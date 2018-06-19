DHA YURT BÜLTENİ 19

Üniversiteli Feray, cinayete kurban gitmiş

MERSİN'de üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin'in katil zanlısı polis memuru 27 yaşındaki Fatih Burak Aykul'un 'kazaen öldü' iddiasını Adli Tıp Kurumu raporu çürüttü. Raporda Feray'ın tabancayla uzak atış sonucu öldürüldüğü vurgulandı.

Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, 19 Eylül 2017'de Mersin Mezitli'deki evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un silahından çıkan tek kurşunla hayatını kaybetmiş, olayın kazaen gerçekleştiğini savunan polis memuru Aykul ise tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Aykul, hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Sanık Aykul'un 'kazaen' silahın ateş aldığını ve Feray'ın hayatını kaybettiği iddiasına karşın raporda tabancanın uzaktan ateşlendiği vurgulandı. Raporu değerlendiren mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaası için süre istemesi üzerine sanık polisin tutukluluk halinin devamını karar vererek duruşmayı erteledi.

SOĞUKKANLIYDI, PİŞMANLIK HALİ YOKTU

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan baba Bekir Şahin, sanığın en ağır şekilde ceza alması yönünde talepte bulunduklarını belirterek, "Rapor katilin yalan söylediğini bir kez daha ortaya çıkardı. Biz başından beri kızımın kasten öldürüldüğünü biliyorduk. Çünkü biz kızımıza güveniyorduk. Deliller çok karartıldı, yok edildi. Tüm bunlara rağmen mevcut ipuçlarıyla buraya kadar geldik. 23 yaşında gencecik bir kızımızı kaybettik. Hiç kimsenin birini öldürmeye hakkı yoktur, isterse polis olsun. Bunun bedelini de en ağır şekilde ödemesi, kızımın kanının yerde kalmayacağı şekilde ağır ceza verilmesini bekliyoruz. Yargıdan ve yüce adaletten bunu bekliyoruz. Sanık her zamanki gibi bu duruşmada da soğukkanlıydı. Başından bu yana pişmanlık duymuş bir hali yoktu, yüz ifadeleri öyleydi" dedi.

GÖZYAŞLARI DİNSİN

Feray'ın acılı annesi Aysel Şahin ise sanığı tekrar tekrar görmenin kendilerini mahvettiğini söyledi. Türkiye'deki kadın cinayetlerinin artık sona ermesi ve anaların gözyaşlarının dinmesi gerektiğini isteyen Şahin, "Bu duruşmada sonuç bekliyorduk ama tekrar ertelendi. Bu bizi biraz daha mahvetti, biraz daha strese soktu. Çünkü her seferinde aynı şeyleri yaşıyoruz, her seferinde kızımızı bir kez daha kaybediyoruz. Hayatımızda daha önce görmediğimiz bir katili karşımızda görmemiz bizi daha çok yıpratıyor. Gencecik, savunmasız, üniversite son sınıf öğrencisi, mimarlık okuyan bir insan katledildi. Yeter artık, kadınlar ölmesin, analar ağlamasın, bu cinayetler bir son bulsun istiyorum. Müebbet hapis cezasıyla yargılansın ve o cezayı da alsın istiyorum" diye konuştu.

Ailenin avukatı Özgür Akdağ da duruşmanın karar için ertelendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Şahin ailesinin adliyeden çıkışı

Ailenin avukatlarıyla görüşmesi

Baba Bekir Şahin'in konuşması

Anne Aysel Şahin'in konuşması

Aile avukatı Özgür Akdağ'ın konuşması



BOYUT: 391 MB SÜRE: 03.34 DK

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()



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BAHÇELİ: ÇATILARI ZİLLET OLANLAR HAYAL ÂLEMİNDE YAŞIYORLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Samsun'dan sesleniyorum; zemheride yoğurt isteyen, cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar. Kökü ve kimliği bulanık olanlar, baltayla taşa vuruyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar, davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ilk mitingini 'Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına' sloganıyla Samsun'da düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Bahçeli'nin konuşmasından önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mitinge, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube üyeleri de katıldı.

