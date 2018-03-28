DHA YURT BÜLTENİ-19

Bursa'da 'Endüstri 4.0/Otomotiv' mercek altına alındı



HÜRRİYET Gazetesi'nin öncülüğünde Bursa'da gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi'nde, 'Endüstri 4.0/ Otomotiv' sektörünün yükselme potansiyeli mercek altına alındı.

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Nef'in katkılarıyla BTSO toplantı salonunda Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, Bursa ekonomisi 'Endüstri 4.0/Otomotiv' başlığı altında değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Hürriyet olarak Türkiye'nin her yerinde olalım, zirve yapalım ve çıkacak sonuçları da okuyucularımıza aktaralım istiyoruz" dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da Hürriyet ile birlikte böyle güzel organizasyonlarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye'nin son yıllarda yaşanan olumsuzluklara karşın büyümede tarihi rekorlara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomilerine ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön veriyor. Türkiye ekonomisinin zenginliğinin üretim merkezi de Bursa'nın da içinde bulunduğu 1'inci Bölge'dir. Katma değeri yüksek ve ileri teknoloji üretim gücü ile kentimiz 1'inci Bölge'nin itici gücü konumundadır. Üretimdeki tecrübesi, nitelikli insan kaynağı, uygun yatırım ortamı ve lojistik avantajları ile Bursa ülkemizin kalkınma hedeflerindeki lider rolünü her geçen gün güçlendiriyor."

'NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR'

Zirvenin ilk oturumunda Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlüğünde Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz söz aldı. Hürriyet Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, savaşların artık sadece top tüfekle olmadığını ifade ederken, ekonominin de önemine değindi. Türkiye'de işsizliğin konuşulduğunu söyleyen Munyar, "İşsizlik var, bir o kadar da nitelikli iş gücü ihtiyacı var" dedi. Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros da Sanayi 4.0 ile nitelikli iş gücünün paralel ilerlediğini söyledi. Yapay zekâ konusunda çalışan 351 kişi ile yapılan bir araştırmaya da değinen Toros, 2051 yılında yapay zekânın yapamayacağı hiçbir iş kalmayacağını kaydetti. TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ise dünyada değişimin de artık tek başına yeterli olmadığını, bugün en önemli konunun veri olduğunu belirtti. Endüstri 4.0 ile iş hayatında kadın ve erkeğin eşitleneceğini kaydeden Hürriyet Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk ise beden gücünün en aza ineceğini, bunun da kadın erkek ayrımını ortadan kaldıracağını kaydetti.

OTOMOTİV İHRACATINDA BURSA LİDER

İkinci oturumda Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı Emre Özpeynirci'nin moderatörlüğünde TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca değerlendirmelerde bulundular. Türkiye'nin 2017 yılı ihracatının 14 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün ihracat rakamının 9 milyar dolar olduğunu, TOFAŞ'ın otomotiv ihracatının 4'te birini karşıladığını söyledi. Endüstri 4.0'ün sürecin adı olmadığına dikkat çeken Eroldu, "Çatı dijital dönüşüm. Endüstri 4.0 sadece ayaklardan biri" dedi. Endüstri 4.0'ün hayatı kolaylaştırdığını ve makine ile insan arasındaki iletişimi artırdığını kaydeden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da bu sistem ile çalışma hayatının daha kolay hale geleceğini ifade etti. Otomotiv sektörü ile ilgili rakamlar veren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Bursa'nın otomotiv ihracatında il bazında birinci sırada olduğunu, Bursa'yı İstanbul'un takip ettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Konuşmalar

Zirveden detaylar

Haber-Kamera: Cansel ORUÇ-Mehmet İNAN/BURSA, ()

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Kuryenin tükürdüğü pizzayı sipariş eden kişi: Üçüncü dilim ağzımdayken mesaj geldi



ESKİŞEHİR'de, kuryenin tükürdüğü pizzayı sipariş veren Hüseyin Alyüz, üçüncü dilimi yerken apartman yöneticisinin yeğeni Ç.E. tarafından pizzayı yememesi ile ilgili mesaj geldi. Yaptığı görüşmede apartman güvenlik kamerasında kuryenin pizzaya tükürdükten sonra servis yaptığını gören Alyüz, konuyu yargıya taşıdı. Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Alyüz ile pizza şirketi avukatları Eskişehir Ticaret Mahkemesi'ndeki davada biraraya geldi.

Eskişehir'de geçen 24 Aralık'ta meydana gelen olayda, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan B.S. adlı kurye, elinde pizza kutusu ile girdiği apartmanda pizza kutusunu açıp içerisine tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde kurye B.S.'nin tükürme anını kendi cep telefonuyla çektiği de görüldü. B.S. daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp tükürdüğü pizzayı sipariş veren Hüseyin Alyüz'de teslim etti.

Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasında görmesi ve durumu Hüseyin Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye B.S. de işten çıkarıldı.

