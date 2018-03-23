DHA YURT BÜLTENİ-19

Batman'da çatışma: 1 şehit 2 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.



Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında bulunan Mava bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda bugün öğlen saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında zaman zaman çatışamaların yaşandığı belirtildi.

Haber: Diyarbakır ()

===================================

Narkotik Eğitim TIR'ı Tekirdağ'da

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi' kapsamında dizayn edilen Narkotik Eğitim TIR'ında, Tekirdağ'da öğrenci ve vatandaşları uyuşturucunun zararlarını görsel ve sözlü olarak bilgilendirdi.

'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma' Projesi kapsamında Tekirdağ'a getirilen Narkotik Eğitim TIR'ını, Hürriyet Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karavaş ile kurum müdürleri ve öğrenciler gezdi. Vali Ceylan ve beraberindekilere, uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi.

Vali Mehmet Ceylan, Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da uyuşturucuya karşı topyekun mücadele ettiklerini belirterek, "Bağımlılıktan uzak durmanın ve kurtulmanın yolunun iyi bir eğitimden geçiyor. Bu illetten gençliğimizi kurtarmak için yapılaması gereken tüm tedbirleri almaya gayret gösteriyoruz. Tabi ki, bunun en önemli ayaklarından birisi eğitim. Bu amaçla da bağımlılıkla mücadele Narkotik Eğitim TIR'ımız bugün ilimizde. Eğitim TIR'ımız hem öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı hem de velilerimize bilgi, vermek amaçlı güzel bir eğitim çalışması yapıyor. Buradaki asıl amacımız gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutarak onların sağlıklı bir biçimde yetişmelerini ve topluma sağlıklı bir nesil olmaları için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerin bir anlık zevk için geleceklerini karartmamaları gerektiğini söyleyen Ceylan, "Gençlere tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları. Bir anlık almış oldukları zevk ve mutluluğun gelecekte büyük bir felakete yol açacağını görecekler. Uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak durabilmek için olumsuzluklardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Onların asıl hedefi dersleri ve geleceği olmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik TIR'dan detaylar

-TIR'a binen öğrenci ve vatandaşlar

-Vali Ceylan'ın araç içindeki açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

==================================

Kapıkule'de yavru köpekleri satın alan olmadı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulmak istenirken bulunan ve Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından 21 bin 240 liraya açık artırma usulüyle satışa çıkarılan 15 yavru köpeği satın alan olmadı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerince Bulgaristan plakalı araç bagajında ses çıkarmaması için iğne ve ilaçla uyutularak yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 15 yavru köpek, TASİŞ tarafından dün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Satışa, Edirneli hayvanseverlerden Levent Bilgin'den başka katılan olmadı. Bilgin, 21 bin 240 liraya satışa çıkarılan köpeklerin sahiplendirileceğini söyleyerek 12 köpek için bin lira teklif verdi. TASİŞ yetkilileri, Levent Bilgin'e yapılan teklifi değerlendirip yarın bilgi verileceğini açıklayarak başka katılan olmayınca, ihaleyi sonlandırdı. TASİŞ, bugün Levent Bilgin'in teklifini az bulup kabul etmediğini açıkladı. Satışa 21 bin 240 lira ihale bedeliyle satışa çıkarılan 15 yavru köpek elde kaldı. TASİŞ yetkilileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çeşitli tarihlerde yakalanan toplam 39 yavru köpek için yeniden ihale yapılacağını söyledi.

Sınırda yakalanan yavru köpeklere yediemin olarak bakan, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EYKO) Başkanı Nurhan Kalender, köpeklerin mal olarak satılmasına karşı olduklarını belirterek, bakım masraflarını karşılayamadıklarını söyledi.

