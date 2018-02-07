DHA YURT BÜLTENİ-19

AK Partili Miroğlu'nun oğlu, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı /EK

BAŞBAKAN YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA TAZİYEYE KATILDI

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Midyat ilçesinde düzenlenen oğlunun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, daha sonra helikopterle Diyarbakır'a geldi. Önceki gün hayatını kaybeden din adamı ve kanaat liderlerinden Molla Hüseyin Elçi için merkez Bağlar ilçesinde bulunan Kulp Hevedan Demir Köyü Taziye Evi'ni ziyaret etti. Taziyevi önünde mollalar tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, taziyevinde yaklaşık 30 dakika kaldı. Basına kapalı gerçekleşen taziyeden sonra Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, valilik binasına geçti. Valilik binasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Taziye evinin dıştan görüntüsü

-Başbakan konvoyunun gelişi

-Başbakan Yıldırım'ın makam aracından inişi

-Molallar tarafından karşılanması

-Başbakanın taziye evine girişi

-Başbakanın taziye evinden çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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Bakan Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ziyaret ettiği Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, Başbakın Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ve Ekonomi Emil Karanikolov ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüten Bulgaristan'ı ziyaret ederek Başbakan Boyko Borisov ile görüşüp, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bir araya geldi. Bulgaristan Başbakanı Borisov tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandığını belirten Bakan Zeybekci, Bulgaristan'ın haziran ayına kadar AB Konseyi Dönem Balkanlığı'nı Türkiye için ve özellikle gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi için bir şans olarak gördüğünü söyledi. Zeybekci, "Her iki tarafı da daha iyi temil eden ve bizi daha iyi anladığına inandığımız bir dönem başkanlığı var ve bunu fırsat biliyoruz" dedi. Başbakan Borisov'un Türkiye ile AB gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine yüzde 100 destek verdiği öğrenildi. 27 Şubat'ta Sofya'da yapılacak AB ülkeleri ticaret ve gümrük bakanları zirvesine davet eden Borisov'a bakan Zeybekci, gümrük birliğinin kaderinin bu toplantıda belirleneceğini söyledi. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşen Bakan Nihat Zeybekci, ikili ilişkileri ele aldı. Bakan Zaharieva, "İki ülke ekonomik ilişkilerinde karşılıklı menfaatle dayalı bütün alanlarda pratik işbirliğine önem veriyoruz. Pozitif olaylara odaklanarak, iş sektörünün yakınlaşması ve iki ülkede de yatırım imkanlarının artması için fırsatlar aramalıyız" dedi. Zaharieva, 2017 yılının dokuz ayında iki ülke arasında ticaret hacminin 2.91 milyar Euro'ya ulaştığını ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydettiğini belirtti. İki bakan Türkiye ve Bulgaristan'ın öncelikli alanlarından olan enerji, enerji altyapıları, yatırımlar, hayvancılık, ulaşım ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmek için de görüş alış verişinde bulundu. Bulgaristan'dan Türkiye'ye ihracat 12.5 arttı. 2017 yılının ilk 9 ayında ticaret hacmi yüzde 17.4 arttı ve 3 milyar Euro'ya ulaştı.Resmi verilere göre 2017 yılın ilk 9 ayında Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılan ihracatın 1 milyar 527 milyon Euro olup, bunun ülkenin toplam ihracatının yüzde 7,7'sini oluşturduğu ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,5'lik bir artış görüldüğü kaydedildi. Bulgaristan'da 3 binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirildi. Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikov, Bakan Zeybekci ve beraberindeki heyete bir çalışma yemeği düzenledi.

AB ZİRVESİ BULGARİSTAN'DA

AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart'da Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen zirveye katılacak. Zirve öncesinde bugün Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin ziyaret ettiği Bulgaristan'ı 12 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ziyaret edecek. 15-17 Şubat tarihlerinde ise Bulgaristan- Türkiye Parlamentolararası Dış İlişkiler ve Güvenlik ile Savunma Politikaları Komisyon başkanları toplantısı yapılacak. Türkiye TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, bu toplantıya katılacak.

Görüntü Dökümü

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Bakan Zeybekci ile Başbakan Borisov

Görüşmeden detaylar

İkili görüşmeler

Zeybekci'nin ziyaretleri

Haber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),()

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Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

Zonguldak'ta, 12 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. 5 Eylül 2012'de Afyonkarahisar'daki kışlada meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Mücahit Coşkun'un kızı 7 yaşındaki Ayşe Erva Coşkun, babasının madalyasını Vali Çınar'ın elinden aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı okundu. Törende konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, vatan, millet ve devlet olarak şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi. Bütün İslam aleminin büyük bir saldırı altında olduğunu ifade eden Vali Çınar, "En çok Türkiye bir saldırı altında. Bu saldırının ana nedenleri şudur. Binlerce yıllık tarihi olan büyük medeniyetler kurmuş olan milletimiz ve bugün yaşayan devletimiz tarihi bir misyon üstlenmiş durumda. Bütün dünya Müslümanları ezilenler çaresiz olanlar herkes Türkiye için dua ediyor. Türkiye’nin bir gün kendilerini kurtaracağını bekliyorlar. Buna inanıyorlar. Sadece Müslüman alemi değil, bütün dünyanın mazlum alemi, Müslüman olmayanlar da bunu bizden bekliyor, umut ediyorlar. Dolayısıyla bizim için dua ediyorlar. Allah kabul etsin" dedi.

3 ÇOCUĞU GÖZLERİNE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Bitlis Valisi olarak görev yaptığı dönemde bölgede yaşanan terör olaylarını ve anılarını anlatan Vali Çınar, "Bugün PKK/PYD sevicileri var ya ortada. Hainler. Bu hamaset duygusu değil, PKK denilen örgütün, PYD denilen örgüt aynı anlayıştan besleniyor. Mardin Dargeçit'te Efeler mezrasında 7-8 ve 11 yaşında üç çocuk. Üç kardeş, sadece gözlerine ateş etmek suretiyle öldürdüler. Bu bir ekip, grup, bunlar bir tim sorumlusu var. Babası örgüte destek vermiyor, devletten yana tavır alıyor diye" diye konuştu. Vali Çınar daha sonra 2012-2017 yılları arasında şehit düşen 12 asker ve polis yakını ile 15 Temmuz gecesi gazi olanlara Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti. 5 Eylül 2012'de Afyonkarahisar'daki kışlada meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Mücahit Coşkun'un kızı 7 yaşındaki Ayşe Erva Coşkun, babasının madalyasını Vali Çınar'ın elinden aldı. Salonda bulunanlar, babası şehit olduğunda 10 aylık olan Ayşe Erva Coşkun'u alkışlayarak destek oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Vali Ahmet çınar'ın konuşması

-Madalyaların verilmesi

-Erva Ayşe Coşkun'nun madalyayı alması

-Salondakilerin alkışlaması

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()