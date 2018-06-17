DHA YURT BÜLTENİ - 19

Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü



MERSİN'in Silifke ilçesinde, dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Dana Adası İngiliz koyu mevkiinde bir grupla yaptığı dalışta rahatsızlandı. Kendisiyle suya giren diğer dalgıçların fark etmesi üzerine suyun üzerine çıkarılan Atakut, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atakut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Binbaşı Atakut'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Sağlık fotoğrafları

- Atakut'un bulunduğu tekne

- Atakut'un tekneden indirilmesi

- Toplanan kalabalık

- Atakut'un ambulansa konması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: SİLİFKE(Mersin),()

========================

Yeğenine sinirlenen kadın evini yaktı



ADANA'da, ablasının oğluyla tartışan Hatun Tilkin (55), sinir krizi geçirince evini ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47081 Sokak'ta iddiaya göre, ablasının oğlu Ömer H. ile tartışan Hatun Tilkin, sinir krizi geçirdi. Yeğenini evden kovan Tilkin, sinirini alamayınca evini ateşe verdi. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPILARI KİLİTLİ EVDE DUMAN ALTINDA KALDI

Kapıları kilitlenmiş evde dumanların arasında kapıyı açmayan Tilkin'i, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı. Kapı önüne çıkarılan Tilkin, baygınlık geçirdi. Eve gelen 112 Acil ekipleri, Tilkin'e ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tilkin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması

- Evden çıkarılan Hatun Tilkin'e müdahale edilmesi

- Ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,()

====================================

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

ADANA'da kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bir arazinin ortasındaki su kuyusunda keçi olduğu fark eden tarım işçileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ekipleri, keçiyi mahsur kaldığı yerden iple çıkardı. Keçi, sahibi Ali Dağlı'ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Keçiyi kurtarma operasyonu

Haber-Kamera: ADANA,()

=======================

Kaza yapan otomobil, 50 metre derinliğindeki bahçeye uçtu

ELAZIĞ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yol kenarında bulunan 50 metre derinliğindeki bahçeye uçtu.

Elazig'ın Harput karayolu 5'inci kilometresinde seyir halinde olan 23 EB 930 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle viraji alamayarak yol kenarinda bulunan 50 metrelik bahceye uçtu. Bahçe sahiplerinin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin araç içinte yaptığı araştırmada boş bira kutuları bulunurken, bahçeye uçan otomobil vinç aracılığıyla bahçeden çıkarıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otomobilden görüntü

- Otomobilin vinç yardımı ile çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,()

=================================

Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü (2)

ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMİŞTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde dalış için girdiği denizde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, 23 Şubat'ta Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerler için mektup yazan Albayrak İlkokulu öğrencilerini kabul etmişti. Öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olan Atakut, onlarla yakından ilgilenerek şunları söylemişti:

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağolun, varolun bize destek oldunuz, bizi çok mutlu ettiniz. Sizler gibi pırlanta gençliğimiz olduğu sürece ne bu millete, ne bu askere, ne bu orduya, ne bu Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir şey olmaz, hiç merak etmeyin. Hepimiz askeriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Tayfun Atakut'un öğrencilerle konuşması

- Öğrencileri uğurlaması

- Motosiklete binmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

===========================================

Kastamonu'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı



KASTAMONU'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı araçta bulunan 6 kişi öldü, diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kastamonu Devrekani yolu Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'nun Daday ilçesinden Kastamonu Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu Enver Binen'in kullandığı 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu'dan Küre ilçesine seyir halinde olan Ali Erol'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil Kırcalar kavşağında kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası Kadriye Binen (71) ile Selanay Binen (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Enver Binen ile Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve Müzeyyen Ergin (19) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Ali Erol ve yanında bulunan Ragıp Kara ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yeri

-Kaza sonrası olay yerinde hayatlarını kaybedenler

-Kaza yapan otomobil

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

SÜRE: 01.20 - BOYUT: 42,3 MB

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

==========================================