TASİŞ'in masrafları ödemediğini ve artık köpekleri yediemin olarak alıp bakamayacaklarını belirten Kalender, "Hayvanseverler olarak 8 yıldır gümrüklerde yakalanan hayvanlarla ilgili mücadele veriyoruz. Biz bu hayvanların satılmasını istemiyoruz. Geldiği gibi ya bizlere verilsin ya da gümrükte yer yapılsın. Yediemin sürelerinden sonra isteyen kişilere verilsin istiyoruz. Yani biz bunları can olarak görüyoruz, mal statüsünden çıksın istiyoruz. Meclis isterse bunu bir gecede yapabilir. Bu hayvanlar bizim için değerli. Biz bunlara maddi değer biçemiyoruz. Zaten hastalıklı geliyorlar ve ölüyorlar. Süt tozuyla besliyoruz. Yani çok kirli ve kanlı ticaret var canlar üzerinden. Yerimiz olmadığı halde, biz kısıtlı aldığımız halde ayda 50 tane yakalanıyor. İnsanlar kolay para kazanma yolunu bulmuşlar. Bunları sürekli kaçırıyorlar, yakalanan yakalanıyor. TASİŞ bize bakım masrafı olarak kestiğimiz faturaları eksik ödüyor. Bunların masraflarını dernek üyeleri öğrenci çocuklar ile birlikte karşılıyoruz. Biz para istemiyoruz ama yetkililer veteriner masraflarında bile kesinti yapıyorlar. Biz artık bunları yediemin olarak bakmak istemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Köpeklerden genel detay

Nurhan Kalender ile röp.

Nurhan Kalender'den detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=============================

Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (13)

“KADINA YATIRIM YAPARSAK EKONOMİK KALKINMA DA GERÇEKLEŞECEKö

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Citibank’ın sponsorluğunda “Toplumun Geleceği" konulu oturum gerçekleştirildi. Yönetim Danışmanı ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Selen Kocabaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Ecobank COO’su Carl Manlan, Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ve Women for Women International Kurucusu ve CEO’su Zainab Salbi söz aldı. Toplum ve iş dünyasının geleceğini kurtarmak adına çözüm önerilerinin tartışıldığı oturumda iklim değişikliği, kadınların toplumun geleceğindeki yeri, geleceğin şekillenmesinden bugünden ajandalarda yer alması gereken konular masaya yatırıldı.

Oturumda ilk konuşmayı Women for Women International Kurucusu ve CEO’su Zainab Salbi yaptı. Salbi, “Bu yüzyıl, kadınların yüzyılı. Kadına yatırım yaparsak toplumsal olarak ekonomik olarak kalkınacağız. Gıda üretimi artacak, barış imkânı artacakö diye konuştu.

Moderatör Selen Kocabaş’ın yönettiği oturumda “Kadınlar, toplumu şekillendirme anlamında nerede duracaklar?ö sorusunu yanıtlayan Salbi, “Hayatımda Bosna, Ruanda, Afganistan gibi birçok savaşla ilgili çalışmalar yaptım. Barış görüşmelerinde kadınlar yer aldığında sonuca ulaşılması çok daha kolaylaşıyor ve bu sonuçlar çok daha kalıcı oluyor. Kadınlar daha iyi eğitim, daha iyi bir ekonomi istedikleri ve ailelerinde istikrar aradıkları için barışı inşa etmeleri kolaylaşıyor. Kadınların farklı biçimde iletişim kurduklarını anlamak gerekir. Daha iyi dinlemeyi öğrenmemiz gerekirö dedi.

IMF Başkanı ChristineLagarde’ın “Bugünün dünyasında en çok ihtiyacımız olan şey sevgidirö dediğini aktaran Salbi,“Dünyada bugün yaşadığımız bölünmüşlüğe karşı gerçekten ihtiyacımız sevgi. Sevgi erkeklerde de kadınlarda da var. Birlikte büyüyeceğiz. Kadınlara ne olduğuna bakın, o ülkeye neler olduğunu anlarsınızö diye konuştu.

Salbi, Saddam Hüseyin döneminde Irak’ta yetiştiğini belirterek “Irak’ta neler olduğunu da o dönemde kadınlara nelerin yapıldığına bakarak anlayabilirsiniz. Saddam Hüseyin döneminde ekonomik baskı yüzünden kadınlar geriye gittiler. Sonrasında ABD’nin işgaliyle de IŞİD’in yayılmasıyla da kadınların durumunun çok gerilere gittiğini görüyoruz. Özellikle bizim bölgemizde kadına yatırım yaparsak ekonomik, siyasal, toplumsal olarak kalkınacağımızı görüyoruz, barış imkanının daha artacağını görüyoruzö dedi.

