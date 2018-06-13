DHA YURT BÜLTENİ - 19

KAHRAMANMARAŞ'TA SEL FACİASI: ANNE VE 2 ÇOCUĞU BODRUM KATTAKİ DAİREDE BOĞULDU (2)

NOT: Sel felaketinde ölen anne ile çocukların yaşları kaynağından alınan bilgi ile düzeltildi.

SEL SULARI DUVARI YIKIP EVE GİRMİŞ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Uşak (40) ile çocukları Ali Osman Uşak (7) ve Mevlüt Uşak'ın (9) ölümünün ardından olay yerinde yapılan incelemede suların evin arka penceresinden girdiği belirlendi. Yolun yukarısından gelen sel sularının evin arkasındaki ihata duvarını yıkıp arka pencereden içeri girdiği tespit edildi. Fatma Uşak'ın felaketten dakikalar önce sel sularının getirdiği bir ağaç dalını aldıktan sonra eve girdiği ortaya çıktı. Olayı görenlerin bir hazır sıva imalatı yapan iş yerinde çalışan Hasan Uşak'ı aradıkları ancak Uşak'ın eve geldiğinde acı haberi aldığı belirtildi.

BABA UŞAK ACI HABERLE SARSILDI

Bu arada olaydan sonra 'sel var eve gel' şeklinde haber verilmesiyle işten ayrılarak eve gelen inşaat ustası Hasan Uşak, eşi ve iki çocuğunun ölüm haberiyle sarsıldı. Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Hasan Uşak, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Büyük acı yaşayan Uşak, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra bir açıklama yapan Vali Özkan, ilgili birimlerin selin ardından gerekli çalışmalara başladığını belirterek, "Bu bölgede 3 tane kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Vefat eden kardeşlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç ise, tahminlerin üzerinde bir yağmur yağdığını belirterek, "Çok üzgünüz, şehrimizin altyapısıyla ilgili yoğun çalışmalar, kilometrelerce yağmur kanalları, su kanalları yaptık ama hatta kuşaklama kanalı da yapıldı, şehrin hemen yukarısında yeni yapıldı. Ama bölgesel yağan bu aşırı sağanak karşısında bu bildiğim kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla meteorolojinin de tahmin etmediği bir yağış bir anda bastırdı. Çok acı bir olayla karşı karşıyayız, başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evin önündeki kalabalık

- Evin içerisi

- Evin önünden detay

- Sel sularının girdiği arka bölüm

- İnceleme yapan polisler

- Vahdettin Özkan ile Fatih Mehmet Erkoç'un inceleme yapması

- Özkan'ın açıklama yapması

- Erkoç'un açıklama yapması

- 3 kişinin öldüğü evin önünden akan sel suları

- Kahramanmaraş'taki selden detay

- Bir kişinin sel sularına kapılıp gitmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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BAKAN KURTULMUŞ: TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 1.5 TRİLYON DOLAR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele konusuna değinerek, "Türkiye’nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolar bir kaybımız var" dedi.

Çeşitli incemele ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Ali Mantı'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörden kurtulması gerektiğini ifade ederek, terörün sonlanmaya yaklaştığını söyledi. 1984 yılından bu yana Türkiye'nin terörle mücadelede 40 bin insanın hayatını kaybettiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, mücadele kapsamında 1.5 trilyon dolar da para harcandığını ifade etti.

PKK, DEAŞ ve FETÖ örgütlerinin hiç birinin sadece kendisinden ibaret olmadığına vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, uluslararası anlamda destek olmazsa, hiçbir örgütün bir haftadan fazla dayanamayacağını dile getirdi. Terör örgütlerine silah, istihbarat ve siyasi destek verildiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "1984’ten itibaren gelişen olaylar sonucu Türkiye’nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolarlık bir kaybımız var. 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Bu ağır bedel Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye’nin bundan kurtulması gerekiyor. Türkiye’de bu terör örgütlerini destekleyen siyasi lojistik, askeri destek veren, onlara silah sağlayan çok sayıda yabancı güçlerin olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri bir şekilde sonlanmaya doğru geldi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valilik makamı önünde kurum amirleri ile selamlaşma

-Valilik önünde hatıra fotoğrafı

-Valilik makamı ziyaret

-Kurtulmuş’un açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, ()

