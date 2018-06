DHA YURT BÜLTENİ-19

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik (2)

GAZİANTEP'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki programını tamamladıktan sonra Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kentin kurtuluş mücadelesi kahramanlarını anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Gaziantep'in sanayi ve tarımın şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep işçi arıyor. Gelip Gaziantep'e baksınlar. Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 Temmuz'dan bu yana 4 buçuk katrilyonluk bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal yahu siz nerede geziyorsunuz ya. Hala uzaydasınız galiba ama rüyada. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir, ensardır Gaziantep" dedi.

'PYD VE YPG MÜNBİÇ'TEN ÇIKACAK, FIRAT'IN DOĞUSUNA GİDECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Kandil'de yürütülen operasyona değinerek, seçimin ardından Suriye sınırının güvenli hale getirileceğini, sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanacağını kaydetti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin 700'e yakın teröristin, Fırat Kalkanı Harekatı ile ise 3 bine yakın DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

'RAHLE-İ TEDRİSİMİZDEN GEÇMEN LAZIM'

"Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik, sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım; hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşaması, hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde, buralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Ne diyordu bay Muharrem; 'Hükümet İran'la anlaştı mı, Amerika ile anlaştı mı, Irak'la anlaştı mı?' Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok böyle oturup rahle-i tedrisimizden geçmen lazım. Biz attığımız her adımı, bilerek atarız. Biz, bak Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük, doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük, şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyurun Dışişleri Bakanımı ayın 4'ünde Amerika'ya gönderdim. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile oturdular, konuştular. Sonunda karar verildi. Neydi o? PYD ve YPG Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek ve şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız, Türk bayraklarıyla beraber şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun ya sen Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var görmez, kulak var duymaz, dil var konuşamaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var. Şu anda Münbiç'te devriye geziyoruz. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Bunlar ne diyor 'Afrin'e girmeyin.' Yahu biz sana bakıp da karar verir miyiz? Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şuanda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Peki kandil de ne yaptık? İlk etapta 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. Dedik 'Yetmez.' İkinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan, toplantı halinde PKK'lıyı yerinde vurduk. Durmak yok. Biz öyle İzzet ağabey değiliz. Kararı kendimiz veririz. Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay. Yeterki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim."

Gaziantep7e yapılan yatırımları da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep aynı zamanda tüm bölgenin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, Türkiye de doğru yolda ilerler. Son 16 yılda Gaziantep'e 30 katrilyon yatırım yaptık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olan Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kazandırdık. Şimdi eski stadın yerini de ne yapıyoruz? Millet bahçesi yapıyoruz" diye konuştu.

KAMİL OCAK STADI'NIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamil Ocak Stadı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin taslak projesini dev ekranda gösterip, kendisini dinlemeye gelen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'ndan, alana cami yapılması için söz isteyerek, "Camimizin finansörünü bulduk, finansör karşımda duruyor. Abdulkadir bey bir an önce başlamamız gerekiyor. 50 milyon doları bulacak. Belki artabilir de çünkü ağanın eli tutulmaz. Ama sağ olsun Konukoğlu ailesi çok farklı, dünyada öne geçecek bir projeyi ben kendilerinden rica ettim ve bu dünyada bir numara olacak" dedi.

'BUNLARDA EDEP, ADAP YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği görüntüleri dev ekranda izletip, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a cezaevinde yapılan ziyarete tepki göstererek, şöyle dedi:

"Şimdi diyorum ki bay Muharrem bak Pazar günü milletim sana bir ders verecek. Sen de birinci çıkamadığı taktirde 'Siyasete eyvallah' diyor musun? Şimdi seni de göreceğiz. Çünkü siz, aynı rahleden geldiniz. Dolayısıyla değişen bir şey olmaz. Yahu bir dershaneyi işletemeyene, Türkiye verilir mi? Öğretmenlerinin SSK primini ödeyemeyen veya ödemeyene Türkiye teslim edilir mi? Her şey ortada. Hele hele son günlerde sosyal medyaya çıkan, bazı edebim müsaade etmez şeyler var ki bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Bugün zaten gazetelerin bazılarında çok farklı şeyler de var. Bunlarda edep, adap böyle bir şey de yok. Bunlara biz Türkiye'yi nasıl teslim ederiz? Onun için ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; her şey den önce Türkiye'nin yönetimini, biz, ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Ben inanıyorum ki hep birlikte, el ele, bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan ve daha aday olduğu anda Edirne'ye gidip, Edirne Cezaevi'nden icazet alan bay Muharrem'e, benim halkım oy vermez. Hale bak. Oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş? Söylediklerine bakın. Yani diyor ki 'Tutuklu olan da velevki şu anda cezaevinde olsun çıkıp propagandasını yapabilmeli. Kendine gel, kendine gel. Her şeyden önce Diyarbakır'da, 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan böyle bir insanın; vicdanın el verecek vicdanın, cumhurbaşkanı adayı olmasına sen nasıl olur da göz yumarsın. 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan böyle bir kişiye, sen nasıl olur da Cumhurbaşkanı adayı olmasına 'Evet' diyebilirsin. Kusura bakmasınlar; partilerinin içerisinde başka aday mı yoktu, başka adam mı bulamadılar ?"

