DHA YURT BÜLTENİ-19

Bakan Kurtulmuş: 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz (3)

AK PARTİ’YE ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Kurtulmuş, İl Başkanı Sezen'den seçim öncesi çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra parti binasındaki konferans salonunda partililerle buluşan Bakan Kurtulmuş, “Herkes Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kötü olduğunu söylüyor. Niçin? ‘Dünya beşten büyüktür’ derseniz kötüsünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘Evet efendim. Siz bilirsiniz efendim’ deseydi Erdoğan'dan daha iyisi olmazdı. Bunu sadece bir laf olsun olarak söylemedi. Bakın ABD bir karar alıyor ve diyor ki ‘Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağım.’ Yani Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını söylüyor. Cumhurbaşkanımız çıkıyor ve diyor ki ‘Ben bunu tanımıyorum. Bununla mücadele edeceğim.’ Hemen İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayıp ‘Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin için mücadele edeceğim’ diyor. O da yetmiyor BM’de 128 ülke ABD’nin bu kararına karşı karar alıyor. Bana yıllar önce Türkiye böyle bir tepki koyacak deselerdi ‘Hadi canım sen de’ diye cevap verirdim ama 128 ülkeyi bir araya getirip böyle bir karar aldırmasını sağlayan Türkiye bugün gerçekten dünyada sözü geçen bir ülke olmuştur. Bugün ‘dünya beşten büyüktür’ sözünü kişi başı milli geliri 11 bin dolar olan bir ülke olarak söylüyoruz. Bu ekonomik istikrarı bir 10 sene sürdürelim, 10 sene sonra bizim milli gelirimiz kişi başına 30 bin doları bulacaktır. İnşallah bunu da göreceğizö diye konuştu.

24 Haziran seçiminin en büyük fitnelerinden birinin de “Efendim biz Erdoğan'a oy vereceğiz fakat milletvekillerine oy vermeyeceğizö sözü olacağını savunan Kurtulmuş, şöyle dedi:

“Bu söz kendiliğinden oluşan bir söz değil. Bir el bunu yapıyor fakat Erdoğan'ın güçlü olması lazım ki iktidar güçlü olsun. Hükümet güçlü olsun. Yoksa kıymeti yok. Parlamentoda çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. En iyi şekilde yapılması için gayret edeceğiz sonuçları ne olursa olsun. Cumhurbaşkanımızı kesinlikle güçlü şekilde meclise göndermeliyiz. Halk nezdinde milletvekilleriyle birlikte güçlü bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Birkaç ay sonra başka bir seçim daha geliyor. Orada da güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.ö

Bakan Kurtulmuş konuşmasının ardından önce İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret ettikten sonra Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

Satılmış AKKAŞ / Afyon ()

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İnce: Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılayan partililere seslendi. İnce "Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, bağımsız mahkemeler bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimizde bu hukuka sığınacak, adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak" dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün saat 19.00'da özel uçakla Trabzon’a geldi. İnce, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda partili ve vatandaşlar tarafından '1919’da Mustafa Kemal Atatürk’e kalp gücü veren Trabzonlular 2018'de seninle birlikte’ şeklinde yazılı pankart ile karşıladı. Havalimanı çıkışında da yoğun ilgiyle karşılaşan İnce, burada bir konuşma yaparak partililere seslendi.

'HİÇBİR KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ'

Ülkeye huzur getireceklerini belirten İnce, "Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye Trabzon'dan Antalya'ya dört bir tarafını saracağız. Bu ülkeyi normalleştireceğiz bu ülkeyi barıştıracağız bu ülkeye huzur getireceğiz. Huzur olacak inşallah. Bir Suriyeli diyor ki, internette çok gezen bir video: 'Suriye'de Kürtler Arapları beğenmezdi, Araplar Kürtleri beğenmezdi, Sünniler Alevileri beğenmezdi, Aleviler Sünnileri beğenmezdi. Herkes birbirine çamur atardı. İyi geçinemezdik. Sonunda diyor bir baktık ki Gaziantep çöplüğünde buluştuk. Biz başka bir ülkenin çöplüğünde buluşmak istemiyoruz'. 81 milyon barışacağız. Sayın Karamollaoğlu’ndan randevu istedim gittim görüştüm başarılar diledim. Sayın Akşener ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Demirtaş'a gittim görüştüm başarılar diledim. Sayın Erdoğan ile görüştüm başarılar diledim. Sayın Perincek daha imzasını toplamamıştı Ankara'ya döndüğümde ona da başarılar diyeceğim. Hiçbir kimseyi ayırmayacağız. Türkiye’de hukukun üstünlüğü, evrensel kurallar, Bağımsız mahkemeler bunları kuracağız. AK Parti'li kardeşlerimizde bu hukuka sığınacak Adalete sığınacak. Onlar da bizim kardeşimiz fark etmez. Sayın Erdoğan da mutlu olacak bu Türkiye'nin yeni düzeninden. O da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak mutlu olacak. Gönül rahatlığıyla huzur içinde gelecek Rize'ye evinde dinlenecek. O da dinlenecek. AK Parti'li vatandaşlarım da bundan hoşlanacak, onlarında hoşuna gidecek" dedi.

