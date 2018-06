DHA YURT BÜLTENİ - 19

FETÖ'den tutuklu iki komutana hapis cezası

Zonguldak'ta, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan 15 yıl, aynı komutanlıkta görevli albay Mustafa Kemal Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hapis cezası talep edildi. Bugün görülen duruşmada, eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk son kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları savcılığın mütalaasına karşı savunma yaptı. Mahkeme heyeti eski tuğgeneral Hasan Doğan'ı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Doğan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ise beraat etti. Eski albay Mustafa Kemal Öztürk ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk'ün diğer suçlardan beraatine karar verildi.

Akşener: Kahve açacağına emeklinin cebine para koy/EK

GÜMÜŞHANE MİTİNGİNDE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Rize'den kara yoluyla geldiği Gümüşhane'de düzenlenen mitingde partililere hitap etti.

Türkiye'de işsizlik sorununu çözeceklerini belirten Akşener, "Çiftçiden esnaftan memurdan emekliden aldığımız bilgiler ışığında projeler hazırladık. Bu projelerimiz pek çok kişinin ve özellikle AK Parti'yi yöneten genel başkanlığı yapan Sayın Erdoğan'ın asabını ve sinirini bozdu. Çünkü biz devletin korkutan, vatandaşını tekmeleyen bir devlet değil, tek başına yumruk gibi inen bir devlet değil, vatandaşının, milletinin omzunda bir el olması gerektiğini söyleyen, buna inanan bir hareketiz. Onun içinde birer bir insanı, genci, kadını, esnafı, memuru, çiftçiyi birebir hedef alan insana dokunan projeler yaptık. Bunlardan bir tanesi tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigortasını devletin üstlenmesi ve kadınlarımızın sigortalanması. İkincisi tarım bitirildi bu ülkede, çiftçi aç ve perişan bu ülkede. Tarlasına küsmüş çiftçinin tarlası ile barışmasının yolunu açmak, onun içinde ithalat cenneti olan Türkiye'yi 5 yıl içerisinde gıda ithalatı tarım ürünü ithalatını geçmiş, buna karşılık ihracata başlamış bir ülke haline getirmek birinci hedeflerimizden birisidir. Üretim olmadan iş olmaz, üretim olmadan kalkınma olmaz üretim olmadan zenginlik olmaz. Başka bir sorunda genç işsizliği. İş vermek, devletin görevidir ve borcudur. Bu borcu ve görevi yerine getirmek için her yıl 50 milyar dolarlık istihdam yaratacak, yatırım yapacağız. Yani 5 yılın sonunda her sene gençlerimizi işsizlerimizi istihdam ederek 5 yılın sonunda işsizliği OECD normlarına getireceğiz" dedi.

'HERKES BANA KAYNAK SORUYOR'

