DHA YURT BÜLTENİ - 19

Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı(2)

DİĞER İTFAİYE ERİ DE ŞEHİT OLDU

Bolu'nun Tekke Işıklar köyündeki yangına giderken, şarampole yuvarlanan itfaiye aracından ağır yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri Aykut Tabakçıoğlu da hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti. 2 itfaiye erinin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Can kaybının yaşanmadığı yangın ise saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ile 5 ahır ve samanlık tamamen küle döndü. Yangının soğutma çalışmaları sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız yangın ve kaza bölgelerine giderek olaylarla ilgili bilgi aldı. Vali Baruş gazetecilere yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk ihbar alındığı andan itibaren çevredeki belediyelerimizin itfaiyeleri ile Bolu Belediyesine ait itfaiyeler, olay yerine intikal etti. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüze ait ekipleri de buraya intikal etti. Toplam 15 ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konuş değil. Buna şükrediyoruz." dedi.

Vali Baruş, yaşamını yitiren 2 itfaiye eriyle ilgili olarak da "Üzüntümüz şudur ki, Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye aracı köye varmak üzere iken, yangına müdahale etmek üzere gelmek üzere iken maalesef şarampole yuvarlanıyor. Ve aracın içerisinde bulunan 2 kardeşimiz şehit oluyor. Bu kardeşlerimiz Aykut Kabakçıoğlu ve Erhan Yazkan. Kendilerine yüce mevlamdan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu kaza bizi gerçekten üzdü. Büyük bir azimle görevlerine koşarken bu kardeşlerimiz hakkın rahmetine kavuştu. O da itfaiye erlerimizin ne kadar fedakarane ve ne kadar candan mücadele ettiğini gösteriyor. Buradan tüm itfaiye ekiplerimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Soğutma çalışmaları

-Vali Baruş'un açıklamaları

-Detaylar

SÜRE: 02:38 - BOYUT: 296 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

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Edirne Kakava şenliklerinde dev ateş yakıldı

EDİRNE’de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenlikleri Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi’nde yakılan dev şenlik ateşiyle başladı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte davul zurna eşliğinde göbek atan katılımcılar, kor halini alan kakava ateşinin üzerinden atlayıp dilek diledi.

Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanında yapılan Kakava Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı. Şenlikleri izlemek için yerli ve yabancı binlerce kişi, turlarla ve özel araçlarıyla gündüz saatlerinden itibaren kente geldi. Şehirde tüm otel ve pansiyonlar doldu. Şenlik açılışının yapılacağı Sarayiçi’ne gelen konuklar, Roman dans grupları tarafından çalınan davul zurna eşliğinde göbek atarak gönüllerince eğlendi. Romanların kıvrak dansları ilgiyle izlendi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Recep Gürkan, ve beraberindeki şehrin önde gelenleri, hep birlikte ağaç dallarından oluşan odun parçalarını tutuşturup dev Kakava ateşini yakarken, kısa sürede alevler 10 metreyi buldu. Kakava şenliklerine gelenler Kakava ateşini cep telefonlarına kaydetti. Kakava ateşi çevreye yüksek derece ısı verince, çevredekiler uzaklaştı. Ateşin kor halini almasının ardından üzerinden atlayanlar, gönüllerince eğlenip hıdrellezi kutladı. Birbirinden güzel Roman kızları ise fotoğrafçılara Kakava ateşi başında poz verdi. Şenliğe katılanlar bol bol Kakava ateşi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sarayiçi şenlik alanı

-Toplanan kalabalık

-Protokolün sahneye gelmesi

-Recep Gürkan'ın konuşması

-Roman dansları gösterisi

-Dev Kakava ateşinin yakılması

-Havadan ateşin ve kalabalığın görüntüsü

-Ateş başında dans edenler

-Şenliklere katılanlarla röp.

-Ateşten atayanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

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Akşener: 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçileceğime inanıyorum (2)

KİLİS'TE TÜLBENTLERLE KARŞILANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın ardından Suriye sınırındaki Kilis'te partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge gelişi sırasında kadınların tülbent hediye ederek karşıladığı Akşener, "Bu tülbentlerin tamamını saklıyoruz. İnşallah seçilince Çankaya'da tülbent müzesi açarak sergileyeceğim. Çünkü bunlar sadece tülbent değil aynı zamanda milli mücadelenin, kadının çilesinin, sabrın ve inancın sembolüdür" dedi.

Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Kilis'in sınırın Suriye tarafından yapılan füze saldırıları ile zor günler geçirdiğini hatırlatan Akşener, her zaman Kilis'in yanında destekçisi olacaklarını kaydetti. Engelleri aşarak bu noktaya geldiklerini anlatan Akşener, "Biz yeni henüz 6 aylık bir partiyiz. Bize partiyi kuramazlar dediler ama kurduk. Seçime giremez dediler, girdik. Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için uğraştılar ama biz milletimize güvenerek yola çıktık. 160 bini bulan imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduk. Bunların hepsini sizinle başardık ve sizlerin desteği ile daha büyük işleri de başaracağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Akşener'in alana gelişi

- Akşener'in kalabalığa hitabı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Eskişehir'de tekne ve gondolla gezenler yağmura yakalandı

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur Porsuk Çayı'nda gondol ve tekne gezisi yapanlara zor onlar yaşattı.

Kent merkezinde aniden yağan ve 15 dakika aralıksız süren sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını sel suları bastı.

Eskişehir'e çeşitli illerden turlarla gelip Porsuk Çayı'nda tekne ve gondol gezisi yapanlar ile bunlara binmek için sıra bekleyenler de yağmura yakalandı. Gondolda bulunanlar yağmurdan ıslandı, kıyıya yanaşan teknedekiler de inip kendilerine yağmurdan korunacak yer aradı.

Yağışın sona ermesiyle turla kente gelenlerden bazıları otobüslerinin bulunduğu yere koşarak gitti, bazıları ise bindikleri teknede gezintilerini sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağış sırasında tekne ve gondola binmek için bekleyenlerin,

-iki gondolun belirli aralıklarla kıyıya yaklaşması,

-Gondoldan ıslananların hızla uzaklaşması,

-Gondolu kullanan gençlerin yarı çıplak şekilde koşarak gitmeleri,

-Dükkan önlerinde yağmurun dinmesini bekleyenlerin,

-Yağmur yağışı sona erdikten sonra koşarak gidenlerin,

-Bir teknenin gezi amacıyla kıyıdan ayrılması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,()

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