DHA YURT BÜLTENİ-19

TOKAT'TA 3,5 YAŞINDAKİ EVRİM, KAYIP

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında, Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, sabah saatlerinde hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Küçük Evrim'i fark eden babaanne Satı Atış, torununu eve bıraktıktan sonra tekrar ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış. evde torununu bulamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler Küçük Evrim'i bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Evrim'i arama çalışmaları

-Genel VE Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), ()-

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KESK'TEN İHRAÇLARA TEPKİ



GAZİANTEP'te, KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, Kanun Hükmünde Kararnameler ile 18 Bin 632 kamu görevlisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

KESK sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların iptal edilerek, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte eski görevlerine iade edilmesini isteyerek şöyle dedi:

"Kamudan idari ve siyasi tasarruflar sonucunda ihraç edilenlere yönelik olarak sürdürülen haksız ve hukuksuz uygulamalar, 130 bini aşkın kamu personeli açısından açık bir 'yargısız infaz' sürecinin yaşandığını göstermektedir.52 KESK üyesi de bu süreçte ihraç edilmiştir. İlimizde de Tüm Bel Sen üyemiz Bülent ŞAHİN bu dönmede haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilmiştir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz suçlu değil, sendikalı ve örgütlü olmanın gereğini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudurlar. KESK olarak, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak intikam hırsıyla KHK listelerini oluşturanların ve hazırlanmasına katkı sunanların demokratik zeminde peşini bırakmayacağız. OHAL bütün hukuksuz sonuçlarıyla birlikte kaldırılmalı, KHK’ler iptal edilmeli, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte eski görevlerine iade edilmelidir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıyak atılanlar

- Ali Ersönmez'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP ()

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DAİRE FİYATINA AÇIK ARTIRMA İLE YARIŞ ATI SATILDI

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. İhalede, Atanerhan adlı 2 yaşındaki tay 255 bin TL'den alıcı buldu.

Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada bugün kıran kırana geçen açık artırma ile satıldı. Katılımın yoğun olduğu açık artırmada Atanerhan adlı 2 yaşındaki yarış tayı 255 bin TL'yi veren Mozaik Tarım A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 180 bin TL'den Babüroğlu adlı tay Halil Turan'a satılırken, Hoştay adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.'ye, Topateşi adlı tay Özgür Şimşek'e, Nasirhan ise Mücahit Yıldızhan'a 120'şer bin TL'den satıldı. En düşüğü 10 bin TL'den satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 679 bin TL gelir elde etti.

Yapılan ihalede satışa sunulan 6 tay ise iki defa podyuma çıkartılmasına rağmen alıcı bulamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Taylardan görüntü

- Açık arttırma

- Komisyon

- Genel görüntü

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

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YALOVA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki akaryakıt istasyonuna giren TIR, önünden geçen Münire Dener'e (82) çarptı. TIR'ın tekerleri altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yalova-İzmit Karayolu’nda bulunan akaryakıt istasyonuna giren B.T.'nin (51) kullandığı 16 RCV 62 plakalı TIR, iddiaya göre önünden geçen Münire Dener’e çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle TIR'ın tekerleklerinin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alınırken, Münire Dener'in cansız bedeni ise Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Savcının incelemesi

- Cenazenin kaldırılması

- Ölen kadının fotoğrafı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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EVİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

KARABÜK’te, inşaat firması sahibinin iddiaya göre aynı daireyi birçok kişiye satıp, inşaatı da yarım bırakarak kaçması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Musa K. (24), 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Musa K., polisin 1 saat süren çabası sonucu çatıdan indirildi.

Karabük'te inşaat firması sahibi, iddiaya göre aynı daireleri sözleşme üzerinden birkaç kişiye satıp inşaatı da yarım bırakarak kaçtı. Mağdurlardan demir çelik işçisi Musa K., sesini duyurmak için inşaatı büyük oranda tamamlanan 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Haber verilmesiyle gelen polis, Musa K.’yı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, merdivenle Musa K.’ya yaklaşmaya çalıştı. Diğer mağdurlardan bazıları branda açan itfaiye ekiplerine yardımcı olurken bazıları da cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Vali ve belediye başkanı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Musa K., polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu verince çatıdan aşağıya indirildi.

Musa K., "Biz 350 mağduruz. Bizim bir dairemiz 3 kişiye satıldı, paramız alındı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Buraya çıkmamın amacı, büyüklerimiz sesimizi duysun ki imdadımıza yetişsin. Tek çaremiz Cumhurbaşkanımız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Branda açılması

-Cep telefonuyla canlı yayın yapan vatandaş

-Aşağıya indirilen Musa K’nın konuşması

Süre:(03.09) Boyutu:(350 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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