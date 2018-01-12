DHA YURT BÜLTENİ-19

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir (3)

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir'de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği yerel medya buluşmasından sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu'nun daha sonraki adresi ise Ak Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. İl yönetimiyle görüşen Hakan Çavuşoğlu, partililerle de bir araya geldi. Burada kendisini karşılayan partililere konuşan Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti kurulduktan sadece birkaç ay sonra bu ülkenin direksiyonuna geçti, iktidar oldu. O tarihten itibaren Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir bir değişmeye başladı. İnsanımızın yaşam standartında ciddi anlamda olumlu manada değişiklikler oldu. 2002'de Türkiye'nin fotoğrafı daha dün gibi bizlerdeki canlılığını muhafaza ediyor, çünkü onur kırıcıydı. Bunları hep yaşadık. Ama şükürler olsun ki kendisine milletten başka istikamet belirlemeyen bu kadrolar, Türkiye'yi bambaşka atmosferle buluşturdu, gelişti dönüştü. Yeter mi yetmez. Mevcut tecrübemiz, bundan sonra daha güzelleriyle Türkiye'yi buluşturacağımızın müjdecisidir" dedi.

"SADECE ÇALIŞTIK"

"Türkiye o kadar ekonomik dar boğazın içinden geçerken Türkiye siyaset türbülansının içinde iken ne oldu da değişti" diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, "Yeni hazine mi bulduk? Hayır, sadece sadece çıkış noktamız millet oldu, biz yapabiliriz oldu. Milli iradeyi yere düşürmemek için sadece çalıştık. Başarabiliriz dedik ve başardık. Türkiye'de, evet iktidarlar sandıkta belirleniyordu. Milleti ikna eden partiler sandıktan bunu karşılığını alıyordu. Sandıkta iktidar veriyordu. Ne yazık ki o kadrolar, Ankara'ya gittiği zaman kendilerine tasarruf edilen bir zaman vardı. Dur sen bunu yapamazsın dediler. Dış politikada, sanayide, ekonomide adım atar, 'Dur sen bunu yapamazsın' dediler. Ayaklarına pranga vurdular. Kendilerini zorlayanları da idam sehpasına kadar götürdüler" diye konuştu.

2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın lider olarak çıktığını anlatan Çavuşoğlu, "2002 yılında bir lider çıktı ve dedi ki 'Kefenimi giydim de bu yola çıktım' dedi. Eğer bir lider kendisine kefen biçmişse onun önünde hiçbir güç duramaz. Vesayet de olsa duramaz. Önemli badireler atlattık. Bizlere ayar vermeye çalışan bürokratlar gördük ama yılmadık, sinmedik. Geçmişte yaşananlar, bizim için örnek alınması gereken olaylardı ne yaptılarsa başaramadılar. En son 2007 yılında kendileri için kurtarılmış olarak gördükleri cumhurbaşkanlığı makamına seçim yapmaya kalktığımızda, bize karşı çıktılar. Pes etmedik bir gece yarısı aynı elektronik mektupla yazıyla ayar vermeye, milletin iktidarını teslim almaya çalıştılar, vazgeçmedik. Kasım ayında referandumu gerçekleştirdik. Ama birileri vazgeçmedi. Bu kez gazete kupürlerinden iddianameyle kapatmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bunlar bizim ayaklarımıza vurulan prangadan ibarettir" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geliş sürecini de hatırlatan Hakan Çavuşoğlu, "Başaramayınca uluslararası vesayet odakları devreye girdi. Bu kez kendi işlerini kendileri görmek için ne yaptılar biliyor musunuz? CHP'de kaset operasyonuyla genel başkan değişikliğini gerçekleştirdiler. Bugün o genel başkan milletimizin vekili olacağına, muhalefet edeyim derken Türkiye'ye muhalefet eder duruma geldi. CHP'yi milli noktadan uzak tutmak için görevlendirilmiştir. Yapılan politikalara bir bakın içinize siniyor mu Allah aşkına! Aynı şekilde uluslararası platformlarda gezi sürecinde üç beş ağacın arkasına saklanıp Türkiye'yi alev topuna çevirmeye çalışanlar yine bunlar olmadı mı? 15 Temmuz'da o hain geceye kontrollü demek de neyin nesi? Bu onlara koltuk çıkmak değil mi? Bu ülke hepimizin. Bizim yegane amacımız bu ülkeyi büyütmek, son derece iyi ve emin bir şekilde hedefine ulaştırmak. Bu süreçte Türkiye için kim varsa hepsi bir arayla geleceğiz. Milli olan, yerli olan kim varsa gücümüzü tahkim edeceğiz. Varsın birileri teröristlerin sözcülüğünü yapanlarla birlikte olsun, beraber yol yürümeye çalışsın. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Hiçbir zaman yapmadığımız şekilde daha çok çalışacağız. En çok da milli ve yerli olmaktan uzak çaba sarf eden Kılıçdaroğlu'nu İzmirliler'e anlatacağız. Algılarla İzmirlilerin gözlerini boyayanları anlatmazsak bizden hesap sormaları haktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var /EK

