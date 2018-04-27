DHA YURT BÜLTENİ-19

Çankırı'ya şehit ateşi düştü



IRAK'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz'ın (29) acı haberi, Çankırı merkeze bağlı Ovacık köyündeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, bugün Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Piyade Uzman Çavuş Yorulmaz'ın şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde baba İsmail Yorulmaz'a verildi. Baba Yorulmaz, oğlunun acı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evini ziyaret eden Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, aileye başsağlığı diledi. Çankırı Belediyesi de şehit evinin yanına taziye çadırı kurdu.

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Mustafa Yorulmaz'ın cenazesinin yarın köyünde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit evinde yas

Şehit babasına teselli verilmesi

Detaylar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: FETÖ'cü teröristler Balkan ülkelerinde yuvalanmaya devam ediyor

RUMELİSİAD'ın gerçekleştirdiği 5'inci Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "FETÖ'cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek para işletmeye devam etmektedirler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayicileri Derneği'nin (RUMELİSİAD) 5'incisini düzenlediği Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, Balkanlar ve bölgenin gelecek vaat etmesinin yanı sıra bir takım sıkıntıların da olduğunu belirterek, "Coğrafyamızın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla baş edilebilmesi için aramızda eş güdümün sağlanması ve bölgesel düzeyde siyasal ve ekonomik alanlarda belirlenen öncelikler üzerinden çözümler üretilmesi önem taşıyacaktır. Ancak bu şekilde geleceğe dönük bölgesel öngörülerimizi gerçekleştirebilir, istikrar, barış ve refah içinde yaşayan bir Balkanlar hedefine ulaşabiliriz" dedi.

"FETÖ'CÜLER BALKAN ÜLKELERİNDE YUVALANMAYA ÇALIŞIYOR"

Balkan ülkelerinin terörist ayrımı yapmadan Türkiye ile dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle FETÖ terör örgütü mensuplarının, Balkanlar'da her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kıskaç altına almaya çalıştığı herkesin malumudur. FETÖ'cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek para işletmeye devam etmektedirler" diye konuştu.

"RUMELİSİAD ÖNEMLİ MÜCADELE VERİYOR"

Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı olduğu zamanda RUMELİSİAD'ın kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kurulduğundan beri RUMELİSİAD mücadele vermektedir. RUMELİSİAD ortak girişim platformu oluşturuldu. Bu platform bir holding maiyetinde ve Türkiye'nin gelecek projeksiyonunda önemli stratejik hamlelere adım atmasını sağlayacak ürün geliştirme AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de onları takip etmeye devam ediyoruz. Bursa bu vesile ile önemli bir kazanım elde edecek. Belki ileriki günlerde dünyada sadece 4 ülkede üretimi sağlanabilen bir materyal üretimini Bursa'da yeniden pazarlamaya başlayacağız. Ülke ekonomisi de bundan çok büyük güç alacak" dedi.

Plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan detaylar

Çavuşoğlu'nun konuşması

Mehmet İNAN/BURSA,()

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Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyince alev aldı

ADIYAMAN'da, çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek isteyince alev alan mutfak tüpü çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Abdurrahman İ'ye ait olan 6 katlı binanın 1'inci katında mutfak tüpünün değiştiren Abdurrahman İ, çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek istediği esnada tüp alev aldı. Alev alan tüpü söndürmeye çalışan Abdurrahman İ, söndüremeyince tüpü balkona bırakarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan tüp söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan tüpün yanması söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ekiplerin yangına müdahale etmesi

- Mahallelilerin bekleyişi

- Yanan tüpün söndürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Ünlü matematikçi Rossi Bahçeşehir Koleji'nde

