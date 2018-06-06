DHA YURT BÜLTENİ-19

AK Partili Ünal: 24 Haziran'da şahlanış dönemi başlıyor

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'deki mevcut yönetim sisteminin sürekli kriz üreten bir sistem olduğunu, bu sistemin değişmesiyle Türkiye'nin yoluna hem siyasetin hem sistemin gücüyle devam edeceğini belirterek, "24 haziran'da şahlanış ve yükseliş dönemi başlıyor. Ve bunu sizler gerçekleştireceksiniz" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftara katıldı. Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı davette konuşan Mahir Ünal, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde sistemin değişmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. Mevcut sistemin sürekli krizler üreten, 1950'lerin, 60'ların, soğuk savaş yıllarının şartlarına göre oluşturulmuş bir sistem olduğunu kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"O Yüzden Türkiye'nin 21'inci yüzyılda ayağa kalkıp lideriyle, milletiyle beraber büyük iddiaları olacaksa bunu gerçekleştirmek için güçlü bir hükümet sistemine ihtiyaç vardı. Bize bu değişikliği yaptırmamak için her şeyi yaptılar. Bu ülkede 2005'te, 2006'da hatırlayalım darbe girişimleri yaşandı. Bu ülkede cumhuriyet mitinglerini yaşadık, 'Cumhurbaşkanını seçtirmeyiz' dediler. Yetmedi kapatma davası açtılar, 27 Nisan E-Muhtırasını yaşadık. Yetmedi; geziyi, 17-25 Aralık yargı darbesini yaşadık. En son olarak 15 Temmuz işgal girişimini yaşadık. Bütün bunlar ortaya koydu ki biz, bu sistemi değiştirmeden devleti şeffaf ve devleti vatandaşa hizmetkar olan bir yapıya dönüştürmeden bu işler bizim, yani milletin istediği gibi olmayacak. Biz 16 yıl boyunca sistemin gücüyle yolumuza devam etmedik, 16 yıl boyunca biz siyasetin gücüyle yolumuza devam ettik. Sizlerin gücüyle yoluna devam etti Ak Parti. Şimdi sistemi değiştirdikten sonra Allah'ın izniyle artık Türkiye hem siyasetin hem sistemin gücüyle yoluna devam edecek. Yani çift kanatlı bir şekilde yoluna devam edecek. Millet, hem hükümeti hem meclisi seçecek. 16 yıllık mücadelemiz bizim bir diriliş mücadelesiydi şimdi 24 haziran'da şahlanış ve yükseliş dönemi başlıyor. Ve bunu sizler gerçekleştireceksiniz. 24 Haziran günü ne bitecek biliyor musunuz? 24 haziran günü sonsuza kadar eski Türkiye bitecek. 24 Haziran günü artık 15 temmuz'un etkisi bitecek. 24 Haziran günü, Türkiye'yi ele geçirmek isteyen vesayet odaklarının bütün hayalleri suya gömülecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal masada

- Davete katılanlar

- Mahir Ünal'ın davetlileri selamlaması

- Ünal'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Muharrem İnce, Eskişehir mitinginde konuştu

33 GÜNDE 70 MİTİNG

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir'de Sıhhıye Meydanı'nda halka hitap etti. Muharrem İnce, platforma eşi Ülkü İnce ile birlkite çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. İnce, 4 Mayıs’ta yola çıktıklarını, 33 günde 70’inci mitingi Eskişehir’de gerçekleştirdiklerini, 106 mitingde tamamlayacaklarını söyledi. İnce, “’İlk turda yüzde 30’u aşalım, ikinci turda Allah’ın izniyle bu seçimi alırız’ dedim. Ama iş değişti. Niye ikinci tura bırakayım. Birinci turda halledelim bunuö dedi.

İnce, bugüne kadar yaptığı konuşmalarda ‘gençler’, ‘gelecek’, ‘kuantum’, ‘sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim’, ‘nano teknoloji’ dediğine vurgu yaparak şöyle dedi:

“Ama Erdoğan beni rahat bırakmıyor. Sevgili hemşerim, ben ana tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum. Geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan iftarda Türk ordusunu övmüyor, ‘bayrak’ demiyor, ‘millet’ demiyor. ‘Muharrem İnce’ diyor, beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Ben dedim ki, TSK Disiplin Kanunu'nun 20’nci ‘Silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyete katılamaz.’ diyor. Orada bana ‘çırak’ derken alkışlıyorsun. Ben de ‘Erdoğan’ın generali misin, Türk Ordusu'nun generali misin? Senin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Ne diyorsam o. Söylediğimin arkasındayım. Erdoğan da ‘Sen ondan söktüğün apoletleri Apo’ya mı takacaksın?’ dedi. Apo’yu ben tanımam. Ama Erdoğan, Ergenekon’da, Balyoz’da cezaevine attığın generallerin apoletlerini sen FETÖ’ye mi taktın?"