Pizza şirketinin avukatları, davanın görüldüğü Eskişehir Ticaret Mahkemesi'ndeki savunmalarında şantaj iddiasında bulunarak, "Davacı tüm bu senaryo karşılığında oluştuğu iddia ettiği zararı için, önce 1 milyon TL, sonra 500 bin TL, en son huzurunuzdaki dava ile ise 238 bin 550TL gibi afaki rakamlar isteyerek, haksız kazanç elde etmeye çalışmıştır. Davacı, organize ettiği bu olayı kullanarak müvekkil şirketten şantaj yoluyla para elde etmeye çalışmışlardır" dedi.

'İKİ DİLİM YEDİM'

Avukatı Kemal Sayılır ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan Hüseyin Alyüz, tükürüklü pizzadan 3'üncü dilimi yerken cep telefonundan apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin kendisine 'pizzayı yeme' şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi. Alyüz şöyle konuştu:

"Olay günü pizza siparişi verdim. Ben 8 yıldır aynı adreste oturuyorum. Defalarca pizza yemişimdir. Telefondaki hanımefendi bana adresi sordu. Ben de adresi sorması karşısında '8 yıldır aynı adreste oturuyorum. Neden bana adres soruyorsunuz?' şeklinde beyanım oldu. Herhangi bir ses yükseltmem ve hakaretim olmadı. Görüntülere göre. Kurye geldi, ilk önce birinci kata çıktı. Pizzayı açıyor, içine tükürmeye başlıyor. Ben 5 katlı binada oturuyorum. Birinci katta da binanın sahibinin yeğeni oturuyor. Kamaraların izlenme yeri de bu kişinin dairesinde bulunuyor. Binada otomatik ışıkların yanıp sönmesi bu arkadaşın dikkatini çekiyor. Kapıyı açıp çıkıyor. Ancak kurye yukarı çıkmaya başlamış oluyor. Ardından bağırarak 'pizza kime geldiyse yemesin' diyor. Ben 5'inci katta olduğum için duymuyorum. Tekrar dairesine dönüp kameradan pizzanın kime geldiğini kontrol ediyor. Kuryenin 5'inci kata gittiğini belirliyor. Zaten 5'inci katta 2 daire bulunuyor. Diğer arkadaşı arıyor. O bana gelmedi diyor. Sonra beni arıyor. Ben de yemek yiyeceğim ve çok da önemli bir şey söylemeyeceğini düşündüğüm için telefonu meşgule aldım Daha sonrasın da iki dilim yedim. Üçüncü dilim ağzımdayken bana mesaj geldi 'pizzayı yeme' diye. Ben de hemen arkadaşı arayıp ne olduğu sordum. O da pizzama tükürdüklerini söyledi.

Olaydan sonra doktora gittiğini anlatan Alyüz, bunu yapan kişi bir bulaşıcı hastalık taşıyor ihtimali olabilir. AIDS, Frengi testine girmek zorunda kaldım. Ailemle birlikte yaşamadığım için mecburen hazır gıda tüketmek zorunda kalıyorum. Bundan dolayı da bir iğrenme tiksinme söz konusu oldu. Biri süre yemek yiyemedim. Onun akabinde doktora gittim. Bende aşırı bir temizlik titizlik bozukluğu olduğunu söyledi, bununla ilgili rapor aldım. İlaçlar kullandım" dedi.

'BU KADAR BÜYÜTÜLECEK NE VAR?'

Pizza şirketi avukatının kendisini telefonla arandığını da belirten Alyüz, "Kendileri bu olaydan dolayı özür dilediklerini, çok mutsuz olduklarını belirttiler. Ben de kendilerine hastanede olduğumu söyledim. Bu olayın para pul ile bir alakası yok. Çünkü benim yemeğime tükürüldüyse, bütün hazır gıda yiyenlerin bütün yemeklerine tükürülmüştür diye düşünüyorum. Onlara da bunları söyledim. Kendileri de bana 'bu olayda bu kadar büyütülecek ne var?' şeklinde bir ifadede bulundular. İşin şantaj kısmına gelince de 'kendileri bize bir evrak gönderiyorlar. Noter tasdikli. Avukat aracılığıyla gelen bir evrak. Evrakta bizden özür dilediklerini, çok ahlak dışı olduğunu, personeli işten çıkardıklarını söylüyorlar. hem özür dildiklerini hem de maddi manevi zararınız neyse bunun taraflarınca karşılanacağını ve rakam belirtmemiz gerektiğini söyleyen bir evrak gönderiyorlar. Bunun karşılığında avukatım kendilerine maddi manevi tazminatımızı karşılayacak olan rakam ne ise onunla alakalı bir kağıt gönderiyor. Bizim arkadaşlardan, onlar bize göndermeden önce istediğimiz bir para yok, bir kağıt, bir evrak yok. Herhangi bir şey yok" diye konuştu.

