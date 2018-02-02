DHA YURT BÜLTENİ-19

Başbakan Yardımcısı Işık: Gerekirse hep birlikte gideceğiz (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK, CİZRE VE SİLOPİ'DEN SONRA ŞIRNAK'A GELDİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cizre ve Silopi’de gerçekleştirdiği ziyaret sonrası akşam saatlerinde helikopterle Şırnak’a geldi. İlk olarak İsmet Paşa Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Işık, yapılan örnek daireyi gezerek, görevlilerden bilgi aldı. TOKİ konutlarında yapılan incelemelerden sonra sanat sokağında esnafları ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyareti sırasında 73 Şırnak Belediyespor Başkanı Emin Yürek, Başbakan Yardımcısı Işık’a isminin yazılı olduğu takım forması hediye ederek Şırnak’ın spor alanında yaşadığı sıkıntılarının yer aldığı bir dosya verdi.

Şırnak Belediyesi tarafından açılan Gençlik Merkezi’ne geçen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve beraberindekiler defler eşliğinde söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılarla karşılandı. Gençlik merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Işık, müzik sınıfında öğrencilerle beraber şarkı söyledi.

Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi'nde konuşan Işık, "Hz. Nuh’un Şehri, bu güzel şehrin insanları, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bize öyle güzel duygular yaşattınız ki, hem söylediğiniz Kürtçe şarkı ve türküler, hem de söylediğiniz Türkçe türkü ve şarkılar inanın aynı melodi ve aynı heyecanı yarattı. Şarkı ve türküleri dinlerken aklıma Mevlana’nın 'Önemli olan aynı dili konuşmak değil, aynı duyguları paylaşmaktır' sözü gibi geçekten biz aynı duyguları paylaşan ve bin yıldır bu topraklarda kardeş olarak yaşayan milletin evlatlarıyız. Tek bir milletiz. Belki farklı dilleri konuşuyor. Ama aynı milletin evlatlarıyız. Ve aynı milletin evlatları olmaktan da gurur duyuyoruz. Allah'a hamdolsun. Bizim için Şırnak’ında Edirne’nin de, Hakkari ile İzmir’in hiçbir farkı yok. Çünkü hepimiz bu toprakları için canını vermiş şehitlerin torunlarıyız. Geçmişimiz nasıl birse, geleceğimizi de birlikte kurmanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Onun için bu topraklarda huzur, istikrarı bozan, bu toprakların birlik ve beraberliğine kast eden kim olursa olsun, karşısında hep birlikte duruyoruz. Ve durmaya da devam edeceğiz. Aynı şarkıları söylemeye ve heyecanlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Şırnak Valiliği’ne geçen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı Vali Mehmet Aktaş ve vali yardımcıları ile kurum müdürleri tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Işık, valilik makamına geçerek Vali Mehmet Aktaş ile görüştü. Görüşme sırasında ziyaret ile ilgili basın mensuplarına konuşan Işık, "Şırnak Hazreti Nuh’un şehridir. Kadim şehirlerimizden bir tanesidir. Şırnak terör örgütü tarafından gelişmesi, kalkınması engellenmiştir. Bu konuda bu bölgenin yatırım alması konusunda çok ciddi engeller çıkardığı bir ilimiz. Ama özellikle çukur eylemleri sonrasında şehri yaşanmaz hale getiren. İnsanların hayatını zindan eden, insanlara evini yurdunu barkını bırakıp gitmesine neden olan bu çukur teröründen sonra Şırnak’ta yeni bir dönem başladı" diye konuştu.

Geçen yıl Şırnak'a geldiğinde Milli Savunma Bakanı olduğunu hatırlatan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şırnak'ta önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"O gün esnaf ziyareti yapıp, şehri gezmiştim. 13 ay sonra yine Şırnak’tayım. Şırnak çok büyük bir değişim olmuş. Şehir adeta yeniden ayağa kalkıyor. Yeni yapılan konutların örnek dairesini gezdik. Konutlar inşallah bu yılın haziran ayı sonunda büyük oranda biteceği konusunda arkadaşlarımız bilgi verdi. Alt yapısıyla üst yapısıyla yepyeni bir Şırnak doğuyor. Şırnak’ın yeniden ayağa kalkmasının yanında önemli gördüğüm başka bir konuda Şırnak halkının geleceğe umutla bakması. Cizre, Silopi, Şırnak’ta yaptığımız esnaf ziyaretlerinde gördüğümüz huzur ve güven ortamı sağlanınca Şırnak’ta geleceğe yönelik çok ciddi ümitler var. Ve geleceğe yönelik çok ciddi yatırım planları var. Bu çok sevindirici. Gençlerimizin çocuklarımızın gözlerindeki o pırıltıyı görmek bizi çok memnun ediyor. Ben Şırnak’ın gelecekte çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bizler de bu noktada ellimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugünkü ziyaretimizin temel amacı kamu yatırımlarımızın koordinasyonu yapmak. Kamu hizmetlerinin bir durum değerlendirmesini yapmak. Güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede çok yoğun ve etkili bir mücadele yürütmekte. Ancak terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarında da tam bir başarının elde edilmesi için şuana kadar yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Bundan sonra yapılması gerekenleri de birlikte müzakere edip Ankara’ya da döndüğümüzde buradaki konuları adım adım takip edeceğiz. Bugün Şırnak’ta bugüne kadar gördüğümüz en büyük ilgi ve teveccüh oldu. Bundan dolayı Şırnak halkına teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğimiz çok daha parlak, aydınlık, millet olma bilincinin son zamanlarda yaşadığımız zorluklarla bir daha gördük."

