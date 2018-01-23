DHA YURT BÜLTENİ - 19

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (12)

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP'TE

Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis'ten Gaziantep'e getirildi. Adli Tıp Kurumu morguna konulan, şehit astsubayın cenazesi, düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara'ya gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,()

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Zeytin Dalı Harekatı şehidinin Ankara'daki baba ocağına ateş düştü



SURİYE'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara Sincan'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, Özalkan'ın Törekent Mahallesi'nde oturan Selahattin ve Hatice Özalkan çiftine şehadet haberini, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan'ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehit babasının oturduğu apartmana dev Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın 2 yıllık evli olduğu 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın naaşının yarın getirileceği ve askeri törenin ardından cenazesinin memleketi Ayaş'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: ANKARA,()

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Fırat nehrine atlayan yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde, Fırat Nehri’ne atlayan 65 yaşlarındaki Ahmet Erdem boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeden geçen Fırat Nehri üzerindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısına gelen yaşlı adam Ahmet Erdem, henüz bilinmeyen nedenle üst kıyafetini çıkarıp nehre atladı. Erdem bir süre sonra soğuk suda gözden kayboldu. Nehre atlayan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, dalgıçlardan yardım istedi. Ekipler, girdikleri sudan yaşlı adamın cansız cesedini çıkardı. Ahmet Erdem'in yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanman kalabalık

- Dalgıç polisler suda arama yapması

- Ceset sudan çıkarılması

- Ölenin yakınları fenalık geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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Ceylanpınar'a taciz ateşleri akşam da sürdü

Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine, gündüz saatlerinde yapılan taciz ateşleri gece de devam etti.

Gündüz sınırda nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı ve 1 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği Rasulayn'dan yapılan taciz ateşlerinin artmasıyla sınır hattındaki vatandaşlar uzaklaştırılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Taciz ateşi yapılan bölgeler, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ceylanpınar semalarında ışığı yanan insansız hava aracı

- Çatışma sesleri

- Genel görüntü detayı

Haber-Kamera: Şafak SAĞ / ŞANLIURFA,()

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Kanca yutan martıyı veteriner kurtardı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde olta kancası yutan, gagasından misine sarkan martı, veterinerin operasyonu ile kurtarıldı.

Karasu'da vatandaşlar Karadeniz kıyısında olta kancası yutmuş gagasından misine sarkan bir martı buldu. Çırpınan martı, vatandaşlar tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilal Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kancanın olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Veterinerin müdahalesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /KARASU(Sakarya),()

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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (12)

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ GAZİANTEP'TE

Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis'ten Gaziantep'e getirildi. Adli Tıp Kurumu morguna konulan, şehit astsubayın cenazesi yarın düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara'ya gönderilecek.

CEYLANPINAR'A TACİZ ATEŞLERİ AKŞAM DA SÜRDÜ

Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine, gündüz saatlerinde yapılan taciz ateşleri gece de devam etti. Gündüz sınırda nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı ve 1 teröristin öldürüldüğü Rasulayn'dan yapılan taciz ateşlerinin artmasıyla sınır hattındaki vatandaşlar uzaklaştırılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Taciz ateşi yapılan bölgeler, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince ateş altına alındı.

ADIYAMAN'DA PROVOKASYONA GÖZALTI

Adıyaman'da sosyal medya üzerinde Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı' harekatını provoke etmek amacıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri provoke amaçlı paylaşımlarda bulunan K.A.'yı gözaltına alıp emniyete götürdü.

Haber: GAZİANTEP,()

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Zeytin Dalı harekatı'nı provoke eden paylaşımlara polis baskını



ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin'in terör örgütlerinden kurtarılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada provoke içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskın yaptığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen askeri harekat ile ilgili Ankara Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu polis, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunduğunu saptadığı, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskınlar yaptı. Evlerde arama yapan polis ekiplerinin birçok kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

Haber: ANKARA,()

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Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı



KAYSERİ'de, 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Malatya- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri'ye gelen Kemal Aslan idaresindeki 38 SE 287 plakalı otomobili, kente 25 kilometre mesafede akaryakıt istasyonundan çıkan Ahmet Sarıçiçek yönetimindeki 38 JD 328 plakalı çekici ve 38 EP 555 yarı römorkun arka kısmına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sultan Acar (70) olay yerinde hayatını kaybederken, Kemal Aslan ve Halil Acar ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden Sultan Acar ise otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: KAYSERİ,()

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