Tarım alanında bir çok projelerinin de olduğunu kaydeden Akşener, "Herkes bana kaynak soruyor televizyonları izliyorum adayların hiçbirine vaatleri ile ilgili kaynak sorulmuyor. Bana soruluyor. Tamda adamına soruyorlar. Şimdi 8 milyar Türk Lirası bu ne biliyor musunuz? An itibariyle Türkiye'de 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Bu neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Hani bu bakanların, bakan yardımcılarının, eşlerinin, oğullarının, çocuklarının, gelinlerinin, kızlarının lüks arabaları var ya, işte onların kira parası. Onlara diyeceğim ki 'İnin o arabalardan inin bakayım, borçlunun borcunu ödeyeceğiz' Buğdaydan soğana, etten mercimeğe kadar, bu ülke her bir tarım ürünü ithal eder oldu. Gelecek dönemin en önemli kavgası, savaşı su ve gıda üzerinden olacaktır. Tarlasına küstürülen çiftçinin niye tarlasına küstüğünü, bir köylü kızı olarak iyi biliyorum. Çünkü mazot, gübre ve yem pahalı. Mazotlu düşüneceğiz Amerikan çiftçisi kaç liraya kullanıyorsa bizim çiftliğimiz de o kadara mazot kullanacak. Gübre ve yem fiyatlarını da ona göre ayarlayacağız" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAP TUTUKLAT BENİ KARDEŞİM'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisiyle ilgili FETÖ iddialarına da tepki gösterdi. İddialara son kez yanıt verdiğini ve bir ke daha konuşmayacağını belirten Akşener şunları söyledi:"Koskoca Başbakan elinde belge, bilgi, olmadan konuşuyorsa gayri ciddi bir adamdır. Koskoca Başbakan bunu söylüyorsa gereğini yapmalıdır. Ey Sayın Binali Yıldırım, bak benim dokunulmazlığım yok. Ben buralardayım, hemen gereğini yap tutuklat beni kardeşim. Ama yapamazsınız biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Kim FETÖ'cü, kim değil ben biliyorum. Benim sülalem de yok ama hepinizin damatları FETÖ okullarından mezun. İsmail Kahraman diye bir adam var. O arkadaş damadı FETÖ'Den kaçak, han bin yaşında bir abi var ya o. Bin yaşında Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. İşte bu abimizin damadı kaçak. Adamın damadın iş yerine kayyum geldi. Kayyum kim biliyor musunuz? Diğer damat. Bunların 'Benim FETÖ'cüm, senin FETÖ'cün' diye çaycıyı çorbacıyı içeri tıktı, bir kısım insanı açlığa mahkûm ettiği, zengininin kaçtığı ve kendi FETÖ'cülerinin ise gayet iyi yaşadığı bir FETÖ ile mücadeleleri var. Bir kere daha diyorum daha da konuşmayacağım. Bana bugüne kadar FETÖ'cü diyip işlem de yapılmadığına göre, iftira atan herkes 7'den 77'ye kim varsa şerefsizdir, ahlaksızdır. Hadi bakalım hadi bakalım. Ama bunlar ancak dedikodu yapar. Bunlar bu mücadeleleri yapamaz. Korkak tavuklar yapamaz. Hani Amerika'ya Osmanlı tokadı atılacaktı, 3 buçuk saatlik görüşmeden sonra ortaya ne çıktı? 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Bunların tamamı şeker fabrikasını satın alanlar. Seçildiğim ilk gün bunları iptal edeceğim sakın bu işe elinizi sokmaya kalkışmayın" 3600 ek gösterge konusunu 6 aydır dillendirdiğini aktaran Akşener, hükümet kanadından bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verileceğinin açıklandığını hatırlattı, müjdede kendisinin kıyağı olduğunu söyledi. İçişleri bakanlığı döneminde polislere ekstra yüzde 18 zam yapıldığını da dile getiren Akşener, uygulamanın kendileri dönemine nasip olacağını da ekledi.

================================================

Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'de teröristlerin tepelerine bineceklerini ve orayı teröristlere zindan edeceklerini söyledi.

Memleketi Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, eksik veya yanlışları olabileceğini, ancak 16 yıldır millete hizmetkar olmak için çalıştıklarını söyledi. Yine aday olarak milletin karşısında olduklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti hükümetlerinin hizmetlerini anlattı.

Küresel sistemde adaletsizliğin değişmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "BM adalet dağıtamıyor, bunu bizim dışında söyleyebilen başka bir ülke var mı? Kudüs davasını bizden daha güçlü savunan bir ülke var mı? Dünyada sözü geçen bir ülke olduk. Dünyada 241 temsilciliğimiz ile bayrağımız dalgalanıyor, bu anlamda dünyada 5'inci olduk. Sahada da masada da güçlüyüz" diye konuştu. Türkiye'nin sınırları dışında da teröristlere fırsat vermediğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin'de, Cerablus'ta, El- Bab'da teröristleri temizledik. Kandil'de tepelerine bineceğiz, orayı da teröristlere zindan edeceğiz. Huzur içinde yaşamamız için bunu yapmamız gerekiyor" dedi.