BAKAN KURTULMUŞ'TAN KİTAP OKUYUN ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, daha önce temelini attığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binası ile Mehmet Akif Ersoy Camii'nin açılışını yaptı. Bakan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilim hayatına büyük katkılar sunmasını temenni ediyorum. Buradan nice alim hanımefendi ve beylerin mezun olmasını, Türkiye'yi pırıl pırıl aydınlatmasını temenni ediyorum" dedi.

Cuma namazını Kampüs Camii'nde kılan ardından Bucak ilçesine geçti. Bucak Kaymakamlığı'nın başlattığı 'Bucak Eğitimi Artırma Projesi'nin açılışını yapan Numan Kurtulmuş, "Okumak insanın bazı melekelerini geliştiren bir ilaç gibidir. Gençlerimiz var burada. Sizlerden rica ediyorum. 3 ay kitap okuma eylemi yapın, dilinizin geliştiğini göreceksiniz. Başka bir Türkçe, daha zengin bir Türkçe konuşacaksınız. Cümleleriniz daha akıcı olacak. İfade gücünüz daha kuvvetli olacak. İnsanlara herhangi bir şeyi anlatırken hiç zorlanmadan anlatacaksınız" diye konuştu. "Okunacak en önemli şey kainat kitabıdır" diyen Kurtulmuş, "Kainat kitabının nasıl okunacağının kılavuzu ise Hazreti Kur'an'dır. Hayatımız 70, 80, 90 sene ne kadarsa, ne kadar olursak okuyalım. Ne okursak okuyalım bütün okuduklarımız kainatı iyi okumak için yapılan bir iştir. Kainatı iyi okumanın kitabı ise elimize verilmiş olan kutsal kitaptır. Bu kitabı da evlerimize asalım. O bize biz ona bakalım diye verilmiş, Arapça aslından Kur'an'ı okuyalım diye verilmiş değildir. O kitabı en iyi şekilde anlamak için hayatımızı bu işe adasak yeridir" diye konuştu. Etkinliğe katılan yazarlara plaket veren Bakan Kurtulmuş'a da mermer üzerine işlenmiş fotoğrafı hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Kurtulmuş'un konuşması

- Kurdele kesilmesi

- Dua edilmesi

- CAmiden detay

- Salondan detay

- Bakan Kurtulmuşun konuşması

190 MB /// 03.10"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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10 öğrenci, pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'da ilkokul öğrencisi 10 çocuk, okulda yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Karatay İzzet Bezirci İlkokulu'nda aynı sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, ders arasında yedikleri pastanın ardından rahatsızlandı. Okul yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Mide bulantısı şikayeti görülen öğrenciler, ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere pastadan numune aldı.

