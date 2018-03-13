DHA YURT BÜLTENİ - 19

ŞEHİD UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Güngören Köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 çocuk babası Uzman Çavuş Göksel Koç düzenlenen törenle memleketi olan Isparta’nın Keçiborlu İlçesinin Kozluca köyüne uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Göksel Koç için Ahmed-i Hani Havalanı'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Güray Alpar, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça,12'inci Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, şehidin annesi ve eşi ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende şehidin cenazesinin alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu. Tören sonunda şehit Göksel Koç'un naaşı dualar ve tekbirler eşliğinde askeri uçağa alındı. Koç'un eşi, annesi ve çocukları da aynı uçakla Isparta'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin alana getirilmesi

- Şehidin özgeçmişi

- Şehidin uğurlanışı

5.14 DK / 883 MB

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,()

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Şanlıurfa’da markete molotofa 3 tutuklama



ŞANLIURFA’da 3 yıl önce bir markete motolof kokteyli ve taşlarla saldırdıkları ileri sürülen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2015 yılında Eyyübiye Mahallesi Süleymanşah Caddesi üzerinde bulunan bir markete taş ve molotofkokteyli attıkları iddia edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Market camına taş ve molotof atan şüpheliler

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber Ali LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA - )

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Sakarya'da, Çiftlik Bank'ın tesislerinde arama yapıldı

SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konuldu.

Taraklı'da bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Taraklı Kaymakamlığı'nın 'Usulsüz faaliyet yürütüldüğünü' bildirmesi üzerine tesisle ilgili soruşturma başlatan Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tesise ait binalarda arama yapılması kararı verdi. Kararın ardından tesise giden Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesiste arama yaparak bazı evraklara tedbir amaçlı el koydu. Sakarya Tarım İl Müdürlüğü görevlileri de 20 bini aşkın tavuğun bulunduğu tesiste inceleme yaptı.

Gece saatlerinde Çiftlik Bank üyesi olan bazı kişiler, şirket yetkililerinin olduğunu duyumu ile paralarını geri alabilme umuduyla tesise geldi. Jandarma ekipleri, tesisin etrafında güvenlik önlemi alarak kalabalığın içeriye girmesini engelledi. Bir süre tesisin kapısının önünde bekleyenler daha sonra Çiftlik Bank'tan şikayetçi olmak için ilçe jandarma karakoluna gitti.

Tesiste bulunan çalışanlar içeride bulunan hayvanların zarar görmemesi için soruşturma süresi boyunca görevlendirildi. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesis etrafında güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tesisten görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: TARAKLI(Sakarya),()

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Çiftlik Bank Mağdurları, Kamyonlarda Tesise Gelip Hayvan Almak İstedi (3)

Gece saatlerine kadar tesis önünde beklemeye devam eden kalabalık askeri görevlilerin uyarılarıyla tesisten ayrıldı. Askeri yetkililer, yarın Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün konu ile ilgili açıklama yapacağını ve firma hakkında yasal süreç başlatılacağını, mağdurlarında firma hakkında dava açabileceklerini belirtti. Kamyonlara yüklenen bazı hayvanlarda Özel Harekat Ekiplerinin desteğiyle geri indirilip, tesise koyuldu.

AKRABAM TARAFINDAN KANDIRILDIM

Çiftlik Bank Şirket Sahibi Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Muhammed Aydın, “Parayla gittik hayvan aldık. Şuan bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR’ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki, 'Kişi başı 3’er tane hayvan dağıtıyorlar'. Antalya, Ankara, İzmir’den gelen var buraya kadar. Ben çiftlik bankın sahibinin akrabasıyım. Bende yatırım yaptım ama bizde gittik. Akrabam tarafından kandırıldımö dedi.

"CİNAYETE KADAR GİDECEK"

Bir başka mağdur Emrah Arslan ise yaptığı açıklamada, “Cinayete kadar gidecek. Çıksın gelsin ne şekilde ödeme yapacaklarla yapsınlar, yoksa ne suyu kalacak, ne sülalesi. Bütün akrabaları da buradalar mağdurlar. Akrabalarına bile bunu yaptı. 50 bin lira yatırımım var. Paralar güme gitti.ö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Genel görüntü

Gergin ortam görüntüsü

Mağdurlardan açıklama

Mağdurların araçlarıyla geriye dönmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi



İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, geçen yıl Ekim ayında motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda omzundan yaralanarak yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düşen 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen yıl 9 Ekim'de Küçükavulcuk Mevkii'nde meydana geldi. Birgi Mahallesi'nden Ödemiş yönüne 09 RJ 157 plakalı motosikletiyle giden Yılmaz'a pompalı tüfekle ateş açıldı. Omzundan vurulan evli ve 1 çocuk babası Yılmaz, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken, kasksız olan Yılmaz yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düştü. Yoldan geçerken, silah sesini duyan diğer araçların sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, su tahliye kanalında Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Jandarmanın yaptığı incelemede, Yılmaz'ın üzerinde, 9 milimetre çapında ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu. Yılmaz'ın cesedi, jandarma ekiplerinin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta O.D. ile C.S.'yi, bugün gündüz saatlerinde de A.Y. (68) ile oğlu M.Y., (37) ve H.S.'yi (38) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Ödemiş Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cinayetin işlendiği yerden görüntü

- Adliye sarayından görüntü

- Zanlıların adliyeye getirilişinden görüntü

- Öldürülen Yavuz Yılmaz'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),()

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