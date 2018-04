DHA YURT BÜLTENİ-19

Aksaray'da silahlı kavga: 1 yaralı

AKSARAY'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Hashas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan İsa Numan Demirtaş (26) ve Osman Karaağaç (45), konuşmak için bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü. Osman Karaağaç aracında bulunan tüfeği alarak İsa Numan Demirtaş’a bir el ateş etti. Göğsünden vurulan Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsa Numan Demirtaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli Osman Karaağaç’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------

- Olay yerinden detay

- Polisin olay yerindeki incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

====================================================

Otomobil iki araca çarptı: 7 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin önünde ilerleyen otomobil ile TIR'a çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kuruçay köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Muhammed Gökalp yönetimindeki 34 HF 7299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Musa Atmaca idaresindeki 34 FL 8659 plakalı otomobile, ardından da Musa Karapınar idaresindeki 34 KP 3499 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp, eşi Nurşan, çocukları Eda(2), Mayide(4) ile annesi Gülistan, babası Abdülselam ve akrabası Gülçin Gökalp yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Aracın emniyet şeridine itilmesi

-Detaylar

Süre: 02.15 Boyut: 254 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

==================================================

Organları 4 kişiye hayat verecek

GÜMÜŞHANE'de, geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen güvenlik görevlisi Bayram Aktürk'ün (39) organları yakınları tarafından bağışlandı. Aktürk'ün böbrekleri, Samsun’a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise gönderildiği İstanbul’da 4 hastaya hayat verecek.

Gümüşhane'de, Devlet Su İşleri (DSİ) 223'üncü Şube Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Aktürk, 10 Nisan'da yüksek tansiyona bağlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan hastanın dün beyin ölümü gerçekleşti. Bayram Aktürk'ün organları yakınları tarafından bağışlandı. Organ Nakil Merkezi ile irtibata geçen hastane yetkilileri, 5 saat süren operasyonla hastanın aldığı böbreklerini Samsun’a, kalp, karaciğer ve akciğeri ise İstanbul’a ulaştırdı. Aktürk'ün organları 4 hastaya hayat verecek.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Atay, Gümüşhane'de ilk kez gerçekleştirilen organ nakli konusunda ailenin önemli bir karar verdiğini belirtti. Atay, "Aile bu acılı süreçlerinde önemli bir karar aldı. Hastanın organlarını bağışladılar. Bu vesileyle Gümüşhane’de ilk defa yaşanan bir organ nakli başka hastalara umut oldu. Ailelerinin umutları yeşerdi. İnşallah bundan sonraki süreci de daha iyi bir hale gelecekler" diyerek ilde ilk kez gerçekleşen organ bağışının artmasını diledi.

Bayram Aktürk’ün yakını Ali Baki de ”İnsanın başına her şey gelebilir. İnsanlar empati kursunlar. Yalnızca her şeyin her insanın başına gelebileceğini bilsinler. Tamamen insan vicdanıyla ilgili bir durum. Bu süreçte ailesini zorlu bir karar verdi. İnşallah yeni hayatlar yeşerecek” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane detayları

Organ nakli ekibinin hastaneye girişi

Hastaneden ayrılışı

Başhekim Arif Atay'ın açıklaması

Hasta yakını Ali Baki'nin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE

==================================================

Aksaray'da 2 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi

AKSARAY'da bir eve yapılan operasyonda 2 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacılar Harmanı Mahallesindeki bir evde sahte içki üretilildiği bilgisini aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında Mustafa Ç. (38), Nuh B. (44) ve Ramazan Ç. (32) suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 2 bin 500 adet sahte içki, 5 bin adet sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Emniyete götürülen 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------------------

- Evde yapılan aramalar

- İçkilerin bulunması

- Evden detaylar

- Gözaltına alınan kişiler-fotoğraf

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

================================================

Kitap yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dini kitap yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün 18.20 sıralarında Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun 25'nci kilometresinde Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dorsesinde dini kitap taşıyan Mikail Askar yönetimindeki 25 D 36910 İran plakalı TIR, Somkaya köyü yakınlarında sağanak yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, şoför Mikail Askar ve yanında bulunan 1 kişi TIR'ın ön kısmında sıkışarak hayatını kaybetti. TIR içerisindeki kitaplar etrafa saçıldı. Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş şekli ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cesetlerin ambulansa taşınması

-Kurtarma ekibinin çalışması

-Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi

-Olay yerindeki ambulans

-Kaza yapan TIR genel ve detaylı görüntüsü

-Kaza yapan TIR'ın vinçle kurtarılması

-Olay yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), ()

================================================