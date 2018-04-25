DHA YURT BÜLTENİ - 19

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (3)

70 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyon nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmektedir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları'nda 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

Haber: DİYARBAKIR, ()

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SURİYE'NİN KAMIŞLI KENTİNDE PATLAMA

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, bugün akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Nusaybin'de de korkuya neden olan patlamanın YPG'nin mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin ediliyor.

Patlama, saat 21.30 sıralarında Suriye'nin YPG kontrolünde olan ve rejim askerlerinin de bulunduğu Kamışlı kentinde, meydana geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan ve YPG'nin kontrolünde olan Kamışlı'da meydana gelen patlama, Türkiye tarafında da korkuya neden oldu. Türkiye sınırından da net bir şekilde görünen patlamanın ardından gökyüzüne doğru alev topu yükselmesi, cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de korkuya neden olan patlamanın, YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiği tahmin edilirken, patlamadan sonra Kamışlı'daki halkın evlerinden çıkmaması yönünde uyarı anonsu yapıldığı öğrenildi. Patlamanın ardından bölgede yoğun duman görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Patlama anının görüntüsü

- Çevreden görüntüler

- Patlamadan sonra yükselen alev topu

Haber: Ahmet AKKUŞ / Kamera: NUSAYBİN (Mardin), ()

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Bakan Faruk Özlü: “Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz"

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0 alanında geride kalmadığını belirterek, "Antartika'ya bilim üssü kuruyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye’yi Antarktika'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yalova'da AK Parti teşkilatı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen 'Siyaset Akademisi' programına katıldı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssünü kurmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Bakan Özlü, “Hepimizin bildiği gibi Afrin’de bir operasyon düzenliyoruz. Afrin’de Türkiye Cumhuriyet Devleti bir operasyon düzenliyor. Nedir bu; Türkiye’nin güvenliği için. Türkiye’nin dış güvenliğini sağlamak için. Bir yanda Afrin’de güvenlik operasyonu yürütülürken hiç kimsenin farkında olmadan Türkiye Cumhuriyeti bir operasyon da Antarktika'da yürütüyor. Antarktika'ya bilim üssü kuruyoruz. Son 1,5 aydır Antarktika'da 30’a yakın bilim adamı, bizim gönderdiğimiz bilim adamı, Antarktika'da Türkiye’nin kuracağı üsttün yerini belirleme çalışması yapıyor. Fizibilite çalışması yapıyor. Sadece Afrin’de değil Antarktika'da da operasyon yürütüyoruz. Buradaki maksadımız Türkiye’yi Antarktika'nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmaktır. Bakın Antarktika anlaşması 1959’de imzalandı. 29 ülke var araştırmada söz sahibi. Türkiye inşallah 30’uncu ülke olacak. Bütün şartlarını tek tek yerine getiriyoruz. İnşallah gelecek yıl Türkiye’de üssümüzü inşa edip Antarktika'ya getirip bilim üssümüzü kuracağız. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye küresel bir oyuncudur. Bölgesel bir güçtür. Türkiye’nin bölgesindeki hadiseler Türkiyesiz çözülemez. Türkiye olmadan bu bölge şekillendirilemez. Türkiye olmadan dünya siyasetindeki gelişmeler doğru değerlendirilemezö dedi.

“ENDÜSTRİ 4.0’DA GERİDE DEĞİLİZ"

Türkiye’nin 4’üncü Sanayi Devrimi konusunda geç kalmadığını söyleyen Bakan Özlü, “Türkiye’nin 4. sanayi devrimine 1,5 yıldır çalışıyoruz. Dördüncü sanayi devrimini Türkiye’nin ıskalamaması için, Türkiye’nin geri kalamaması için, hatta Türkiye’nin 4. Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olması için 1,5 yıldır çalışıyoruz ve çok güzel bir yol haritası çıkardık. Altı bileşenden oluşan bir yol haritası çıkardık. Yapay zeka teknolojileri, otonom robotlar, endüstriyel bulut platformu, endüstriyel siber güvenlik, eklemeli imalat yöntemleri ve teknolojileri, akıllı sensor teknolojileri gibi bir çok teknolojide Türkiye’nin öncü olması için çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip etti. Birinci sanayi devrimi olduktan 100 yıl sonra birinci sanayi devrimini yakalayabildik. Keza ikincisi de öyle. Üçüncü sanayi devrimini 30 yıl geriden takip ettik. Bakın arkadaşlar, dördüncü sanayi devrim, Endüstri 4.0 denen hadisede asla geride değiliz. Şu anda başa baş gidiyoruz. Arada fark varsa belli ülkelerde, Almanya, Amerika gibi 3,5 yıl filan. 4 yılı bulmaz. Arada çok ciddi bir fark yok. Biz yine dördüncü sanayi devrimini gerçekleştiren öncü ülkelerden birisi olacağızö diye konuştu.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlere de değinen Bakan Özlü, “Değerli arkadaşlar önümüzde bir seçim var. 24 Haziran, yaklaşık 60 gün var. 24 Haziran seçimleri aslındaki Türkiye’deki sistem değişikliğinin başlangıcı olacak. Artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiyoruz. Yeni sistemin paydaşları, dinamikleri eskisinden farklı. Yeni sistemde kararları hızlı alacağız, süreçleri kısaltacağız. Dolayısıyla Türkiye’nin sıçrama, hamle yapması yönetim modeli açısından daha kolay olacakö dedi.

Bakan Özlü’ye AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile İl Başkan Vekili Ali Rıza Alkış tarafından tablo hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakanın gelişi,

- Salondan görüntü,

- Bakanın konuşması,

- Hediye takdimi

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

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Ardahan'da terör operasyonu: 9 üniversiteli tutuklandı



ARDAHAN'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması 'Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 üniversite öğrencisinden 9'u tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 11 Nisan'da bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonda, YDG-H'ye üye oldukları iddiasıyla Ardahan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan 20 öğrenci gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ardahan Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildi. Adliyeye götürülen üniversitelilerden 9'u 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Deniz BAŞLI/ARDAHAN, ()

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