BAHÇELİ, ERDOĞAN'A YAĞCILIK YAPIYOR

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Korgeneral Engin Alan’ın, salona girdiğinde ayağa kalkmamasını eleştiren videosunu izleterek şöyle konuştu:

“Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Engin Alan Korgeneral, MHP’den milletvekilliği yaptı. Erdoğan diyor ki ‘Sen generalken bana ayağa kalkmadın, ben de seni hapse attım.’ Peki ben ‘O generalin apoletlerini sökeceğim’ dediğimde Bahçeli bana laf söylüyor. Kendi milletvekilini hapse atmış adama yağcılık yapıyor. Ülkücülerin takdirine sunuyorum bunu. Ülkücü kardeşlerim: ‘Bir ormanda kaplan, zebra, ceylan, çita bütün hayvanlar aynı yöne doğur kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır’ diyor Afrika atasözü. Hep beraber olmalıyız. Ben, sen, o yok, biz var. Sağcı, solcu yok, cumhuriyetçiler var, biz varız, hepimiz varız. Türk Kürt yok, alevi sünni yok, kadın erkek yok, CHP’li Ak Partili ülkücü yok. Bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım.ö

MEDYA RAHAT EDECEK

Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde medyanın da rahat edeceğini belirten İnce, şöyle devam etti:

“Özgürleşecekler çünkü, kendine gelecekler. Onlar Erdoğan’ın medyası. Korkak bir medya, diz çökmüş bir medya. Sizin telefonlarınız milletin medyası. Erdoğan sarayda yaşıyor, ben kazandığımda o sarayda yaşamayacağım, evimde yaşayacağım. Bugün iyice coştu. Diyor ki ‘Köprüleri yıkacakmış, okulları yıkacakmış.’ benim için. Ağzımdan böyle bir şey çıktı mı benim? Yemin ederim kırdı. Niye yıkayım köprüyü? Sadece, ‘Şu sarayın ışıklarını söndüreceğim’ dedim. Bu sarayı gençlere vereceğim, bilim merkezi olacak. 5 saray da İstanbul’da var. Huber, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Vahdettin köşkü, var da var. Yetmedi şimdi bir de Marmaris’te 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Allah’ın izni milletin isteğiyle seçildiğimde Marmaris’te yazlık sarayı engelli çocuklarımıza vereceğim. Her ilin nüfusa göre kontenjanı olacak. Sırayla oraya kaç kişi alıyorsa, torpil olmayacak. Gelecekler annesiyle babasıyla birlikte Marmaris’te yazlık sarayda tatil yapacak engelli çocuklarımız."

FETÖ'YÜ AYAĞIMA GETİRECEĞİM

İnce, Erdoğan'ın FETÖ’nün ayağına gittiğini savunarak, "Ben FETÖ’yü ayağıma getireceğim. Benim cumhurbaşkanlığımda televizyonu açtığınız zaman 16 kanalda Muharrem İnce’yi görmeyeceksiniz. Açıyorsun, bağırıp çağıran bir adam var. Yok böyle bir şey. İnsanlar sen iyi bir şey söylesen de senden nefret ederler. Ben çıkmayacak mıyım? Çıkacağım. Mesela dünyanın en verimli ovalarından birinde termik santral yaptırmak isteniyorsa o civarda yaşayan köylüleri alacağım tartışacağım. Ama o termik santrali de yaptırmayacağım. Şehitleri böldü. 15 Temmuz yakınlarına ayrı hak, diğerlerine ayrı hak. Camileri, okulları, milleti, gönülleri böldü, şimdi üniversiteleri bölüyor. İster İstanbul Üniversitesi, ister Anadolu Üniversitesi, ister Gazi Üniversitesi seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim.ö dedi.

'DİPLOMANI GÖSTER'

Erdoğan’ın, Muğla’da konuşurken kendisi için, ‘Fizik öğretmeni ama okuma yazması yok’ dediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:

“Benim kapı gibi diplomam var. Göstersene diplomanı. Bakın diplomasının olmaması ayıp değil. Herkesin üniversite diploması olacak diye bir şey yok. Ayıp olan diploma olmadan var demek. Şimdi yandaş yazar dedi ki: onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış. Ama FETÖ’cüler açıklama yaptı: ‘çalacaktık, gittik bulamadık’ dediler. ‘Sana ekonomi dersi veririm’ diyor. Hemşerim Erdoğan, dört gözle seni bekliyorum. İstediğin bir kanalda ister ekonomi, ister diplomasi, ister tarım, ister turizm, ister sanayi gel çık televizyonda karşıma. Hızlı tren, kutluyorum. Ben daha fazla ray döşeyeceğim. Ama sana bir sorum olacak. Hızlı trenleri nereden yapıyorsun? TÜLOMSAŞ’tan mı yoksa İspanya’dan mı alıyorsun? ‘Yerliyim milliyim’ diyorsun. Sarayın mermerleri Osmaniye’den mi, Bilecik’ten mi Hindistan’dan mı? Hindistan. Size yüzde yüz yerli mermer kullanılan yer söyleyeyim mi? Anıtkabir. 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerinin Türkiye’nin Güneydoğusu’na gelmesi için sen ‘evet’ dedin, bu gariban ‘hayır’ dedi. Sen mi millisin ben mi. Süleyman Şah Türbesi'ni oradan oraya taşıdı. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. İnekler Uruguay’dan, saman Yunanistan’dan geliyor. Ayran bile yabancı artık. Erdoğan ile aramızda bir fark daha var. Ben küçük notlar alırım, arada bakarım. Doğrusu budur. Erdoğan ise Promterdan yazılar akıyor, okuyor. Siz de zannediyorsunuz ne büyük hatip. Halbuki o camdan okuyor. Cam durdu, Erdoğan durdu. Erdoğan camdan konuşuyor, ben candan konuşuyorum. Aslında benim rakibim promter."

İnce, siyasette kin tutmadığını da söyleyerek, "Hiç intikam duygum, rövanş alma duygum yok. Siyasetçide kin olmamalı. Önüne bakmalı. Ama şu TRT'yi yüreğime yazdım. Benim dönemimde millet kemer sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Şatafat yok, saltanat yok, 300 araç yok, 3 bin koruma yok. Beraber başaracağız" dedi.

OTİZMLİ ŞAMPİYON SPORCULARI KUTLADI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingdeki konuşmasının sonunda kalabalığa doğru selfie çekti, platforma davet edilen Okullar Arası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan otizmli Deniz Dila Dinç ile erkeklerde Türkiye ikinciliği elde eden otizmli Efe Alpar Güler'i kutladı.

KALPAK TAKTI

İnce daha sonra Erenköy Mahallesi'ndeki pazaryerinde verilen iftar yemeğine katıldı. İnce'ye burada Kırım Derneği yöneticileri tarafından kalpak verildi. İnce, kalpağı başına taktı. Bir partili de İnce'nin boynuna Yörük poşusu taktı. İnce'ye, 85 yaşındaki Alif Aydın da, 1976 yılında Almanya'dan getirdiğini söylediği üzerinde Bülent Ecevit'in fotoğraflarının yer aldığı fincan takımı hediye etti. İnce, Elif Aydın'a, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde hususi olarak sana kahve içmeye geleceğim" dedi.

Muharrem İnce, iftar sofralarında konuşmak istemediğini belirterek, "İftar sofraları iftira sofraları olmasın" diye konuştu. İnce daha sonra iftarın yapıldığı pazaryerinden ayrılarak otele geçti.

Görüntü dökümü:

-Mitingten detay

-İnce'nin iftar yemeğinde kalpak ve poşu takması, hediye verilmesi

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN -ESKİŞEHİR/

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Bakan Çavuşoğlu: 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek. Tarım ürünlerinin ihracattaki oranı artacakö dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği’nin (ANTBİRLİK) tesislerinde tarım makinelerinin hizmete alımı ve iftar programına katıldı.

‘TARIMA VE ÇİFTÇİYE DESTEĞİMİZİ ARTTIRACAĞIZ’

Programda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in daha önce içinin boşaltıldığını ve bunun üzerine devletin gereğini yaparak o günkü yönetimi görevden aldığını söyledi. Kendilerinin de tavsiyeleriyle çiftçilerin yanında olan Ziraat Odası başkanının göreve getirildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini her ziyaretimizde Antalya çiftçisinin durumunu sorar. Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek. Tarım ürünlerinin ihracattaki oranı artacakö dedi.

ANTBİRLİK'in salça fabrikası kuracağını anlatan Çavuşoğlu, bunun yanında meyve suyu fabrikası kurulması için de destek vereceklerini kaydetti.

‘EN ÖNEMLİ SEÇİM’

Ülkenin ekonomisi, çiftçisi, esnafı, dış politikası, mazlumları ve ümmeti temsil edecek Recep Tayyip Erdoğan dışında bir cumhurbaşkanı adayının olmadığını da söyleyen Çavuşoğlu, “24 Haziran Türkiye tarihinin en kritik ve önemli seçimi. Türkiye'nin ve Türk milletinin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim. Cumhurbaşkanımız ilk defa bir seçim için ‘En önemli seçim’ dedi. İçeriden, dışarıdan hainlik yapanlara yine güzel bir ders vereceğizö diye konuştu.

Programda 30 milyon lira değerinde 3 TIR, 7 kamyon, 5 dörtlü pamuk hasat makinesi, 2 silaj makinesi, 6 iş kepçesi ve 2 silaj paketleme makinesi törenle hizmete sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

- Tören alanına gelişi

- Kurdele kesimi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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