'BU TOPRAKLARDA TUTUNMANIN BEDELİNİ KANIMIZLA ÖDEDİK'

Konuşmasında bağımsızlığın bir milletin namusu olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Bayrak ise bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığına leke sürmedi, bayrağını düşürmedi. Dünden bugüne zaman oldu aç kaldık, bazen açıkta gezdik ama asla muhtaç olmadık. Nefsimize teslim olup, nesillerimizi teslim etmedik. Üç kuruşluk menfaatlere tarihi haklarımızı değişmedik. 'Gemisini kurtaran kaptandır' demedik. Eyyamcı, neme lazımcı, çıkarcı olmadık. Bu topraklarda tutunmanın bir bedeli vardı, bunu kanımızla ödedik. Bir devlete, bir millete, bir bayrağa sahip olmanın şartları vardı, nitekim gereğini alnımızın akıyla, bileğimizin hakkıyla yerine getirdik. Yastığımız taştan, yorganımız topraktan da olsa vazgeçmeyiz bu vatandan, taviz vermeyin al bayraktan" dedi.

'ZEMHERİDE YOĞURT İSTEYEN CEBİNDE İNEK TAŞIR'

Türk düşmanlarının el ele verip aynı hizaya girdiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'ye diş bileyen çevrelerle aynı havzada buluşup, beraberce cephe alıyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur. Gelecek yoktur asla umut yoktur. Biz 'Cumhur İttifakı' diyoruz; yıkım koalisyonu Cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor. Biz 'bağımsızlık' diyoruz; zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağını söylüyorlar. TBMM'de çoğunluğu kazanacaklarını ileri sürüyorlar. Eski sisteme geri döneceklerini iddia ediyorlar. Atalarımız ne güzel de ifade etmiş; 'Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş'. Yoktan da yonga çıkmazmış. Samsun'dan sesleniyorum; zemheride yoğurt isteyen, cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar. Kökü ve kimliği bulanık olanlar baltayla taşa vuruyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. İçimizden devşirilmiş bazı isimler PKK'nın dümenine nasıl tutunduklarını gösterdi. FETÖ; HDP, İP ve CHP lehine zaten faal şekilde çalıştığını çoktan beyan etti. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" ifadelederini kullandı.

Aklını milletten alan Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin özlemlerinden doğduğunu dile getiren Bahçeli şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de milli bekamızın güvenceye alınma ihtiyacından ortaya çıktı. Soruyorum sizlere; zalimlere karşı bir miyiz, hainlere karşı beraber miyiz, FETÖ'ye, PKK'ya, bunların siyasetteki taşeronlarına karşı aynı safta mıyız? 15 Temmuz'da vatan parçalanıyordu, tıpkı 1919'da olduğu gibi. 15 Temmuz'da bayrak soluyor, devlet çöküyordu, tıpkı 1919'da yaşandığı gibi. Neredeyse Türkiye iç kargaşa ve çatışma ortamına sürükleniyordu. Bağımsızlığımız elimizden kayıp gidecekti. 19 Mayıs 1919'dan öç alınacaktı. FETÖ, müstevlilerin yarım kalan emellerini tamamlamak için ateşe, silaha, bombaya sarılmıştı. Ederi bir dolar olan hainler TBMM'yi bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine, MİT ve emniyet binalarına kurşun yağdırdılar. 251 vatan evladını şehit ettiler. 2 bin 194 vatan evladını yaraladılar. Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan küçük ve dar kadrolu bir ihanet çetesi acımasızca Türkiye'ye saldırdı. Oluk oluk kan döktüler. Askeri kamuflaj içine saklanan alçaklar tarihi varlığımıza az daha kastediyorlardı. Bekamızı infaza kalkıştılar. Böylesi bir durum karşısında Türk milleti tepkisiz kalamazdı. Türk milliyetçileri sessiz ve hareketsiz duramazdı. İşgal teşebbüsüne karşı en sert duruşu gösterdik. Darbeci teröristlerin önünü kestik. Aziz milletimiz bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' dedi, FETÖ'cüleri doğduğuna pişman etti. Zulüm püskürtüldü. İşgal denemesi, ihanet seli tersine çevrildi. Türk milleti mukaddesatına sahip çıktı. Samsun al bayrağını indirtmedi. 15 Temmuz'dan sonra devletin ve milletin güvenliğini en üst düzeyde temin etmek mecburiyetti. Çünkü hainler durmayacaktı. Türkiye'ye kefen biçen şerefsizler vazgeçmeyecekti. İşte bu gelişmeler karşısında Türk milletinin nefsi müdafaa gayretinden, egemenlik haklarını muhafaza gayesinden yeni bir hükümet sistemi tecelli etti."

Cumhur İttifakı'nın milli aklın ürünü olduğunu belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu aklın sonucudur. Cumhur İttifakı adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükûnetin, istikrarın, birliğin güvencesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezidir" dedi.