'EKONOMİMİZ CANLANACAK'

Türkiye'de ekonomiyi canlandıracaklarını kaydeden İnce şöyle konuştu:

"Herkesi kucaklayan önce içerde birlik olacak. 81 milyon aynı yöne bakacak. Bunu yaptığımızda Fransa bizim kutsal kitabımıza hakaret edemeyecek. O zaman biz bir olduk mu, iri olduk mu, diri olduk mu güçlü bir Türkiye Fransa'ya haddini bildirecek. Bunu başarabiliriz. Bunu 1919'da Mustafa Kemal Atatürk nasıl başardı ise bizde başarabiliriz. Ne diyordu Gazi: ‘Ordu yoksa kurulur, para yoksa bulunur, silah yoksa alınır' Aynı şekilde biz bu Cumhuriyeti yeniden temellerine oturtacağız. Başı dik, onurlu bir dış politika ile. Güvenli yurttaşlar, can güvenliği olan mal güvenliği olan. Mahkemeleri bağımsız olan Türkiye'de hukuka yargıya dış dünya inandığı zaman yabancı yatırımcı gelecek. Ekonomimiz canlanacak. '3 b kuralı' diyorum. Birincisi barışacağız. 81 milyon barışacak. İkincisi büyüyeceğiz; ekonomimiz büyüyecek. Üçüncüsü bölüşeceğiz; Adil paylaşacağız, bölüşeceğiz. Gelir adaletsizliğinin böyle olduğu bir ülkede barış olmaz. Milyonlarına milyonlar katanlar var, ekmeğe muhtaç olanlar var. Herkesin bir evi, her evin bir maaş olacak. Bunu yapacağız"

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

Konuşmasının ardından havalimanından ayrılan İnce, beraberindeki CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen ve partililerle birlikte Şırnak'ta şehit olan polis memuru Soner Yıldırım'ın babası Muhammet Yıldırım'ı Soğuksu Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, taziyede bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, konaklayacağı otelde de partiler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamada, İnce ve partililer üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pastayı kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havalimanındaki karşılama

İnce konuşma

Detaylar

HABER : Osman ŞİŞKO KAMERA: Emre KOLTUK/

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Özel Harekat Polisleri ile uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

KOCAELİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da yaklaşık 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla evlere girildi. Özel Harekat polisleri uyarılara rağmen bazı kişilerin kapıları açmaması üzerine kapıları kırarak içeri girdi. Şüphelilerin yere yatırılarak üstleri aranırken, narkotik polisleri evlerin mutfağından çatısına, yatakların altından dolaplara kadar her yerde arama yaparken, köpekler de aramalara katıldı. Operasyonda 40 adet extacy uyuşturucu hap, 100 gram esrar, 1,62 gram metanfetamin, 38 gram kokain ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Bir yolcu otobüsü de durdurulurken, valizin içerisine gizlenen 3 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Polis kamerası)

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Ekiplerin emniyet müdürlüğünden çıkışı

Özel harekat polislerinin kapıyı kırarak içeri girmesi

Şüphelilerin yere yatırılması

Evlerde yapılan arama, uyuşturucuların bulunması

Köpeklerle arama yapılması

Valizin içerisine gizlenen eroinin çıkarılması

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Zonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltı (2)

GÖZALTI 23'E YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi altına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. 11 kişinin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Cüneyt ÖZFİDAN / Zonguldak ()

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama



KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik salı günü düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis otolarının hastaneye gelişi

- Şüphelilerin otlardan indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otolarına bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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