'BİLİM MERKEZİ YAPACAĞIZ'

İmar barışına değinen ve vatandaşların bu konula sorunlarının çözüleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e yapılan ve süren yatırımları sıraladı. Gaziantep'e bilim merkezi yapılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'i hızlı trenle, tüm Türkiye'ye bağlayacağız. Gaziray'la günlük 100 bin yolcu taşınacak. İnşası süren Gaziray inşallah önümüzdeki yıl sona erecek. Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Yapay zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekili adaylarıyla birlikte kalabalığı selamlayıp, kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Güvenlik önlemleri

- Miting alanı

- Gelen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

=============================================

AÖF'de mezuniyet sevinci, Vali yardımcısı da diploma aldı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşerbey ile Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal (60) cübbelerini giyip diplomalarını aldı.

AÖF ile uzaktan eğitim veren İktisat ve İşletme fakültelerinin mezuniyet töreni İki Eylül Kampüsü'ndeki Spor Salonu'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

3 MİLYON MEZUN

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan, şuanda 60 bin kişinin mezun olduğunu ancak önümüzdeki aylarda yapılacak 3 ders sınavı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki mezun sayısının 100 bine ulaşacağını söyledi. Gündoğan şunları kaydetti:

"Açık Öğretim Fakültesi, Türkiye'nin yüksek öğretimine çok büyük katkılar sunan bir sistem. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 40 yıl olmuş bir sistem ve 3 milyona yakın mezun vermiş. Yine 3 milyona yakın aktif, pasif öğrencisiyle Türkiye'nin değil sadece dünyanın en büyük eğitim sistemlerinden bir tanesi. Biz yaşam boyu öğrenme felsefesiyle Açık Öğretimde devamlı bir bölümü bitiren öğrencimizi bir başka bölüme öğrenci yapmak istiyoruz. 3-5 fakülte bitiren mezunlarımız var. Her geçen yıl kendimizi yeniliyoruz. Açık Öğretim aslında eğitimde fırsat eşitliği sunan bir sistem. Dolayısıyla binlerce engelli öğrencimiz bu imkandan yararlanıyor. Hatta bunun dışında cezaevlerinde yatan öğrencilerimiz var. Sayısı şuanda 2 binin üzerinde. Sadece ve Türkiye'de değil Avrupa'da cezaevlerinde yatan öğrencilerimiz var."

VALİ YARDIMCISI DA DİPLOMA ALDI

AÖF Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de mezuniyet cübbesini giyip kepini takarak törene katıldı. Diplomasını alan Avşarbey, "50 yaşına merdiven dayadığım şu günlerde 20'li yaşların başında üniversiteyi bitirme heyecanını taşıyan bir gencin heyecanını yeni bir diplomaya sahip ve milyonlarca mensubu olan bir üniversite ailesine katılmanın mutluluğunu taşıyorum. Bu AÖF'den aldığım ikinci diplomadır. Daha önce Adalet Yüksek Okulu'nu bitirmiştim. Açık öğretim okumaya eşimle başladım. Eşimin destekleri ile bugün ikinci diplomamı alıyorum. Bundan sonra da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü okumak istiyorum. Açık Öğretimde okumanın yaşı olmadığını örnek olarak gösterdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

60 YAŞINDA 3'ÜNCÜ DİPLOMASANI ALDI

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal da AÖF Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 3'üncü üniversiteyi bittirdiğini söyleyen Bakal, "üniversitenin sosyoloji bölümünü bitirdim. Sosyolog unvanını aldım. 1992 yılında İş İdaresi, 1996 yılında da Veteriner Sağlık Teknikerliği'ni bitirdim. Okumanın yaşı yok. Yüksek Lisansa başvurumu yaptım. Kabul edilirse kurumsal iletişim konusunda yüksek lisans yapmayı düşünüyorum" dedi.

ENGELLİYE FIRSATLAR SUNUYOR

Yüzde 70 oranında görme engelli olan Kübra Sadık Solmaz (29) Afyonkarahisar'dan geldiğini ve Valilikte sekreter olarak görev yaptığını belirtti. Solmaz, "Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. Burası engeline göre fırsatlar sunuyor. Okuyana engel yok diyoruz" dedi.

Bedensel engelli 25 yaşındaki Arzu Karataş da, (25) Sosyal Hizmetler Bölümü'nü bitirdi. Diploma töreni için Manisa'dan gelen Karataş, "burada olmaktan çok mutluyum. Açık Öğretim bizim engellilere gerçekten çok önem veriyor, yardımcı oluyor. Engelliler evlerinde kapalı kalmasınlar, okusunlar. Biz istediğimiz zaman hiçbir şey bize engel değil" diye konuştu.

