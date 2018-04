DHA YURT BÜLTENİ - 19

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü



KARABÜK’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın (45) Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde oturan babası Musa İnan’a (82) acı haber verildi.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy’de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracının yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde oturan babası Musa İnan’a şahadet haberi Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Acı haberi alan akrabalar ve köylülerin de akın ettiği şehidin babasının oturduğu eve Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 20 yıldır orduda görev yapan Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın evli ve 1’i kız 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karabük’e bağlı Safranbolu ilçesinde oturdukları belirtildi. Oğuz İnan’ın 2 ablası ve 3 ağabeyinin olduğu, annesi Hüsniye İnan’ın ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

CENAZE YARIN İSTANBUL’DA

Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın cenazesinin eşi ve çocuklarının isteği üzerine Karabük’te yapılacak törenin ardından yarın İstanbul’da toprağa verilmesi planlanıyor.

- Şehidin baba evinden görüntü

- Eve gelenlerden görüntü

- Şehidin babasından detay

- Babaya şahadet haberinin verilmesi

- Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR / DİNAR(Afyonkarahisar),()

Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit, sürücü yaşamını yitirdi (4)

VALİ, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çeber yaptığı açıklamada, "İki uzman çavuşumuz şehit oldu, bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var. Hepsinin durumu iyi. Sadece kırık şeklinde travmalar var. Bir mahkumun ağabeyi vefat ediyor. Mahkumu cezaevi ring aracı cenazeye götürüyor, dönüşte kaza oluyor. Detaylı araştırılacak ama ilk belirlemelere göre araç tali yolda ilerlerken tekerini kaptırıyor. Yaklaşık 100 metre şarampole yuvarlanıyor. İki şehidimizi orada verdik. Şoförümüzü ise hastanede kaybettik. Başımız sağolsun" dedi.

Vali Çeber, sabah Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda şehit askerler için, Karabük Cezaevi'nde ise şoför için tören düzenleneceğini, törenlerin ardından memleketlerine gönderileceklerini belirtti. Şehit uzman çavuş Oğuz İnan'ın Safranbolu Emek Mahallesi'nde yaşayan ailesine, şehit uzman çavuş Kenan Dalkılıç'ın Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı. Düzenlenecek törenin ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, şehit Kenan Dalkılıç'ın cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderilecek.

-Vali'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

Afrin'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

UMKE PERSONELİ İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN

Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın (23) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. Şehit sağlık personeli Tatar için Gaziantep Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Vekil Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komatanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tatar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan yarın toprağa verilmek üzere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

-Şehidin naaşını tören için bekleyenler

-Şehidin naaşının araçtan alınıp uçağa konulması

-Uçağın hareketi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Avrupa'nın, batının eksikliğini hissetiği şey liderdir



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın lider eksikliği hissettiğini belirterek, "Bugün Avrupa'nın batının eksikliğini hissettiği şey liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor. Lider yok. Dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada 1'nci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yanına biraz da Putin'i katabilirsiniz" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 3'ncü Geleneksel Rumeli Balkan Buluşması'na Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'de bulunan Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi için de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini en üst seviyeye taşıması lazım. Dayanışma ruhunu arttırması lazım. Birbirimizle didişmek yerine, birbirimizin gözünün üstünde kaşın var demek yerine, birbirimize daha fazla sarılarak bu bölgede bölgesel bir güç haline geldik. Allah'ın izniyle bu gücümüzü daha da arttıracak ve küresel bir rol almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

'DEDELERİNİ BİZ 100 YIL ÖNCE DENİZE DÖKTÜK'

Çavuşoğlu, terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Var mı başka konuşan? Var mı mazlumun mağdurun yanında olmaya çalışan? Türkiye kıt kaynaklarıyla diğer ülkelere nazaran yalnız, OECD verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi ama son iki yıldır dünyada milli gelirine oranla en cömert ülke Türkiye. Nerede o bizden önceki büyük ekonomiler, nerede o kelli felli devletler, nerede o temel hak ve özgürlükler üzerinden Türkiye'ye parmak sallayanlar? Yok kardeşim, yok. Çünkü dert başka. Dert ne biliyor musunuz, bunların dedelerini biz 100 yıl önce denize döktük, halen onun öcünü almak için canhıraş bir mücadele veriyorlar ama kendileri de karşımıza çıkmaya cesaret göstermedikleri için terör örgütleri marifetiyle taşeron kullanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Anadolu coğrafyası bize vatan kalmaya devam edecek ve bu coğrafyadan bu milleti sürgüne yollayamayacaklar."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Avrupa'nın ve batının lider eksikliği hissettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Avrupa'nın Batı'nın eksikliğini hissettiği şey liderdir. Lider eksikliği vardır. Bakınız Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, İspanya'ya teknokratlar yönetiyor. Lider yok. Dünyada sağdan say bir, soldan say iki. Dünyada 1'nci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. Onun yanına biraz da Putin'i katabilirsiniz. Başka lider yok. Milletimiz bunun fırsatını çok iyi değerlendirmek suretiyle hız kazandığı büyümesinde, gelişmesinde bundan sonraki süreçte de yelkenler fora diyerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak zorundayız bizler. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye güçlü olduğu takdirde Gök Oğuzlar da güçlü olur, biz biliyoruz ki Sudan'lılar da güçlü, Filistinliler de güçlü, Gazzeliler de güçlü, Suriyeliler de güçlü."

Salondan görüntüler

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun konuşması

Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE(Kocaeli),()

Malatya'da kaza: 4 yaralı



MALATYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Kayseri yönüne ilerleyen Nermin Tan yönetimindeki 44 BP 829 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Murat Kılıç hakimiyetindeki 44 AAC 704 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmayla 2 araç refüjde bulunan demir parmaklıklara saplanarak durdu. Kazada sürücüler Tan ve Kılıç ile araçlarda bulunan Fatma Kılıç ve İbrahim Yıldırım yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

- Olay yeri

- Ambulanstan görüntü

- Araçlardan görüntüler

- Parmaklıklardan detay

- Polisler ve itfaiyeden görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Otomobilin çekiciye konuşu

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı



SİVAS'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve trafikte tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç, 58 AAC 863 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.B. ile cadde üzerinde karşılaştı. İddiaya göre E.B.'nin kullandığı 58 FF 280 plakalı aracından inmesi üzerine taraflar aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlardan inen ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi olaya karıştı. Bunun üzerine M.Ç., üzerindeki tabancayla E.B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan E.B. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç. ile kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,()

Ülkü Tamer vefat etti

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu 81 yaşındaki Ülkü Tamer hayatını kaybetti.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaz aylarını eşi Neslihan Tamer ile birlikte geçiren ve bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer, bugün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 81 yaşındaki ünlü sanatçı Tamer'in ölümü edebiyat dünyasını yasa boğdu. Tamer'in cenazesi yarın Turgutreis Merkez Cami'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

Türk şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen.

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet Yayınları'nda; Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. İlk şiiri 1954'te yayınlandı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. 1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında'yı yayınladı.

Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),()

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı



GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Sevgi Korkut (38) öldü, eşi polis memuru Ersoy Korkut (47) ile birlikte 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nizip-Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip'e giden Sevgi Korkut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sevgi Korkut olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan eşi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Ersoy Korkut, kızları Müge (7), Bilgenur, kardeşi Sema Şenol ve yeğeni Mahmut Kaan Şenol (4) yaralandı. Yaşamını yitiren Sevgi Korkut'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere taşındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Müge'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Haber: Metin İLİKSOY / NİZİP(Gaziantep),()

