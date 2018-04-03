DHA YURT BÜLTENİ - 19

Apartmandaki yangında kedileri itfaiye erleri kurtardı



ESKİŞEHİR'de 7 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kanepe altına saklanan 2 kediyi, itfaiye erleri kurtardı.

Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanda çıkan yangına ilk olarak evde bulananlar müdahalede bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı dairede bulunan ve kanepe altına saklandıkları belirtilen 2 kediyi itfaiye erleri bulup sahiplerine teslim etti. Evde maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılırken, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de evde çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartman önündeki itfaiye araçları,

-Apartman önündeki vatandaşlar,

-Yangının çıktığı dairede kalan biri kadın biri erkek 2 kişinin kucaklarında birer kediyle apartman önünde çekilen görüntüsü ve bu kişilerin apartmandan içeriye girmeleri,

-Yangın nedeniyle dışarıda bekleyen apartman sakinlerinin içeriye girişleri,

-Yangının meydana geldiği daire önündeki itfaiye ekipleri

-Daire içerisindeki polisler

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Van'da 8 yaşındaki Berhan Kıyak'tan haber alınamıyor



VAN'ın Edremit ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın bulmak için UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri ile yakınları seferber oldu.

Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde oynamak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Berhan Kıyak'tan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Kurtarma ve güvenlik ekipleri, özellikle çocuğun mahallenin içinden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşürüldü. Arama çalışmaları bu yönde yoğun şekilde devam etti. Kayıp çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Şamran kanalında ve çevresinde yarın sabahtan itibaren arama çalışmaları yeniden başlatılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- UMKE ekıplerınden detaylar

- Polıslerın Şamran Kanalında kayıp çocuğu araması

- Çevreden detaylar

- AFAD ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ / VAN,()

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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, kavşaktan çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfü Sunar hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla Fethiye Karayolu Gürköy Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek'den Dalaman yönüne giden emekli başkomiser Ömer Lütfü Sunar (66) idaresindeki 48 RT 1979 plakalı motosiklet, kavşaktan çevre yoluna çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki 48 D 4243 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Sunar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sunar'ı ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sunar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Otomobil sürücüsü Toraman jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cihan KAYA / DALAMAN(Muğla),()

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