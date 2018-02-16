DHA YURT BÜLTENİ-19

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 motosiklet çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Sapanca Göl Mahallesi'nde 1 ay önce bir evin önünde motosiklet çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikleti E.O. (18) ve F.D.'nin (17) çaldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin yine Göl Mahallesi'nden bir motosiklet daha çaldığı belirlendi. Polis, şüphelilerin Serdivan ilçesinde bulunduklarını belirleyerek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan E.O. ve F.D. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber:Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya),()

============================

Anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti



DENİZLİ’de anne Seher Baş, yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk’ü av tüfeğiyle başından vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla kendini de vurarak intihar etti. Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Öztürk’ün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071 Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin silah sesleri duymasıyla ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmanın giriş katında oturan Seher Baş’ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Evin mutfağına giden polis, Seher Baş ile yüzde 99 engelli Serebral Palsi hastası olduğu öğrenilen 17 yaşındaki oğlu Eyüp Öztürk’ün kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında anne Seher Baş’ın av tüfeğiyle engelli oğlunun kafasına ateş ederek öldürdüğü ardından yine aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından eve gelen Seher Baş’ın babası Orhan Baş gözyaşı döktü.

Seher Baş’ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) görevli olduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilerek tutuklanıp, cezaevine konulduğu öğrenildi. Anne Baş ile oğlunun engelli maaşı ile belediyeler ve komşulardan gelen yardımlarla geçinmeye çalıştıkları öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşayan anne Baş'ın sık sık komşularına, “Oğlumu da öldürüp intihar edeceğim" dediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Olay yerinden detay ve genel görüntüler

-Polislerden detaylar

-Anne Seher Baş’ın babası Orhan Baş’ın görüntüsü

-Cesetlerin evden çıkarılması

-Engelli oğul Eyüp Öztürk’ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

===========================

Sınıra giden sağlık personeli kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibinin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu paramedik Büşra Boyacı (22) hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()