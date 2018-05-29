DHA YURT BÜLTENİ - 19

Asi Nehri'ne giren dalgıç, boğuldu



HATAY'da tarlaya giden sulama borularının kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren dalgıç Ahmet Dönmez (44), boruların arasına sıkışınca, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Büyükşehir İtfaiyesi'nde görevli ve aynı zamanda dalgıçlık yapan Ahmet Dönmez, tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti. Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez'i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis'i ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez'i bulamayınca, arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ekiplerce çıkartıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dönmez'in cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ahmet Dönmez'in suya girdiği noktanın görüntüsü

- Kurtarma çalışmalarından görüntü

- Çalışmayı izleyen meraklı vatandaşlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Sualtı ekiplerinden görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Dönmez'in cesedinin sudan çıkarılması

- Cesedin ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Dönmez'in yakınlarından görüntüleri

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

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Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu



MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler Samuel James (51) ve arkadaşı Jane Amanda'nın (46) kamp yaptıkları koydaki çadırda cesetleri bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Günlüklü Koyu'nda meydana geldi. Tatil için koya gelen İngiliz Samuel James ile arkadaşı Jane Amanda, kamp yapmak için çadır kurdu. Uzun süre çadıra giren çıkan olmayınca durumdan şüphelenen Günlüklü Koyu görevlileri kontrol etmek için çadıra girdiklerinde James ve Amanda'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede James ve Amanda'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı. Talihsiz turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp önünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE(Muğla),()

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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın kimliği belirlendi



İZMİR'in Buca ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu kadının 33 yaşındaki Ayşe Şevik olduğu belirlendi. Olayın ardından kayıplara karışan otomobil ve sürücüyü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kadına çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında cesedin 33 yaşındaki Ayşe Şevik'e ait olduğu belirlendi.

Polis, olayın ardından kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için, zanlının olası kaçış istikametlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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