AÖF Sosyoloji Bölümü mezunu Lütfiye Dursun (31) törene kızı Ayşe Arza Dursun (5) ile katıldı. Lütfiye Dursun elinde 'babamın duası, annemin gururuyum' yazılı döviz taşırken kızı Ayşe Azra Dursun ise 'sosyolog kızı olmak bir ayrıcalıktır' yazılı döviz taşıdı. Lütfiye Dursun daha önce İlahiyat Fakültesi'ni bitirdiği söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Mezuniyet törenine katılanları

-Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyelerinin salonu girişleri

-Mezunların salona girişleri,

-Mezunlardan Lütfiye Dursun ve 5 yaşındaki kızının elinde dövizle salonda yürümeleri,

-Lütfiye Dursun'un konuşması,

-Mezunlardan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in görüntüsü ve konuşması,

-Mezun olan TUKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal'ın konuşması,

-Görme engelli Kübra Sadık Solmaz'ın konuşması,

-Bedensel Engelli Arzu Karataş'ın konuşması.

-Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan'ın konuşması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN -ESKİŞEHİR /

=======================================

Freni boşalan kamyon, restoranın mescidine girdi: 3 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, freni boşalan kamyon, yol kenarındaki restoranın mescidine girdi, 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Kahta-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Nusret Çevik yönetimindeki 63 K 4104 plakalı, inşaat iskelesi yüklü kamyon, restoranın mescidine çarparak durabildi. Kazada, kamyonda sıkışan sürücü Nusret Çevik ile yanında bulunan Engin Polat, Yunus Aciyan, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Nusret Çevik, Bünyamin Aciyan ve Vatan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Yunus Aciyan ve Engin Polat ise ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Kamyonun restoranta girmesi

- Toplanan kalabalık

- Yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılması

- Güvenlik önlemi alınması

- İtfaiye, AFAD ve sağlık görevlilerin çalışması

- Yaralılar çıkartılması

- Kamyon üzerinde inceleme yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN ()

=========================================

Aniden bastıran yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

BOLU’nun Seben ilçesine bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi'nde yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak yağış ve dolu ekili arazilere zarar verdi.

İlçeye bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle köyden geçen Acca Deresi taştı. Derenin taşmasıyla ekili araziler sular altında kaldı. Köylülerin tarla ve bağlarını sulamak için kullandıkları su pompaları da kullanılamayacak hale geldi.

Köyde çiftçilik yapan Ali Guruplu, hemen hemen tüm köylülerin ekili arazilerinde maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, “Zararımız çok büyük. Motorlarımız su altında kaldı. Her birimizin 50-60 bin lira zararı var. Tarım arazilerimizde buğdaylar, yulaflar, asmalar hepsi indi. Kuyularımız da sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı.ö dedi.

Mehmet Göney ise, yağmurun çok şiddetli şekilde yaklaşık 1 saat yağdığını belirterek, “Hasar bizde çok büyük. Domates yapmıştım, şu anda hasat dönemine yaklaşmıştı. Maalesef hepsi bitti. Ben ancak maliyetimi kurtarırım. En az 50 bin lira zararım var. Ama gitti, yapacak bir şey yok. Yağmur yağana kadar yemyeşil olan elmalar. Dolu yağışı nedeniyle zarar gördüö diye konuştu .

Kaymakamlık tarafından köyde hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Zarar gören tarlalar

-Biriken dolu

-Köylülerle röportajlar

-Detaylar

-Yağmur yağışının amatör kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/SEBEN(Bolu),(

=====================================

Amasya’da kaleci antrenörünün nikahı yeşil sahada kıyıldı

AMASYA 1’inci amatör ligde mücadele eden Amasya Belediyespor’un kaleci antrenörü Kenan İmrol (36) Azime Karaçaltı ile yeşil sahada kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

Amasya Belediyesporun kaleci antrenörlüğünü yapan ve aynı zamanda da adliyede çalışan Kenan İmrol aynı kurumda çalıştığı Azime Karaçaltı ile yeşil sahada Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in kıydığı nikah sonrasında dünya evine girdi.

Yeşil beyaz balonlarla ve futbol toplarıyla süslenen sahada nikahları kıyılan çiftin şahitliklerini Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ve Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı.

Yeşil sahada kıyılan nikah sonrasında Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in elinden evlilik cüzdanını alan gelin Azime Karaçaltı ve Damat Kenan İmrol’un mutlulukları gözlerinden okundu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Belediye Başkanının gelin ve damadı tebrik etmesi detay

-Gelin ve damadın futbol topları arasında sahaya gelmesi detay

-Belediye Başkanı tarafından nikah kıyılması detay

-Belediye Başkanı tarafından evlilik cüzdanının geline verilmesi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:54-BOYUT 439 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-