Terörizmle çok boyutlu süren mücadelenin başarısı için yeni hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla 24 Haziran'dan sonra uygulamaya geçmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle dedi:

"Menbiç’teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El Bab'daki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmelidir. Şimdi soruyorum; 24 Haziran'a hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir kez daha destek verecek misiniz? Cumhur İttifakı, millet aklı deyip, TBMM'de güçlü MHP'ye 'Evet' diyecek misiniz? Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Biliniz ki, varlığınız her zaman gücümüze güç katıyor. Cumhur İttifakı'nın fedakârlığı, aziz milletimizin iradesiyle şekillenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye inancın, milli vicdana sadakatin ifadesidir. Bu yüksek inanç ve sadakat, muazzam bir kudretten nasıl bir mücadele yöntemi çıkabileceğinin de eşi bulunmaz bir örneğini teşkil edecektir. Türkiye, 24 Haziran'dan sonra rahat bir nefes alacaktır. Hainler sinecek, Türk düşmanları felç geçirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin yeniden inşası konusunda sorumluluk almaktan, üstüne düşeni yapmaktan bir an olsun tereddüt göstermeyecektir. Biz Türkiye için varız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alandan detay

-Vatandaşlardan detaylar

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vatandaşları selamlaması

-Detaylar

(SÜRE:3.05 Dk) (BOYUT:346.62 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Ortaca'da sanağak yağmur

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Ortaca'da bugün saat 17.30'da aniden başlayan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur sırasında vatandaşlar saçak altına sığındı ya da poşetlere sarılarak korunmaya çalıştı. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Bir süre sonra yağmur etkisini yitirirken, kentte hayat normale dönmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağmurdan görüntü

- Saçak altına sığınanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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Bodrum'da hayvanseverlerden kötü muameleye tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen avukatlar ve hayvanseverler, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeği hatırlatıp hayvanlara kötü müdahale gösterilmesini kınadı. Basın açıklamasına Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, kucağında gelen iki aylık olan ve üç patisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek sokakta ölüme terk edilen yavru kedi ile katıldı.

Avukatlar ve Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri, Bodrum Adliyesi önünde hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkan Füsun Uslu, Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız, 50'ye yakın avukat ve hayvanseverin katıldığı açıklamada bazı hayvanseverler köpekleriyle katıldı. Ellerinde 'Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez', 'Bugün onlar yarın siz, Hayvana kötülük erken uyarıdır', 'Hayvanlar mal değil candır', 'Sizin sokağınız bizim hayatımız', 'Yaşamak bizim de hakkımız' yazılı dövizler taşıyan hayvanseverler, can dostlarına kötü muameleye tepki gösterdi. Basın açıklamasına Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı Hikmet Yıldız'ın kucağında gelen iki aylık olan ve üç patisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek sokakta ölüme terk edilen yavru kedi damga vurdu. Turgutreis Hayvan Barınağı'nda ilk tedavisi yapılan kediyi sahiplenen Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, hayvanlara kötü muamele yapan kişilerin insan olamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler hayvanın eşya değil, can olduğunun kabul edilmesini istiyoruz. Hayvana şiddetin, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmasını ve suç işleyenlerin caydırıcı ve ağır cezalarla cezalandırılmalarını istiyoruz. Bizler, tüm canlıların yaşam haklarının korunması için artık ve acilen, gerekli ve yeterli kanunların çıkarılmasını istiyoruz. Bu tasarıya ilişkin görüş ve düşüncelerimizi, gerek sivil toplum örgütleri ile gerekse barolarla yaptığımız çalışmaların sonucunu yazılı olarak ilgili Bakanlığa sunmuş bulunmaktayız. Söz konusu tasarı, bu görüş ve önerilerimiz dikkate alınmadan çıkarılacak olursa çok daha kötü sonuçlarla karşılaşmamız olasıdır. Ayrıca, bu konudaki yasal düzenlemeler çok uzun zaman aldığı gibi maalesef aleyhte çalışan siyasiler de azımsanamayacak sayıdadır. Uygulamada yine insan faktörü işin içine girmektedir. Şu anda yürürlükte olan 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikte çok güzel düzenlemeler de mevcuttur ancak uygulayıcıların ve belediyelerin birçoğu, düzenlemenin tam aksi uygulamalar içindedirler ve buna ilişkin şikayetlerden de bir sonuç alınamamaktadır. O yüzden, asıl ve en önemli konu eğitimdir. Çocuklarımızı iyi eğitmeli, hayvan ve doğa sevgisi ile kısaca insan olarak yetiştirmeliyiz."