DÜNYACA ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü'nde düzenlenen seminerde öğrenci velileriyle bir araya geldi. Küresel öğretmen ödüllü eğitimci, öğrencilere uyguladığı yöntemlerle matematiğin daha eğlenceli ve anlamlı hale gelmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji'nin Akademik Koordinatörü olan dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü'nde velilerle bir araya geldi. Velilere matematik alanında uyguladığı yöntemleri anlatan Rossi, insanlar için gerekli olmasına rağmen, matematikten uzak durulduğunu belirtti. Rossi, "Yetişkinler bile matematik konusunda hata yapabiliyorlar. Matematikten korkabiliyor insanlar. Bu insanlar bile büyük hatalar yapıyorsa, sizler de küçük hatalar yapabilirsiniz. Matematik eğitimi 100 yıldır hiç değişmedi. Bir televizyon programında gördüm, neden lisede hala matematiğe ihtiyaç duyulduğu soruluyordu. Günümüzde insanlar matematikten çok uzaktalar. Latinceyi çöpe attığımızı düşünün, ne olurdu? Günümüzde matematik eğitimini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü tüm hayatımızı etkiliyor. Toplum ne bekliyor, bunu düşünürseniz, bunlar karmaşık problemleri çözebilmek, yapay zeka, yaratıcılık, fikir yürütme, karar alma, ben matematiğin bütün bunları karşılayabileceğini düşünüyorum. Yapay zekanın, robotların hayatımıza gireceğini düşündüğümüzde, çocuklarımız matematikten korkmamalı, derslere koşarak gitmeli. Dünyadaki birçok ülkede sayısal kavramlara yer veriliyor. Ama süreçlere tavırlara da yer verilmeli. Bu yaklaşımlarla ilgili çocuklarla çalışabilirsiniz. Matematikte iyi değilseniz, bunu çocuğunuza söylemeyin. Bu çocukların kafasındaki matematik öğrenme yetisini kapatabilir. Hiçbirimiz bu kapının kapanmasını istemez. Eğer çocuğunuza bunu söylerseniz, sizi örnek alacaktır. Öğrenciler kendi dillerini kullanabilmeli. Sadece sırada oturup parmak kaldırdıklarında matematik dilleri gelişmiyor. Dörtlü gruplar halinde oturduklarında bireysel öğrenme ve matematik dillerini geliştiriyorlar" dedi.

Matematiğin öğrenciler tarafından sevilmesinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermekten geçtiğini belirten Rossi şöyle konuştu:

"Geleneksel matematik kitaplarına bakarsanız çok sıkıcı görünür. Farklı kaynaklardan istatistiksel veriler bir araya getirip, bunları öğrencilerden seçmelerin istiyoruz. Onları gözlemlerken diyorum ki başlık ne denli önemli. Matematik, öğrenciler için önemli olmak zorundadır. Günümüzde internet ortamından da alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben öğrencilerime online fiyatları araştırmalarını söylüyorum. Onlar da araştırma yaparken, matematiğin gerekli olduğuna inanıyorlar. Araştırma yaparken keyif almaya başlıyorlar. Yaparak öğrenme, model yapımı, sınıflandırma, kıyaslama ve birleştirme keşfetme ve modelleme gibi durumlarda gerçekleşir. Sosyal öğrenme takım halinde fiziksel etkinlikler, eylemler, hafıza oyunları, kart ve zarlı oyunları içerir. Bireysel sorular, uygulamalar, sınavlar önemli ama bunlar matematiğin temelini oluşturursa, bu ders öğrencinin hayatına dokunamaz, ilgisini çekmez. Ben genç bir öğretmenken, matematiği sevmeyen, istemeyen sınıfı seçerdim. Ders sonunda öğrenciler bugün matematik görmedik derdi. Aslında ders boyunca matematik vardı. Matematik öğretmenleri olarak bizler bu dersin sevilmesini, öğrencinin derse isteyerek girmesi için çok yönlü öğrenme metotları uygulamamız gerekir. Öğrencilerin matematik öğrenirken, aktif rol oynamaları gerek. Öğrenciler bilgisayar başında yalnızdır. Ama takım çalışmasında daha güçlü şekilde düşünür. Öğrencilere takım çalışmasını sevdirmeliyiz. Açıkçası öğrencinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermek gerekiyor. Bunu yapmadığımızda motivasyonları düşüyor. Bu gezegende düşünme yetisine sahip sadece bizleriz. Bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Amacım matematiği daha eğlenceli ve anlamlı hale getirmek."

Türkiye'nin eğitim sistemini yakından takip ettiğini dile getiren Rossi, Finlandiya'da derslerde uyguladığı metotların burada da uygulanabileceğini, bunun da eğitim sisteminin öğretmen merkezli olmak yerine öğrenci merkezli yönteme geçmek olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maarit Rossi ile röportaj

- Seminerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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Kadın sürücü aracının yanışı gözyaşları içinde izledi

BALIKESİR’de, önünde aniden duran otomobile arkadan çarpan Özlem Hakan, alev alan aracının yanışını gözyaşları içinde çaresizlikle izledi.

Çanakkale-İzmir karayolunda, Burhaniye ilçesi Hocazade durağı mevkinde, akşam saatlerinde Suat Gürçay yönetimindeki 10 Z 5994 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan beton mikserine çarpmamak için aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Özlem Hakan (25) ise idaresindeki 10 YS 058 plakalı Ford Transit Connect marka araç, Suat Gürçay'ın otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özlem Hakan'ın kullandığı 10 YS 058 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Sürücü Özlem Hakan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan aracın motor kısmını söndürürken genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Yoldan geçen başka bir kadın sürücü Özlem Hakan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Kazada her iki otomobilde hasar oluşurken, iki sürücüde kazadan yara almadan kurtuldu.

Jandamra'nın incelemesinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Özlem Hakan’ın ağlaması

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), ()