AVUKAT SAYILIR: RAKAM BELİRTEMEMİZİ KENDİLERİ İSTEDİLER

Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır da konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

"Biz durumu öğrendikten sonra karşı tarafa bir ihtar çektik. Maddi manevi zararlarımızın giderilmesini aksi takdirde iletişime geçilmediği zaman hukuki cezai yaptırımlar için dava yoluna başvuracağımızı anlattık. Kesinlikle bir rakam belirtmedik. Bunun üzerine avukatları bizi arayarak zarar miktarımızı bildirmediğimizi, ihtarnamemizde yazmadığımızı zarar miktarının kendilerine bildirildiğinde bunun karşılanacağını ilettiler. Biz kendilerine iddia ettikleri gibi bir rakam bildirmedik. Bunun üzerine yazılı şekilde bildirin dediler. Biz de yazılı şekilde de bildirmedik. Daha sonra bir yazı gönderip özür dilediklerini, personelin işten çıkarıldığını, zararın karşılanması için bir rakam belirtmemizi istediler. Biz de 500 bin TL yazan ihbarnameyi kendilerine gönderdik. Bu ihtarname kendilerinin bize zararın miktarını bildirin yazısından sonra gönderilendir. Bu kesinlikle bir şantaj evrakı değildir, bu hukuk alanında uzlaşma ve ara buluculuk diye söylenen bir sistemin ürününü içeren bir dilekçedir."

Görüntü dökümü:

-Hüseyin Alyüz'ün konuşması,

-Avukat Kemal Sayılır'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

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Nazımiye ve Mazgirt'te PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi

TUNCELİ'nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalında sürdürülen operasyonda, teröristlerin kullandığı 9 sığınakta 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda silah, mühimmat, ilaç, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, yaşam malzemeleri imha edildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Nazimiye ve Mazgirt ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonla PKK terör örgütüne ait 9 sığınağın tesbit edildiği belirtildi. Sığınaklarda yapılan saramadalarda özellikle çok sayıda el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yaşam malzemeleri, silah ve mühimmat ile ilaç ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklası şöyle:

"Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Mazgirt İlçemiz Kırsalında 9 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet tuzaklanmış TOW mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 75 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 5 kg plastik patlayıcı, 6 adet elektronik düzenek, 2 adet dinamit lokumu, 9 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 10 adet pil bloğu, 5 adet terörist kıyafeti, 3 adet akü, 1 adet sivil elbise, 5 adet şemsiye, 5 adet kar elbisesi, 55 adet battaniye, 5 adet uyku tulumu, 100 kg. amonyum nitrat tozu ile karıştırılmış alüminyum tozu, 100 m. kablo, 80 adet pil, 11 adet mont, 50 m. halat, 30 adet ampul, 2 adet sırt çantası, 150 lt. benzin, 1 adet tüp, 4 adet boş mutfak tüpü, 1 adet soba, 13 adet soba borusu, 10 adet çakmak gazı, 2 adet el telsizi, ilaç, yaşam, gıda ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.'

Haber: TUNCELİ, ()

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Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı



ÇANAKKALE’de, peynir yüklü 17 TB 134 plakalı kamyonet seyir halinde bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada, sürücü Alpay Erden yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Ayvacık ilçesi girişinde meydana geldi. İzmir istikametinden Çanakkale’ye seyir halinde olan, Alpay Erden yönetimindeki peynir yüklü kamyonet, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Alpay Erden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sürücü Erden, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale’ye yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada akaryakıt istasyonunun tabelası ile kamyonette maddi hasar oluştu. Polisin incelemesi sonrası kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede tedavi altına olan kamyonet sürücüsü Alpay Erden’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan kamyonetten görüntü.

- Kaza yerinden görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()



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Malatya'da zincirleme kaza: 4 ağır yaralı



MALATYA'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolundaki İnönü Üniversitesi önünde meydana geldi. Naci Aydemir yönetimindeki 44 BR 544 plakalı otomobil, Veysel Murat Karaca'nın kullandığı 44 DY 845 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Naci Aydemir ile otomobillerde bulunan Arda Aydemir, Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldan detaylar

- Araçlardan görüntüler

- Polislerden detaylar

- Yaralılardan görüntü

- İtfaiyeden görüntü

- Yolun trafiğe açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-)

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Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı

BOLU'da, yolda duran çanta, bomba şüphesi üzerine fünye ile patlatılırken, çanta boş çıktı.

Bolu Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nin arka kısmındaki yürüyüş yolunda duran çantayı görenler şüphelenerek polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, bomba imha uzmanını çağırdı. Çantanın çevresine şerit çekilerek güvenlik alanı oluşturuldu. Çantanın yakınına kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemelerin ardından çantayı fünye ile patlattı. Çanta boş çıkarken, güvenlik şeridi kaldırılarak vatandaşların geçmesine izin verildi. Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bomba imha uzmanının görüntüsü

-Fünye bağlanması

-Çantanın patlatılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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