Basın açıklaması, hayvanseverlerin alkışlı protestosuyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvanseverler avukatlar adliye önünde

- Basın açıklamasının yapılması, üç patisi kesilen yavru kedi , hayvanseverlerin tepkileri

- Basın açıklamasının yapılması

- Yavru kedi Çevik'ın kucağında

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, )

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Demiryolu iş otosunun çarpması sonucu yaralandı

KÜTAHYA'da rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz'e (17) demiryolu iş otosu çarptı. Sağ kolundan yaralanan Nergiz, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rayların üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz'e, Tamer Kale'nin makinistliğini yaptığı demiryolu iş otosu çarptı. İş otosunun altına kalarak sağ kolundan yaralanan Ahmet Demirhan Nergiz, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinist Tamer Kale de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Demiryolu iş otosu

-Olay yerindeki polisler

-Yaralının kaza yerindeki fotoğrafları

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/

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ÇAVUŞOĞLU, BUCAK'TA MİTİNGE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un ardından partisinin düzenlediği miting dolayısıyla Bucak ilçesine geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm hainlerin nerede olursa olsun tepesinde olduğunu söyledi. Kim tehdit oluşturursa hesabını sorabilecek bir Türkiye olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "O Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan diye bir lideri var artık. Vakit Türkiye vakti. 16 yıl önce yola çıkarken de 'Türkiye vakti' demiştik. 16 yıldır yaptıklarımız sağlam bir temel, 1979 yıllarına göre kıyaslarsak müthiş. Hayal bile edilemeyenleri yaptık" dedi.

'CHP'NİN İÇİNDE PKK SEMPATİZANI MİLLETVEKİLLERİ VAR'

Meydana çıkanların Türkiye için bir projeleri olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bunları ipleri elinde tutanlar birleştirdi, zıt kardeşleri. 'Beraber olacaksınız ona göre.' Nasıl oluyor da Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yapabiliyor. Bunun arkasında hangi güç var? CHP kiminle ittifak yapıyor, ben defalarca söyledim dava açın dedim, bugün de söylüyorum CHP'nin içinde PKK sempatizanı milletvekilleri var. CHP'nin içinde DHKP-C'li milletvekilleri var. Zaten bugün DHKP-C'nin PKK ile bir farkı var mı? Yok. Ön seçimle geldiler. Bir tarafta terörle mücadele edenler Cumhur İttifakı, bir tarafta PKK'lıları hapisten çıkarmaya çalışanlar. Bunların içerisinde sözde milliyetçi geçinenler de var. Sözde milliyetçilerle hapisteki PKK'lıları dışarı çıksın noktasına kim getirdi acaba. Bunların amacı farklı. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan gitsin ve gerisi tufan diyorlar."

Bakan Çavuşoğlu, Bucak'a yönelik yatırımlar ve projelerin devam edeceğini de belirtti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasının ardından Burdur'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçilecek.

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

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Hayvanat bahçesinde 4 ceylan ile 4 koati doğdu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, 4 ceylan ve 4 koati dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda geçen yılın Nisan ayında açılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde nüfus, her geçen gün artıyor. Hayvanat bahçesinde son olarak 4 ceylan ile 4 koati dünyaya geldi. Yavru ceylanlar ve koatiler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ceylan yavruları doğduktan birkaç saat sonra hareketlenip, diğer ceylanların yanına katıldı. Koati yavruları ise anne koatiyi taklit ederek, tırmanmaya ve toprak altında besin aramaya başladı.

Yetkililer, 85 bin metrekarelik hayvanat bahçesinde, 243 farklı türden 1600'den fazla hayvanın bulunduğunu söyledi. Yavruların dünyaya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirten hayvan bahçesi yetkilisi, "Uzun burunlu 4 koati yavrusu ile tanışmak isteyen misafirlerimizi, hafta sonları saat 14.30'da gerçekleşen koati besleme saatine bekleriz. Ceylan yavrularımızı ise diğer aile üyeleri ile birlikte oyunlar oynarken görebilirsiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koatilerin görüntüsü,

-Yavru ceylanların görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()

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Polis memuru intihar etti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis memuru 32 yaşındaki Hüsnü Y. (Yılmaz), girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla başına tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Hüsnü Y., bugün saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Haluk Alpsu Bulvarı üzerinde bulunan evlerinin yatak odasında, başına dayadığı beylik tabancasını ateşledi. Eşi Gözde Y., silah sesiyle girdiği odada Hüsnü Y.'yi kanlar içinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüsnü Y. 'nin öldüğü belirlendi. Hüsnü Y.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hüsnü Y.'nin ölümüyle, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (3)

SERBEST KALDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde köpeği öldüren bir mescit de gönüllü müezzinlik yapan F.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.D.'nin ifadesi alınırken, serbest bırakıldı. F.D. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Nabi YAZICI / KOCAELİ