DHA YURT  BÜLTENİ-19

Ereğli'de dalgalar sahildeki iş yerlerine zarar verdi/EK

EREĞLİ'Yİ FIRTINA VURDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle Bozhane mevkiindeki bazı iş yerleri kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahipleri, suyla dolan dükkanlarının içini temizledi. Limandaki 8 tekne fırtına nedeniyle battı. Bazı vatandaşlar, sudaki teknelerini karaya çekmek için büyük mücadele verdi. Balıkçılardan Turgut Aydoğdu, balık adam kıyafetlerini giyerek denize atladı. Aydoğdu, denizde sürüklenen bir bota ip bağlayarak karaya çekilmesini sağladı. Tekne sahibi Hakan Tammis, "Tekneleri emniyete almaya çalışıyoruz ama ne kadar alırız bilemiyorum. Denizdeki teknelerin çoğu buradan gitti. Allah yardımcımız olsun. Yazık günah teknelere" dedi.

ZONGULDAK'TA DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Zonguldak'ta akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahil kenarındaki iş yerlerini sular altında bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi'nde duvarlara vurarak yükselen dalgalar, sahil kenarındaki iş yerlerine zarar verdi. İş yerlerine giren sular, çalışanları tarafından temizlendi. Yürüyüş yolu da su ve denizden gelen çöp yığınlarıyla doldu.

Görüntü Dökümü

- Sahil de kafelerin yıkılan masa ve sandalyeleri

-Dalgaların kıyıya vurması

-Batmak üzere olan sandalı kurtarma çalışması

-Sandalın iple bağlanması ve kıyıya çekilmesi

-Bilgin Tomakin ile röportaj

Süre: (8.58) Boyut: (537 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE

Görüntü Dökümü:

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-Zonguldak kent merkezi sahilde yükselen dalgalar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN

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Yoğun tipi Sivas-Malatya yolunu ulaşıma kapattı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Sivas-Malatya karayolu saat 19.00 itibariyle trafiğe kapandı. Sivas'tan Malatya yönüne giden çok sayıda yolcu otobüsü ve araçlar polis ekiplerince Kangal ilçesi girişinde durdurularak seyirlerine izin verilmedi. Malatya yönünden gelen araçların da Hekimhan ilçesinde bekletildiği öğrenildi. İlçeye 30 kilometre mesafedeki Abdalboğan geçidinde ise tipi nedeni ile hasarlı kazalar yaşandı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesıyla yol açma ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Acil olarak kent merkezine gitmek zorunda olan araçların iş makineleri eşliğinde geçişine izin verildi. Zorunlu olmadıkça bu istikamete yola çıkılmaması uyarısı yapıldı. İstanbul'dan Malatya'ya giden Mustafa Öztürk, "3-4 saattir yoldayız. Bundan öncede Yağdonduran Geçidi'nde kaldık. Karayolları karları sıyırıyor ama tuzlama yoktur. Şu an bekliyoruz. Ne zaman açılacağı da belli değil. Geçişimize izin verilmiyor, tırlar kaymış yolu kapatmış." dedi. Tipinin devam etmesi ve yağışın artması nedeniyle karayolunun sabah saatlerine kadar ulaşıma açılmasının zor olduğu bildirildi. Kar yağışı Sivas-Ankara yolunda da ulaşımı aksattı. Karayolları ekiplerinin çalışması için yol zaman zaman trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Malatya yolundan görüntü

-Kar yağışı

-Bekletilen araçlar

-Röportaj ve sunum

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/KANGAL(Sivas), ()

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Kadirli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı/EK

İSİMLER BELLİ OLDU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi'nde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kiremitli Mahallesi'nden geçen Kadirli karayolunda meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 80 KM 380 plakalı otomobil ile 01 KG 2238 plakalı kamyonet, yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kadirli'de kafa kafaya çarpışan araçlardan 80 KM 380 plakalı otomobili özel güvenlik görevlisi olan Tolga Yaralıoğlu, 01 KG 2238 plakalı kamyoneti ise Muhittin Selçuk'un kullandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin ise otomobil sürücüsü Yaralıoğlu ile yanında yolcu konumunda bulunan gardiyan Adem Evlice olduğu belirlendi. Otomobildeki Mustafa Öztorun, Mustafa Karacanoğlu ile kamyonet sürücüsü Selçuk ve yanındaki Cengiz Benli'nin de kazada yaralanan isimler olduğu belirtildi. Yaralılardan hastanede tedavisi devam Mustafa Öztorun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Yaralıoğlu ve Evlice'nin cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Otomobilde üzerleri örtülü cesetlerden görüntüsü

- Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()