Akşam saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir toplantı yapacak Işık, geceyi de 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda geçirecek. Başbakan Yardımcısı Işık, yarın sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra kentten ayrılacak.

Görüntü Dökümü:

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Başbakan yardımcısının Toki konutlarını incelemesi

Esnaf ziyareti

Gençlik merkezinde incelemeler ve gençlerle şarkı söylemesi

Şırnak Valiliği’ni ziyaret

Işık’ ve Vali Aktaş’ın konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şırnak ()

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Edirne'de şehit ailesine ve 15 Temmuz gazisine devlet övünç madalyası verildi

EDİRNE Valiliği, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'devlet övünç madalyasına' layık görülen şehit Serkan Gedikli'nin ailesi ve 15 Temmuz gazisi Yavuz Kurban'a düzenlenen programla övünç belgelerini teslim etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesislerindeki programa Edirne Valisi Günay ve eşi Nurcan Özdemir'in yanı sıra Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Edirne Belediyesi Başkan vekili Selçuk Çakır, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak kahraman Mehmetçiğin görevinin ardından Türkiye'ye sağ salim dönmesini diledi. Türk ordusunun ve milletin dünyaya ders verdiğini ifade eden Günay, "Çünkü o bölgede, Güneydoğu'da, Doğu'da, Türkiye içinde ve dışında ciddi çalışmalar mücadeleler yapan güçlü ve dünyaya ders veren bir Türk ordusu ve Türk milleti var. Bundan dolayı da Türk milleti ve Türk ordusuyla ne kadar gurur duysak azdır. Türk milletinin kahramanlıklarla, zaferlerle ve mücadelelerle geçmiş çok güzel bir geçmişi var. Malazgirt'te, Anadolu'da ciddi mücadelelerimiz olmuştur. Edirne'nin Balkanlar'ın fethinde Türk ordusu ve Türk milletinin önemli zaferleri olmuş. Son dönemde biliyorsunuz. Balkan Savaşı'da, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti önemli mücadeleler vermiş, önemli zaferler kazanmıştır. Yine 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın halka seslenişiyle halkı sokağa davet etmesiyle yine Türk milleti önemli bir başarıyı bütün dünyaya karşı birlik ve beraberliğini göstermiştir. Görüyoruz ki tarih boyunca düşmanlarımız hiç eksik olmamış ve bundan sonra da eksik olmayacak. Onun için Türk milleti son bu Afrin olayında yüzde 85, 90'a yakın desteğiyle, birlik beraberliğini göstermiş ve burada da yine önemli başarılar önemli zaferler elde etmekte. Terörle mücadeleyi de insani ölçüler içerisinde dünyaya göstermektedir" dedi.

Vali Özdemir'in konuşmasının ardından 15 Temmuz'da Ankara'da gazi olan Yavuz Kurban ile 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Gedikli'nin ailesi Semra ve Cemal Gedikli'ye 'devlet övünç madalyası' verildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE GAZİ OLDU

15 Temmuz gazisi Edirneli Yavuz Kurban'ın iş ziyareti için gittiği Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde patlayan bir bombanın Şarapnel parçasının bacağına isabet etmesiyle yaralandığı ve gazi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Programın yapıldığı salon

-Vali Özdemir'in gelişi

-Dua edilmesi

-Vali Özdemir'in konuşması

-Programa katılanlar

-Şehit ailesine madalya verilmesi

-Gazi Yavuz Kurban'a madalya verilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın (3)

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ, HASTALAR TEKRAR HASTANEYE TAŞINDI

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin eksi ikinci katındaki MR odasında elektrik kontağından çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. Hastane tamamen boşaltıldı. Otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastaneyi dolduran dumanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 15 kişi başka hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Duman tahliyesinden sonra dışarıda bekletilen hastalar tekrar hastaneye taşındı.

Aynı hastanede 2009 yılında kablo tutuşması nedeniyle çıkan yangında 3’ü kadın 8 kişi yaşamını yitirmişti.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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