DÜNYADA GELECEKTE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEK İÇİN AFRİKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Burada konuşan ve Afrika’nın dönüşümüne katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Ecobank COO’su Carl Manlan ise, “Afrika kıtasında kadınların önemli bir kısmı tarımda çalışıyor. Finansal katılım ve eğitimle beraber herkesin daha başarılı bir geleceği olacağını düşünüyoruz. Dijital finansal hizmetleri daha iyi kullanarak daha fazla kadını iş hayatına katabiliriz. İstediğimiz Afrika’yı ancak böyle kurabiliriz. Biz kadının rolüyle alakalı kadını merkeze alıyoruz. Eğitimle beraber herkesin daha başarılı geleceğe erişimi olacağını düşünüyoruz. Sadece bir banka olmak değil. 1985’te kurulmuş bir banka olarak Afrika’nın dönüşümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Ecobank aslında işbirliğiyle alakalı bir kurum. Tüm Afrika yatırımlarının, hem Afrika iç yatırımlarının hem de dış yatırımların Afrika insanına dokunması lazımö dedi.

Afrika’da büyümeyi sağlamak için Türkiye ile işbirliği yapma olanaklarını da araştırdıklarını söyleyen Manlan, “Kadınların sorun çözme yeteneklerini incelememiz gerekir. Kadınların evdeki işlerine bakıldığında para kazanmadıklarını düşünüyoruz ama aslında bazen çalışanlardan bile daha fazla değer katıyorlarö dedi. Dünyada gelecekte büyümeyi sürdürmek için Afrika’yı göz önünde tutmak ve oradaki işsiz gençlere iş bulmak gerektiğini söyleyen Manlan, Afrika’da kırsal alanlarda yaşayanlar için altyapı geliştirildiğinde göç olgusunun önüne geçilebileceğini aktardı. Manlan, “Afrika’nın büyümesini sağlamak dünyanın da istikrarını sağlayacakö diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANAN ÜLKELER REKABETTE ÖNE ÇIKACAK

Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope ise yüksek karbon kullanımı içeren teknolojilerin yerini yeni teknolojilerin almasıyla birlikte insanların daha sağlıklı olacağını ve ekonomilerin de daha güvenli olacağını belirtti. Önümüzdeki on yılda yenilenebilir enerji teknolojileri kullanan ülkelerin rekabette öne çıkan ülkeler olacağını söyleyen Carl Pope “Ekonomik açıdan baktığımızda, petrol üreten bir ülkeyseniz benzinli araç kullanmak sorun yaratmıyor. Ama petrol ithal ediyorsanız üreticiler petrol fiyatlarını arttırdıkça ekonominiz sorun yaşayacak. Oysa demiryollarına yatırım yaparsanız, elektrikli araçlara yatırım yaparsanız daha az benzin kullanırsınız. Ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça benzin fiyatlarındaki değişim sizin için önemsiz olacaktırö dedi.

Pope “Dünyada gelecek 20 yılda, geçtiğimiz 200 yılda ürettiğimizden daha fazla bina inşa edeceğiz. Tüm bu binaların ısıtma soğutma sistemlerini fosil yakıt kullanmadan gerçekleştirmeleri lazım. Aslında şu anda teknoloji bunun yapılması için yeterli. Ama fiyatları düşürecek ölçeğe ulaşılamadığı için bunlar yapılamıyorö diye konuştu. İklim sorunlarının ekonomik ya da siyasi kaynaklı değil etik kaynaklı olduğunu belirten Pope, yalnızca kendimizi değil tüm dünyayı düşündüğümüzde bu altyapıyı oluşturabileceğimizi, bunun için de uzun vadeli finansmana ihtiyacımız olduğunu belirtti. Dünyada çeşitliliği geliştirmek gerektiğini söyleyen Pope, “Ne yapmamak gerektiğini görmek istiyorsanız benim ülkemdeki liderlere bakın, onların yaptığının tam tersini yapın. Çünkü ABD’nin liderleri şu anda yapılması gerekenlerin tam tersini yapıyorö dedi.

BURSA ()

===================================