Görüntü dökümü:

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- Okuldan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

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Metal işçileri İzmir'de eylem yaptı

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen ve 117 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinden sonuç alınamaması üzerine, Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir'de de işçiler eylem yaptı.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz sonuç alınamadı. MESS yüzde 3.2'lik teklifini yüzde 6.4'e yükseltip sosyal yardımlarda yüzde 12.8 oranında artış teklif etse de, yüzde 38.2 artış talebiyle masaya oturan Türk Metal Sendikası teklifi kabul etmedi. Gelişmeler üzerine Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'tan gelen "Bu rakamlar bizi kesmez" açıklamasının ardından, Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir'de de eylem yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin metal işçisi, "Direne direne kazanacağız", "MESS şaşırma sabrımızı taşırma", "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" sloganları attı. Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, Türkiye'deki metal işçilerinin kalitesi ve çalışkanlıklarıyla tüm dünyaya örnek olduğu belirterek, "Hakkımız olanı alacağından şüphemiz yok, artık bıçak kemiğe dayandı. Biz çok şey istemiyoruz, hakkımız olmayanı istemiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını istiyoruz. Asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Öcal'ın açıklamasının ardından, işçiler davul ve zurna eşliğinde eğlenip olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşçilerden görüntü

- Mürsel Öcal'ın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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İşçilerden davullu zurnalı eylem

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile ücret artışı konusunda uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası'nın üyesi işçiler, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. MESS'in yüzde 6.4'lük teklifini protesto eden işçiler, davullu- zurnalı eylemde hem halay çekti hem de slogan attı.

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. MESS'in yüzde 6.4'lük zam teklifine karşı yüzde 38 zam isteyen Türk Metal Sendikası işçileri, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları, sendika bayrakları ve dövizlerle alana gelen yaklaşık 1000 işçi, slogan atarak MESS'i protesto etti. İşçiler ellerinde, 'Türk metal işçisinin sabrını sınama', 'Anayasa yasa dediler, işçi emekçi hakkı yediler', 'Direne direne kazanacağız', 'İş ekmek yoksa barış da yok' yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı. Eylemde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, "Bıçak kemiği kesti, meydanlar ısındı. Çalıştık, canımızı dişimize taktık. İşyerimizi evimiz bildik. Artık hakkımızı söke söke alacağımız yerdeyiz. Gece demeden, gündüz demeden üreten biziz. Biz çok şey istemiyoruz, hakkımız olandan başka bir şey istemiyoruz. Artık biz de kazanmak istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. MESS'le yürütülen toplu iş sözleşmelerinde sözün bittiği yere geldik. Ancak eylemin başladığı yerdeyiz. Sesimizi çığlığımızı her yerde duyuracağız. Bugüne kadar toplu sözleşme masasında kendimizi anlattık. Bundan sonra yollarda, meydanlarda olacağız. Eylem kararları alındı. Mücadelemizin yol haritası ortaya çıktı. Kırmadan, dökmeden mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Meydanlardan sokaklardan MESS'i uyarıyoruz.Taleplerimizi ve tepkimizi hafife almayın" diye konuştu.İşçilerin her türlü fedakarlığı yaptığını söyleyen Dereli, "Yasal mevzuata göre arabulucu raporu sendikaya iletilmeden grev kararı alınamaz. Ancak arabulucu raporu alındığı anda grev kararı zaman geçirmeden alınacaktır. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta burada olmak bizim tercihimiz değil. Gerekirse hakkımızı alana kadar bu meydanları MESS'e dar edeceğiz. Haklı taleplerimiz masada kaldı. Sonuca yakınlaşamadık bile. Siz üretmeye devam edin diyorlar ama ekmeğinizi karşılığını almaya gelince sesinizi çıkarmayın diyorlar. 'Ne verirsek onunla idare edin' diyorlar" dedi. Açıklamanın ardından slogan atmaya devam eden işçiler, duval zurna eşliğinde halay çekti. Bir süre halay çeken işçiler ardından meydandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşçilerden genel görüntü

- İşçilerin slogan atması

- Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli'nin konuşması

- İşçilerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()