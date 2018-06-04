DHA YURT BÜLTENİ - 19

Türk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii'nde iftar verdi



TÜRKİYE Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu, Selimiye Camii yanında Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf tarafından kurulan çadırda 110 kişiye iftar yemeği verdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ve Türk Yahudi Toplumu, bu yıl 4'ncü kez Selimiye Camii yanında kurulan çadırda iftar yemeği verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra iftara Türk Yahudi Toplumu İshak İbrahimzadeh, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali ile halk katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'nin tarih boyunca farklılıklara ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirterek, "Onun için bu kadim şehrimizde bu kadim geleneklerimiz yaşatılıyor. Selimiye'nin gölgesinde 30 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından iftar veriliyor. Musevi Cemaatimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de iftar verdi. Bu iftarın bütün dünyadaki farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamanın nasıl olabileceğini Edirne'de, Türkiye'de görmeleri açısından güzel bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu durumun tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. İnşallah ileride dünyaya barış ve huzur adım adım bu şekilde gelecek" dedi.

Türk Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh de iftar yemeklerinin geleneksel hale getirerek bu yıl 4'ncüsünü düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Edirne'deki barış ve huzurun tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyorum. Dördüncü senedir Edirne'de iftar sofrası kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan Edirne Valiliği'ne, Edirne Belediyesi'ne, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki Edirne halkı da her geçen yıl iftar soframıza daha çok teveccüh gösteriyor. Böylelikle Edirne'de yaratılmış güzel havaya ve Edirne halkına teşekkür etme fırsatı buluyoruz. Umuyorum ki Edirne'den başlayan bu hava Türkiye'nin her metrekaresine yayılır ve bu mutluluk yaşanır. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar yapmak için gelenler ezanın okunmasının ardından yemeklerini yerken, Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş yemekte dua okudu. Yemeğin ardından sağanak yağmur nedeniyle çadırdakiler bir süre burada bekleyerek yağmurun bitmesini bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-İftar çadırı

-Yemek alanlar

-Masalarda iftar bekleyenler

-İshak İbrahimzadeh ile röp.

-Vali Günay'ın gelişi

-Çadıra girmesi

-Vali Özdemir ile röp.

-Ezan okunması

-İftar çadırı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tartışılan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyerek, "Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım" dedi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Tokat Şubesi tarafından özel bir restoranda iftar programı düzenledi. Etkinliğe Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların Genel Başkanları, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya'nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 24 Haziran seçimleri için seçim beyannamelerinin açıklandığını ve memurlara da yer verildiğini söyledi. Tartışan bir 3600 ek gösterge meselesi olduğunu söyleyen Kahveci, "Buradan söylüyorum bu zor bir şey değil. Özelikle hükümet yetkililerine söylüyorum. Gelin daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım. Ek gösterge alamayan arkadaşlarımıza da ek gösterge verelim. Ek gösterge alanlara da 800'er puan ilave ederek, seçimlerden önce, hatta mümkünse bayramdan önce kamu çalışanlara müjde verelim. Bu ek gösterge meselesini tarihi raflara kaldıralım. Bu çok kolay, çünkü hükümet bu ülkede kış lastiği kullanılması için bir Kanun Hükmünde Kararname yetkisini kullandı. Rahatlıkla 2 milyon 600 kamu görevlisi içinde ek göstergeyi düzeltmek için bir KHK çıkarabilir. Biz takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-İftar programı

-Kahveci’nin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,() -

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Meral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür



İYİ Parti Genel Başzkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'FETÖ'cü' imasına tepki göstererek, "2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür" dedi.

İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sakarya'nın Hendek ilçesinde partisinin düzenlediği iftara katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisini dava edeceği sözlerine cevap veren Akşener, "Dün Başbakan çıktı aman bir kızmış, bir kızmış. TİKA'yı kapatıyormuşuz, FETÖ karar vermiş, bana biri demiş ben de TİKA'yı kapatacağım demişim. Benim neden kızdığımı biliyor ama, neyse orayı hafif geçelim. Bugün Başbakan'a dedim ki bir yalan konuşuyorsunuz, iki iftira atıyorsunuz. Öyle bir durum yok ama bunların iftira atmak karakteri oldu artık. Gaziantep'e gittim ben biliyorsunuz, belediye kamyonları yolu kapattı. Şimdi bakanlığından da tanıdığım bir ufak tefek hanımefendi var biliyorsunuz belediye başkanı. Büyük bir hızla beni mahkemeye vermeye karar vermiş, neden biliyor musunuz? 'Yazıklar olsun' dediğim için. Yahu bunların gözü paraya doymuyor kardeşim, zaten zenginsin, zaten yoldunuz ortalığı gerek yok. Bana tazminat davası açıp benden para alan hiç kimse olmadı. Bu arada FETÖ'cü iması yapmış hanımefendi." dedi.

'KİM ÇEMKİRİYORSU BİLİN Kİ AĞIR KALLAVİ FETÖ'CÜDÜR'

Akşener, kendisi ile ilgili imalara tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bunların çatladığı nokta şu, görüşme kaydı yok, fotoğraf yok, telefon yok, ahbaplık yok, dolayısıyla ne deseler boş çıkıyor, şimdi gittiğim her yerde tekrarladım, 2,5 senedir bana FETÖ'cü iması, iftirası yapılıyor. Artık benim burama geldi dedim ki, bu tür bana göre iftira iddia sahipleri bunu ispatlamak zorunda. Bunu ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır. Tam 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Sen Başbakansın, bostan korkuluğu musun ? Madem ben FETÖ'cüyüm gel tutukla. Kim kripto FETÖ'cü, kim eskinin kallavi FETÖ'cüsü bana çemkiriyor. Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür."

Akşener, kendisinin TİKA'yı kapatacağı iddialarını yalanlayarak şöyle dedi:

'ÇOK KIZDILAR'

"Bunlar her bir şeyi başaramıyorlar. LGS sınavlarını bugün öğreniyoruz ki rezalet. Gencecik çocukların hayalleriyle oynuyorlar. Eğitimin içine tükürdüler, Allah bütün bunları bize tekrar düzeltmeyi nasip edecek. 'Cumhurbaşkanı Meral' diye bağırıyorsunuz, adam kime çatacağını şaşırdı, benim üzerime kimi salacağını şaşırdı. Bir gün Süleyman Soylu bağırıyor, nöbetçi, öbür gün kurla murla işimiz olmadığını iddia eden bir ekonomi bakanımız var, ben de bunu böyle söylediğim için adamcağız bana çok kızdı her bir konuda laf kuruyor. Bazen nöbetçi Süleyman Soylu, ama en son terfi aldı, bu iki gündür Başbakan iftira ve yalan konuşuyor. TİKA'yı kapatacağımızı söylüyorlar. Ben TİKA'yı kapatacağımı söylemedim ki, 4 milyar dolar para harcıyorsunuz yılda, ben ne olduğunu, ne yaptığınızı kimin cebine gittiğini araştıracağım dedim. TİKA yerinde duruyor. Çok kızdılar 4 milyar dolar nereye gitti deyince, çok kızdılar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İftar yemeği

Akşener konuşma

Partililer ve Akşener detay

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/HENDEK(Sakarya),()

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