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BAKAN ÖZLÜ: KARŞI TARAF YIKMAK ÜZERİNE KONUŞUYOR

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, muhalefetin kin ve nefretle davrandığını belirterek, "Biz yapmak için, yapacaklarımız için, yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitim sonrası sandık görevlilerine verilen iftara Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, "Bizim Başbakanımız, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları hep yapmak üzerine, sevgi üzerine şefkat üzerine. Biz yapacaklarımızı söylüyoruz, yaptıklarımızı söylüyoruz, sevgi ile şefkatle davranıyoruz. Karşı tarafa bakın, karşı taraf yıkmak üzerine konuşuyor. Kinle ve nefretle davranıyor, tepki ile davranıyor. Aramızda ki fark bu. Biz yapmak için, yapacaklarımız için yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar. Muhalefet söylemlerine bakın, sevgi, şefkat, kucaklamak bunları göremezsiniz. Tutturmuşlar AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, başka söyledikleri bir şey yok. Türkiye'nin geleceği sadece Türkiye'nin geleceği değil, bölgenin geleceği, mazlumların geleceği, AK Parti’nin geleceği ile ilgilidir. Biz ne kadar güçlü olursak, AK Parti ne kadar güçlü olursa, arkamız ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacak. Bizim bölgemizde ki mazlumlar, yoksullar haksızlığa uğrayanlar, onlarda o kadar güçlü olacaklar. Dolayısı ile bu son 10 gün sizlerden büyük bir heyecan, şevk ve istekle çalışmanızı istiyoruz. İnşallah hep beraber çalışacağız" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın gelişi

- İftar alanından görüntü

- Bakan Özlü'nün konuşması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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ADALET BAKANI GÜL: CUMHUR İTTİFAKI’NIN KARŞISINDA YIKIM İTTİFAKI VAR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın karşısında yıkım ekibinin olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Merkezi tarafından Gaziantep'te düzenlenen iftar programına katıldı. Bir otelde düzenlenen iftara Bakan Gül'ün yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, iki partinin milletvekili adayları ve partililer katıldı.

İftar sonrası salondakilere seslenen Gül, Cumhur İttifakı ile ilgili konuşarak vatandaşların ittifaka gerekli desteği vereceğini söyledi. Gül, hükümetin 16 yılda büyük işler yaptığını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın karşısında adeta bir yıkım ittifakı var. Türkiye geride kalan 16 yılda çok önemli başarılar elde etmiştir. O yüzden 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilecek her oy büyük önem taşımaktadır. Cumhur İttifakı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ile hiç bir şekilde milletin değerleriyle karşı karşıya gelmeyen Erbakan Hoca'nın, devlete çok önemli katkılar veren Turgut Özal'ın, Menderes'in ruhları vardır. Özetle bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum. Terörle etkin mücadele için, teröre uzanan tüm elleri engellemek için desteklerinizi bekliyoruz. Bunların devamı için güçlü bir destek vereceğinize inanıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, bugüne kadar halkla beraber yürüdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Devlet, millet ve İslam’ın menfaatine uygun olan her konuda destekçi olacağız. Bu ittifakın temelleri 15 Temmuz gecesi atıldı. Darbeyi duyduğumuzda kimin kime karşı olduğunu bilmeden teşkilatlarımızı uyarıp darbeye karşı mücadele edileceğini duyurduk. Meclis bombalanırken oradaydık. Arkadaşlarımız illerde ilk sokaklara çıkanlardan oldu. Sivil bir hareketin içinde yer aldık. Milli iradeye kimsenin el koymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu seçim, milli iradeye millet dışında hiç bir güç müdahale edemez diyenlerle karşısında olanların seçimidir. Bu ittifak sadece Türkiye için değil tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin geleceği için kuruldu. Kerkük'te de, Halep'te de, Kırım'da da herkes Cumhur İttifakı'nın kazanması için dua ediyor. HDP'ye verilen her oy PKK'ye verilmiştir. HDP'nin ayağına giden PKK'nın ayağına gitmiştir. Bana göre Pervin Buldan ile Salih Müslüm'ün farkı yoktur. Bana göre Selahattin Demirtaş ile Öcalan'ın farkı yoktur. Bunlar örgüttür ve birisi şehir birisi dağ kadrosudur. Biz olaya böyle bakmazsak Kürt kardeşlerimize de yanlış yapmış oluruz. Biz dik durup düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz, HDP'nin PKK ile farkının olmadığını anlatmalıyız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Mustafa Destici'nin konuşması

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-)

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Şahin (56), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahin'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir hemşire yaptı.

Kaza saat 20.00 sıralarında, Çıldır Mahallesi Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. Hanım Şahin, iddiaya göre park halindeki iki aracın ortasından aniden çıkarak koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Celal Umut (27) yönetimindeki 48 VM 508 plakalı otomobil, duramayarak Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanım Şahin kafasını otomobilin ön camına vurup yaklaşık 5 metre savrularak beton zemine düştü. Kazayı gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yoldan geçen bir hemşire kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Hanım Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis, otomobil sürücüsü Celal Umut'u ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Alkolsüz olduğu belirlenen Celal Umut'un ifadesinde, "Yolumda devam ediyordum. Birden arabamın önüne çıktı. Nasıl yaşandı, oldu ve bitti anlayamadım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıya müdahale edilirken görüntü

- Otomobil sürücüsünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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