DHA YURT BÜLTENİ- 19

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MADENCİLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent merkezinde bulunan bir otelde maden işçileriyle iftarda bir araya geldi. Yaklaşık bin maden işçisine seslenen Erdoğan, kürsüye 'Madenci seninle gurur duyuyor' sloganları ile çıktı. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Biz bu iftarı maden ocağında yapabilirdik. Madene insek 50-100 kişiyle yapabileceğiz ama biz bin kişi civarında eşleriyle madenci kardeşlerimizle bir araya gelirsek ayrı bir mutluluk verir, ayrı bir güç olur dedik. Böyle genişçe bir salonda bütün hanımlarla beraber madenci kardeşlerim hatta ufak çocuklarımız da yanımızda. Çok daha cıvıl cıvıl bir iftarı böylece açmış olduk." dedi.

'BİZ İTHALİ DURDURACAĞIZ'

Cari açığın en önemli sebebinin ithalat olduğunu ifade eden Erdoğan, ithalatı durdurarak yerli üretimi artırmayı planladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz bir şeyi söylersek onu yaparız. Yapamayacağımızı asla vaat etmeyiz. Madenciliği de kapsayan enerji sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de stratejik öneme sahip. Biz ithali durduracağız. Niye öyle diyoruz. Sebebi şu; Bizim bütçemizde cari açık varsa en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu neden ithal kaynakla yapayım. Bizim devasa bir kömür damarımız var. Buraları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti yüksek olabilir ama bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi bu açığı kapatıyoruz. Ciddi bir noktaya geldik. Milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynaklarımızı kullanmaktır. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol kat edemeyeceğimiz için kendi kaynaklarımızı kullanmaya başlıyoruz. Bu konuda iyi yol aldık."

'ONLARA SERBEST OLAN KÖMÜRÜ BİZE HARAM ETMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİNİ BİLİYORUZ'

Erdoğan, dış güçlerin Türkiye'nin gelişmesini engellemeye çalıştıklarını söyleyerek, "Eğitim seviyesi arttıkça milletimize dayatılan kimi yanlışlarla daha kolay mücadele edeceğimize inanıyoruz. Yıllarca bu ülkede maden sektörü kimi zaman çevrecilik adına kimi zaman ekonomik değil diyerek horlandı. Termik santral inşaatlarına karşı akıl almaz dirençler gösterildi. Elektrik enerjisinin büyük bölümünü Avrupa kömürden elde ediyor. Kimse onları değerlendirerek hareket etmiyor. Bize kalkıp yok öyleydi yok şöyleydi diyorlar. Biz, onlara serbest olan kömürü bize haram etmeye çalışanların niyetini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi Türkiye’nin gelişmesini engellemektir. Güney Afrika'dan, Sibirya'dan şuradan buradan kömür getir. Kendi kömürünü kullanma istiyorlar. Biz kendi kömürümüzü kullanmak için yeni yöntemler keşfettik. Tüm aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. Ülkemizin 10 milyon ton kömüre kadar üretim potansiyeli var. Şu anda ortalama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Mevcut çalışan 10 bin işçiyi 20 bin işçiye çıkarma potansiyeline sahibiz. Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi bu sektörde kullanmadan ekonomik şekilde ve güvenli yapamıyoruz. Maden sahalarını mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin milli bir gücü haline dönüştürmekte kararlıyız. 'Vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A ‘TERÖRİST’ DEDİ

Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şöyle konuştu:

"Bizim Afrin’deki kahramanımız kahraman komutanımız Metin Temel Paşa ile ilgili 'Apoletlerini sökeceğim geldiğim günün hemen sonrasında' diyor. Yahu sen zaten gelecek değilsin de. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Yahu senin zaten böyle bir durumun yok. Haddini bil. Ama bu millet benim tanıdığım bu aziz millet 24 Haziran'da teröre ve teröristlere karşı kahramanca mücadele veren komutanıma ve heyetine gidip teröristi cezaevini ziyaret eden Bay Muharrem sana 24'ünde gereken dersi verecektir. Terörist diyorum niye? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan odur da onun için. Şimdi o gidiyor. 'Onu ziyaret edersem Cumhurbaşkanı olurum' diye düşünüyor. Bu millet bunu sana yedirmez. Biz kalkına büyüme gelişme diyoruz. Onlar 'devam edenleri durduracağız yenilerini iptal edeceğiz' diyorlar. Evet yanlış duymadınız. Bu ülkede seçim vaadi olarak tüm yatırımları durduracağını söyleyen adaylar var. Bu ülkede bölücü terör örgütüne kan kusturan komutanlarımızı apoletlerini sökmekle tehdit edenler var. Bu ülkede hesapsız kitapsız atıp tutanlar var Biz yatırımları durdurmak bir yana mümkünse 10 katına çıkaracağız diyoruz. Biz terör örgütleri ile mücadele edenleri daha büyük başarılar daha büyük zaferler için desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerden 24 Haziran'da tercihinizi yaparken tüm bunları göz önünde bulundurmanızı istiyorum."