================================================

Siverek’te husumetli aileler çatıştı: 3 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında alacak yüzünden husumet bulunan Lale ve Kankılıç ailelerinin fertleri, cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavgada yaralanan 3 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis olay sonrası kayıplara karışan diğer aile fertlerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



===============================================

Boşanma davası süren eşine otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ayhan Ö.,(35) adliye çıkışında boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ö.'ye (35) çarparak kaçtı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Ereğli Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Ayhan Ö., boşanma davaları devam eden eşi Yasemin Ö. ile adliyede buluşarak hafta sonu için çocuğunu aldı. Ayhan Ö., adliye çıkışında otomobiliyle eşine çarparak yaraladıktan sonra kaçtı. Yasemin Ö.’nün yardımına koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sırada çevredekiler, otomobil sürücüsünün genç kadına bilerek çarptığını iddia etti. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Ayhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

================================================

Çöpten torunlarına oyuncak çıkaran işçinin yüzü güldü

MANİSA'da, torunlarına alamadığı oyuncak ayıyı çöpte bulunca yanına alıp götüren belediye işçisinin halk otobüsünde çekilen fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, o işçiyle buluşup torunları için yeni bir oyuncak ayı hediye etti, duygulu anlar yaşandı.

Manisa'da bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf gündem yarattı. Selçuk Sönmez isimli kullanıcı belediyenin halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli bir oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafını 'Manisa'da belediye otobüsünde çektim bu fotoğrafı. Umarım bu iyi yürekli babanın ve çöpte bulduğu oyuncak ayıyı götürdüğü çocuğunun güzel bir hayatı olur' sözleriyle paylaştı. Fotoğraf bir anda sosyal medyada dağıldı ve birçok kullanıcı kirli oyuncak ayıyla yolculuk yapan bu kişiyi bulmak ve yardım etmek amacıyla girişim başlattı. 28 Mart'ta çekilen fotoğraftaki kişiye ulaşmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen 50 yaşındaki Ali Yener'e ulaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yener'i makamında ağırladı. Sezen (3) ve Arda (10) isimli 2 torunu ile Ergün'le buluşan Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi. Başkan Cengiz Ergün, bu duruma duyarsız kalamadıklarını ve fotoğrafın çok anlamlı olduğunu söyledi. Belediye işçisi Yener'in torunlarıyla yakından ilgilenen Ergün, "Bu evlatlar bizim de evlatlarımız. Biz onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Onları mutlu etmek görevlerimiz arasında" dedi. Ergün, Yener'in torunlarına sosyal medyadaki fotoğraftaki oyuncak ayıya benzeyen bir oyuncak ayı hediye etti. Ali Yener'in torunları da oyuncakları görünce büyük sevinç yaşadı.

"ÇÖP TENEKESİNDEKİ OYUNCAK AYIYI ALDIM, YIKADIM"

Cengiz Ergün'e teşekkür eden Yener de duygusal anlar yaşadı. Park bahçe biriminde çalıştığını kaydeden Yener, "Bir gün öncesi torunum benden bir ayı istedi. İmkanlar o zamanlar yok. Alamadım. Çöp tenekesinin yanından geçerken gördüm, temizleyeyim dedim. Aldım, temizledim, yırtıktı, dikişlerini düzelttim. Gönül isterdi ki alın terimle kazandığımdan alabileyim. Benim için bunları anlatmak zor oluyor. Eve getirdim. Torunum Arda 'dede aldın mı' dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. 'Dedem yenisini almadım ama ikinci elini aldım' dedim. Bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım" diye konuştu. Sosyal medyadaki fotoğrafını dün gece gördüğünü, ilk başta tepkili olduğunu dile getiren Ali Yener, "Sonra oturup düşününce sakinledim. Allah o kişiden razı olsun. Telefon açıyorlar, görüşmek istiyorlar" dedi. Torunları yeni bir oyuncak ayıya kavuşan Ali Yener, torunları ve kucağına aldığı oyuncak ayıyla belediyeden ayrıldı.

================================================

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Ankara'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Çetin idaresindeki 34 ABJ 354 plakalı otomobili 1495'inci cadde üzerindeki kavşakta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DD 0375 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta farklı yerlere savruldu. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkarken, kamyonet Yakup Tunçyürek kontrolündeki 06 AYR 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 AYR 82 plakalı otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı şekilde çıkan sürücü Yakup Tunçyürek, Onkoloji Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tunçyürek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.



