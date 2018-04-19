DHA YURT BÜLTENİ-19

HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'a 7.5 yıl hapis/EK

HDP'Lİ VEKİLLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın karar duruşmasını izleyen HDP milletvekilleri adliye çıkışında yaptıkları açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, mahkeme heyetinin taleplerin tümünü reddetmesini hatırlatarak, “Bu da kararın nereden verildiğinin göstergesidir. Kararı tanımıyoruz, halk iradesine yapılan bir cezalandırmadır. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi verilen bu ceza, AKP’nin duyduğu korkudan kaynaklanıyor"dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ise, cezalarla Kürt halkının iradesinin rehin alınmak istendiğini ileri sürdü. Ak Parti'nin iktidarı kaybetmenin telaşı içerisinde olduğunu söyleyen Uca, "Linç kampanyasının sonucu bu karar verildi. Bu karar hukuki değildir. Bu yüzden erken bir seçime gidiyorlar. 24 Haziran’da da bu tutuklamalar ve halkımız üzerindeki baskıların hesabını soracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mardin Adliyesinden görüntüler

-HDP'li Vekillerin karar ile ilgili konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Şırnak’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak ve ilçelerini teröristlerin üs olarak gören teröristlerin yakıp yıktığını belirterek, "Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı, 11 bini yıkım halindeydi. Ticaret durmuştu, insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatının bir kısmını teslim ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere karayoluyla Şırnak'a geldi. Şırnak'ta yeni otogarın yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, daha sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, burada Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’tan devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Bakan Özhaseki'ye yatırımların son durumunu anlatan Vali Aktaş, "Terör örgütünün uzun yıllar bütün dengeleri alt üst ettiği, kimyasını bozduğu son olarak çukur terörü ile yakıp yıktığı ilimizin imarı, inşası ve yeniden ayağa kaldırılması için devletimizin başlattığı büyük bir seferberlik var. Bu kapsamda hem altyapıda hem üst yapıda çok büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi. Daha sonra bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Şırnak'a daha önce acı olaylar için geldiklerini belirterek, "Ama şimdi sevinçten geliyoruz, elimiz dolu dolu geliyoruz. Neredeyse 2 senedir Şırnak’a çok sık aralıklarla gelip, gidiyoruz. İlk günlerle bu günler arasında, çok büyük bir mesafe var. Terör örgütü Şırnak ve ilçelerini bir üs olarak kabul etti. Buralarda müthiş bir örgütlenmeye gittiler, çukurlar kazdılar ve kendilerine göre bir bağımsızlık peşine düştüler. İşin en güzel tarafı, halkın asla onların yanında olmaması, onlara cephe almasıydı. Terör örgütünün bir taşeron olduğunu, yurt dışından destekli olduğunu ve bunların Türkiye’ye, Şırnak’a asla faydası olmadığını bilmesiydi. Bu konuda da sağ olsunlar vatandaşlar bizim yanımızda oldular. O dönemlerde teröristler yaktılar, yıktılar. Birçok insan evsiz kaldı. Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı, 11 bini yıkım halindeydi. Geriye kalanlar az hasarlıydı. Ticaret durmuştu, insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın bize desteği ve güveni bizim için müthiş bir itici güç oldu. Yapılan çalışmaları vatandaş görüyor. Devletin vatandaşların yanında olduğunu herkes tarafından yakinen biliniyor. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatına çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var. Ama en geç bu senenin sonuna kadar herkes yıkılan evinin yerine kaç metrekareyse o evi teslim edecek duruma geldik." dedi. Konuşmasında önceki belediye yönetimlerini ve HDP’li milletvekillerini eleştiren Bakan Özhaseki, "Bu bölgelerden seçilip gittikleri için Kürt halkının temsilcisi olup, onların dertlerini dile getirip, onların sıkıntıları ile hemhal olup, bizlerle kol kola girip bu hizmetleri yapacaklarına, tam tersine Kandil'in sözcülüğünü tercih ettikleri için zaten toplum tarafından da dışlandılar. Biz gelip hizmet yürütüyoruz. Devletin kudret elli bunlara vurdu doğru. Anarşiste vurur, hırsıza vurur, arsıza vurur. Ama bir tarafttan da devletin önemli bir kolu şefkat koludur. O da gelir arar, yaraları sarar. Ordaki mağduriyetleri gderir. Şimdi biz mağduriyetleri gideriyoruz. Sıkıntıları gideriyoruz" dedi.Şırnak Valiliği ziyaretinin ardından Sanat Sokağında esnafları da ziyaret eden Bakan Özhaseki, esnafla bir süre sohbet ederek, gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Özhaseki, pastanede bir tepsi baklavayı da vatandaşlara ikram etti. Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra İsmet Paşa Mahallesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Valilik ziyareti

- Şeref defterini imzalaması

- Vali ve bakanın açıklaması

- Brifing salonundan görüntü

- Esnaf ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Servis beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi öldü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, iş çıkışı servis aracını beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi Lale Yıldırım (48) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasından iş çıkışı yol kenarında servis aracını bekleyen Lale Yıldırım'a, Erhan Bekçi yönetimindeki 02 FA 300 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yıldırım, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yıldırım, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Erhan Bekçi jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Jandarma ekipleri

-Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN,()

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Ders çalışmaya dalan öğrenciler okulda mahsur kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ortaokulda, ders çalışırken saatin farkına varmayan 2 öğrenci, dış kapının kilitlenmesiyle 1 saat içerde mahsur kaldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Turgutlu Gazi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Samet D. İle Burcu İ., ders çalışırken saatin farkına varmadı. Saat 18.30'da okulun dış kapısının kapandığını fark edebilen öğrenciler içerde mahsur kaldı. Okul alarmının çalmasıyla polis ve Okul Müdürü Emin Sezgin olay yerine geldi. Sezgin, yedek anahtarla kilidi açamayınca okulda görevli hizmetli çağrıldı. İçeriden çıkarılan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, "Biz ders çalışıyorduk. Saatin bu kadar ilerlediğinden haberimiz olmadı. Yanımızda cep telefonu olmadığı için kimseye haber veremedik. Pencere kapıları demirli olduğu için dışarıya da çıkamadık." diye konuştu. Okul yetkilileri, "Okulumuzda 1056 öğrenci, 38 derslik var. Okul saat 15.30'da kapanıyor. Nöbetçi öğretmen saat 16.00'da gidiyor. Okul ise 18.00'de kapanıyor. Hizmetli arkadaşımız okulu kapatırken bağırıyor 'Kimse var mı?' diye. Bunlar üst katta olduğu için duymamışlar. Bunun idare ve nöbetçi öğretmenle alakası yok." şeklinde açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan görüntü

- Okul müdüründen görüntü

- Hizmetlinin gelip, çocukların çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Kız arkadaşı tarafından öldürüldü

Adana'da Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile öldürüldü.

Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım kız arkadaşı Yeter A. ve kız kardeşi F.Y (18) konuşmlak için narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada sohbet eden Yıldırım ve Yeter A. arasında arasında tartışma çıktı. Yıldırım ise, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, " Al bunu sana, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. İddaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A'da av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş açtı. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan uyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri genç Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve kız kardeşi F.Y'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet Yeter A. ise sorgusunda, " Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay görnütüler

- Yerdeki kan izleri

Haber-Kamera:Yaşar KORSUKUZ/KOZAN,(ADANA),()

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Van'da '1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı

Van'da '1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı. Fuarda evlilik hazırlığı yapan çiftler için hazırlanan damatlıktan gelinliğe, nikah şekerinden yemek takımalarına çok sayıda ürün yer aldı.

Merkez Tuşba ilçesinde düzenlenen '1'inci Evlilik ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın açılışına, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Yoğun ilgi gören fuarda mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektronik eşyaları firmaları stant açıp ürünlerini tanıttı. Evliliik hazırlığı yapan çiftler için açılan fuar 4 gün boyunca açık kalacak. Organizasyonu düzenleyen İpekyolu Fuarcılık Müdürü Faysal İnan, evlilik fuarını sürekli kılmak istediklerini ve evlenecek çiftlere yardımcı olmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Evlilik fuarının Van'da olması gerektiği inancıyla yola çıktık. Burada 25 iş kolunu bir araya getirerek, tüketicilerin aynı anda bütün iş kollarına ulaşabileceği bir platform arzu ettik. Fuara 36'sı il dışından olmak üzere 100'ün üzerinde firma katıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, gelinlikten züccaciyeden güzellik merkezlerine kadar bütün iş kolları mevcut. Hedefimiz, evlenecek, evini yenileyecek insanlara yardımcı olmak. Nihayi hedefimiz de Van Gölü havzasındaki illerde 'Van'da Nisan ayında evlilik fuarı var ve bu fuara katılalım' algısı oluşturmak. Buraya gelen misafirlerimiz için çekilişler yapacağız. Bizim gelinlik ve damatlık firmalarımızın talebi var. Bununla ilgili defile yapacağız. Akşamları yerel sanatçılarımız şarkılar, türküler söylecek. Folklor gösterileri olacak. Biz fuar süresince etkinlikler yaparak bu fuarı canlı tutacağız. Biz bu fuarın bilinen, beklenen bir fuar olması için elimizden geleni yapacağız. Bizim bu fuara birinci evlilik ve hediyelik fuarı deme sebebimiz de budur." Fuarda stant açan düğün organizasyon firması sahibi Gurbet Ertak ise fuarın sadece Van için değil, Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir değer taşıdığın söyledi. Ertak, "Biz bu fuara katıldığımız için çok mutluyuz. Doğu Anadolu için çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yeni evlenecek çiftler için farklı görsellikler sunduk. Organizasyonlarımız var, onların üzerinde yoğunlaşıyoruz. İyi bir satış potansiyeline ulaşağımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu fuara yenilikler katarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuardan genel ve detaylar

-Furdaki ürünlerden detaylar

- İpekyolu Fuarcılık Müdürü Faysal İnan ile röportaj

-Fuarı gezenlerden genel ve detaylar

-Fuarda stant açan düğün organizasyon firması sahibi Gurbet Ertak ile röportaj

Haber:Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, ()

