğretmenler, Hava Şahitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarının başında dua etti

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi' (SEDEP) kapsamında, '15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Selçuklu Hocacihan Yıldız İlkokulu'nun sınıf öğretmenleri Alper Can ve Hakan Arıkan ile Selçuklu Dr. Mustafa Öten İlkokulu sınıf öğretmeni Selim Ecevit Konya'dan bisikletleriyle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere yola çıktı. 7 günde 750 kilometre yol kat edecek öğretmenler, bugün Eskişehir'e geldi. Öğretmenleri Eskişehir Hava Şehitliği önünde İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve bisikletli izciler, karanfillerle karşılandı. Öğretmenler, şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıp, dua etti.

Öğretmenlerden Alper Can, yol boyunca gittikleri il ve ilçelerde şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret edeceklerini, 15 Temmuz günü de İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olacaklarını söyledi.