Görüntü Dökümü

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- İftar salonu

- Madencilerin tezahüratları

- Erdoğan'ın konuşması

- Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK / ZONGULDAK ()

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İNCE, MENDERES'İN KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını yürütmek üzere geldiği Aydın'da mitingden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftarına katıldı. Muharrem İnce daha sonra Adnan Menderes'in köyü olan Çakırbeyli Mahallesi'ne geçti. Burada muhtarlık binasındaki Adnan Menderes fotoğraflarını inceleyen İnce, kendisini karşılayan mehteran takımıyla bir süre Mehter Marşı çaldı. Muharrem İnce daha sonra burada toplanan vatandaşlara seslendi. Çakırbeyli'de yaşayan kadınları sahneye davet edip onların yanında konuşan Muharrem İnce, "Adına ne kadar mahalle derseniz deyin. Ben köylüyü kokusundan tanırım. Bende orada yaşadım çünkü. Geçenlerde Uşak'a gittim. Bir vatandaşımız hayvanları otlatıyordu.' Kolay gelsin' dedim. 'Sarılayım' dedim. 'Sarılma hayvan kokuyorum' dedi. Bende o konu bana ters gelmez ki, ben de o kokuyla büyüdüm" diye konuştu.

'DEMİREL İLE DİYALOĞUNU ANLATTI'

Süleyman Demirel ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Muharrem İnce, "Demokrasi tarihimiz yanlışlarla ayıplarla doludur. Başarılarla da doludur. Sizde Türkiye demokrasi tarihinde önemli çabalar vermiş, sonra haksızlığa uğramış Adnan Menderes'in köylülerisiniz. Sizinle benim aramda fark yok. Benim ailem de demokrat partiliydi. Dedem Demokrat Partiliydi, babam Adalet Partiliydi ama ben hep CHP'liydim. Yalan yok. Ama şunu söyleyeyim. Demokrat Parti ile CHP şudur. Bir büyük ırmak düşünün. Irmak dağdan doğmuş, bu CHP. İlerliyor sonra belli bir yerinden nehirden bir kol ayrılmış o Demokrat Parti. Ama 2002'den sonra Cumhuriyetin gidişatını gördükten sonra CHP'nin yanından ayrılan o kol yeniden ana dereye katılmış. O zaman kimsenin Cumhuriyetle sorunu yoktu. Rahmetli Süleyman Demirel'i ziyarete gittik. Bize şunu söyledi. 'Çocuklar hayatım CHP ile mücadeleyle geçti ama bugün CHP'nin büyük bir mücadele ettiğini görüyorum. Size tarihi bir sorumluluk düşüyor' dedi. Bu konuşmayı 4 Mayıs'tan önce yapmak isterdim. Şimdi ceketimde 6 ok yok. Sadece Türk Bayrağı taşıyorum artık. 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Tek olan şey bir gruba ait olamaz" dedi. Köylülerden plaket alan Muharrem İnce daha sonra Aydın'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- İftardan görüntü

- Ziyaretten görüntü

- Konuşmadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Burhan CEYHAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / AYDIN ()

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SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN MAHALLE İFTARINA KATILDI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Amasya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Demircan, iftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi. Ramazanın 21’inci gününde 55 evler Mahallesi'nde verilen iftar yemeğinde konuşan Bakan Demircan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek şöyle konuştu:

"Bu sistemin ilk uygulanışı olacak. Bu sistemde gerekli olan mevzuatı, kurumları bu seçtiğiniz meclis oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Başkanlık sistemini bundan sonra bu sistem olduktan sonra çok daha verimli çalışacak. Bu sistem kurulurken, meclisle başkan arasındaki uyuma dikkat edin. İnşallah milletimiz güçlü başkanı oluştururken, başkanla birlikte çalışacak, güçlü meclisi ve güçlü Türkiye’yi oluşturmuş olacak. Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim sizlere, dün Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada birlikteydik. Başbakanımız Binali Yıldırım beyin ve bütün kabine arkadaşlarımızın selamını getirdim. Allah hepinizden razı olsun. Bu seçimde güçlü başkan diyoruz, Recep Tayyip Erdoğan, güçlü meclis diyoruz, inşallah AK parti diyor hepinize saygılar sunuyorum” dedi. Sağlık Bakanı Demircan, daha sonra buradan karayoluyla Tokat'ın Erbaa ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık Bakanının, vatandaşların iftar sofralarına ziyareti

-Sağlık Bakanının vatandaşların sorunlarını dinlemesi

-Açıklama

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, DÖRDÜNCÜ KATTAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEREK YARALANDI



ADIYAMAN'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki Gülfidan O. yaralandı. Kız çocuğunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gülfioan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kameraları)

- Olay yeri

- Bina görüntüsü

- Kız çocuğun düşme anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN - Kamera: ADIYAMAN, ()

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Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama (2)

BAKAN ELVAN: FETÖ MÜ AÇTIRDI O TELEFONU?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke ilçesinin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) merkez Akdeniz ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Amerikalılar beni aradı' şeklindeki söylemini eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler" diyerek tepki gösterdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Elvan, dernek üyeleri ve vatandaşlarla buluştu. İnce'nin bir televizyon programında kullandığı, 'Amerikalılar beni aradılar ve Fethullah Gülen'in usulüne uygun şekilde istenmediğini söylediler' şeklindeki ifadelerini sert bir biçimde eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Sonra, 'Beni bir daha aradılar' diyor. Amerika'ya bakıyor. Bırakın Amerika'yı, bırakın Avrupa'yı. Millete bakacaksınız, millet ne diyorsa onu yapacaksınız. Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler. 'Acaba hangi batılı ülke bize destek verir? Kiminle hareket edebiliriz?' arayışı içerisindeler. Bizim onlardan bir farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık, bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız" dedi.

'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİYLE BİRLİKTE 5'İNCİ VİTESE ATACAĞIZ'

Amerika ve Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını kaydeden Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet ve diğer bazı partilerden birileri Avrupa'ya gitmek istedikleri zaman, seçim propagandası yapmak istedikleri zaman kapıları açıyorlar ama AK Parti'den gelen olursa, 'Bunlara kapımızı açmayalım' diyorlar. Bizim sürekli olarak istikrara ihtiyacımız var. Bizim ilerlemeye, gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, bu milletin binmiş olduğu araç geri viteste gidiyordu. Yani ülke geriye doğru gidiyordu. AK Parti iktidarıyla birlikte artık 1'inci vites, 2'nci vites, 3'üncü vites, 4'üncü vites hızla ilerlemeye başladık. İnşallah yeni hükümet sistemiyle birlikte 5'inci vitese atacağız ve hızla büyümeye devam edeceğiz. Birileri çıkıp eskiye dönmek istiyor. Arabayı yine geri vitese takmak istiyor. Bizim milletimiz buna asla izin vermeyecektir."

Programda ikram edilen tabaktaki yemeğin üçe bölünüp boş kalan kısımlara 'Suriye' ve 'Filistin' yazılması dikkat çekti. Program, başarılı öğrencilere ödül takdim edilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- İftar alanından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Kalkınma bakanı Lütfi Elvan'ın karşılanması

- Bakan Elvan'ın vatandaşları selamlaması

- Bakan Elvan iftar sofrasında

- Yemek tabağından görüntü

- Bakan Elvan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'39" BOYUT: 521.27 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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HDP'LİLER İLE KARŞIT GÖRÜŞLÜ GRUP KAVGA ETTİ



BOLU'da, HDP ile karşıt görüşlü bir grup, caddede tekme tokat birbirine girdi. Kavga eden taraflar polisin müdahalesiyle ayrıldı.

Dün gece, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan parti binasının önüne parti bayrakları asıldı. Parti bayraklarını indiren bir grup, ateşe verdi. Bugün akşam saatlerinde HDP üyeleri ile karşıt görüşlü bir grup caddede karşı karşıya geldi. İki grup birbirlerine tekme tokat girdi. Caddede bulunan polisler hemen olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Polis caddede önlemlerini arttırdı.

Görüntü Dökümü

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- Yaşanan kavgadan görüntü

- Polisin kavga edenlere müdahale etmesi

- Polisin kavga eden kişileri yatıştırması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU, ()

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