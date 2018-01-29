DHA YURT BÜLTENİ-19

Nişan dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı



KARABÜK'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük'te bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan Rahman Aksoy (59) idaresindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, Özgür Yılmaz idaresindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Rahman Aksoy ile Zekiye Aksoy (53), Uğur Erorhan (32), Seda Erorhan (30) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

görüntü dökümü:

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-Kazadan cep telefonu görüntüleri

-İtfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahaleleri

(AKTÜEL)

Olay yeri

Polisin çalışmaları

Kaza yapan araçlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,()

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Otomobil sulama kanalına düştü, anne ve oğlu yaralandı



BOLU'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 32 yaşındaki Elif Elaldı ile 5 yaşındaki oğlu Melih Elaldı yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Elif Elaldı idaresindeki 14 GF 065 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, Elif Elaldı ile oğlu Melih Elaldı yaralandı. Ters dönmüş haldeki otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yol üzerinde kahvehane işleten Murat Kulaç, yolda sıklıkla kaza meydana geldiğini ifade ederek, önlem alınması gerektiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Ambulanslar

-Polisin çalışmaları

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

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Kasap, dükkanda tartıştığı iki kardeşi tabancayla öldürdü

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kasaplık yapan Zeynel Başar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Duran ve Mehmet Taşova kardeşleri tabancayla vurarak öldürdü.

Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar’a(48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova(36) ve kardeşi Mehmet Taşova(33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışma tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevreden olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Taşova ve Duran Taşova’nın vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova’nın da peşinden ateş etmeye başlayan Zeynel Başar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova saldırıyı yara almadan atlattı. Haberi duyarak olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet ve Duran Taşova'nın cesetleri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görühntüler

-Kardeşlerin yerdeki görüntüleri

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Yakıhnlarının üzüntüsü

-Cenazelerin götürülüşü

-Ölen kardeşlerin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),()

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Zonguldak'ta 28 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 15'i tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K., Y.S., T.Y., H.B., B.K., İ.T., O.U., B.I., E.E., H.D., M.D., Ş.P. ve C.Y. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: ZONGULDAK,()

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